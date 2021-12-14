Сомнамбулизм до сих пор остаётся неизученным явлением

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14 декабря 2021, 13:23 Александр Крохмаль, Журналист

Что такое сон? И что мы делаем, когда спим? Состояние сна в человеческом организме давно изучается различными исследователями. Существует даже целая наука, посвящённая изучению сна и его влияния на организм.

Но что именно представляет собой сомнамбула (или по-другому лунатизм), до сих пор никто не знает. В энциклопедии сказано, что лунатизм является расстройством парасомнического спектра, при котором люди совершают какие-либо действия в состоянии сна. Считается, что здесь имеет место неполное пробуждение. Проще говоря, одна часть человеческого организма ещё пребывает «по ту сторону», а другая уже просыпается. Зачастую лунатизм безопасен. Он представляет собой хождение во сне, уборку комнаты или просто сидение на кровати. Но бывают и более тяжёлые случаи. Наиболее опасными проявлениями лунатизма являются приготовление пищи, включение электроприборов, вождение, хватание за воображаемые предметы или даже агрессия.

Человек обычно не помнит, что именно происходило с ним во время снохождения. Не обязательно, при этом, у него могут быть закрыты глаза. Напротив, во время сомнамбулы глаза обычно открыты, но взгляд пустой и застекленевший. Такие приступы могут длиться, как несколько секунд, так и полчаса. Бывали редкие случаи, когда снохождение доходило до нескольких часов. Сомнамбулизм в психиатрии рассматривается отдельно и считается поводом для назначения специального лечения. По сути, психиатры приравнивают это явление к особой форме «схождения с ума». Сомнамбулизм они воспринимают, как тяжёлые психические нарушения, особенно если он проявляется у взрослых. Дети же наоборот, склонны к снохождению, к разговорам во сне и к другим подобным явлениям. Их психика, обычно, ещё незрелая, как и, собственно, нервная система. Но если дело доходит до взрослого человека, то это уже повод для обращения к профессионалу.

Психиатры обычно сразу берутся за лечение, когда дело доходит до обращения за помощью из-за сомнамбулизма. Ведь в случае тяжёлого проявления этого «недуга», возможен даже летальный исход. Например, человеку взбредёт в голову забраться на крышу или же выйти из дома прямо на дорогу. Ведь состояние сна ещё функционирует, и человек становится буквальным «запертым внутри себя». Он не может ничего контролировать. Именно поэтому лунатиков часто запирали в собственных комнатах и тщательно закрывали окна. Помимо психиатров, исцелением от сомнамбулы занимаются также эзотерики и некоторые священники. В эзотерических кругах, как и в церковных, принято считать, что сомнамбула является своего рода подселением злобных энергетических сущностей (примитивным языком – бесов), которые временно берут контроль над телом человека. Сам человек, при этом, ничего не чувствует и не осознаёт, так как находится вне физического тела. Вероятно, с подобным явлением работают и экзорцисты Ватикана.

Но не стоит забывать, что официальное существование бесплотных духов на сегодня не признаётся наукой. В психиатрических кругах одни лишь разговоры о подселениях, воспринимаются как необходимость помещения человека в соответствующее учреждение. Сомнамбула признаётся серьёзным психическим заболеванием. И очень часто сами психиатры даже не могут толком объяснить, по какой же причине происходит данное явление. Скажем, у человека не видно никаких потрясений и нервных расстройств, но во время сна он просто выходит из-под контроля. Поэтому из всего этого можно сделать вывод: на сегодня наука всё ещё не знает, что такое сомнамбулизм.

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