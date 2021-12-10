Губит людей не пиво: история всенародно любимого «пенного чуда»

Аргументы Недели → Мнение 13+

10 декабря 2021, 08:09 Михаил Смиренский,

Фото: pixabay.com

Список праздников, наиболее почитаемых людьми на планете, велик. У каждой нации обязательно есть свои, наиболее уважаемые даты. Но в этом перечне имеются вехи, хоть и отмечаемые в международном масштабе, но … именно в этом масштабе малоизвестные. Как, например, отмечаемый 10 декабря Международный день «лагера» (т.е. светлого, наиболее потребляемого, до 85% в мире, пива – авт). Что ж, хлебнём и порассуждаем?



Пейте пиво пенное…

Само понятие «пиво» у его любителей неизменно связано с мифическим Гамбринусом – т.н. покровителем, а то и монархом всех европейских пивоваров. Почему только европейских, ведь пиво вовсю разливают, например, и в США? Да потому, что истинному пивоварению уже более 6000 лет, т.е. этот напиток люди начали познавать тогда, когда на территории нынешней Америки разгуливали лишь непуганые бизоны, не подозревая, что своими копытами топчут будущие звездочки на будущем звёздно-полосатом флаге будущих США.

О самом Гамбринусе с подачи еще средневековых монахов и историков за многие годы написано много, но по сути… ничего конкретного. Скорее всего, это имя, как должность «короля европейских пивоваров» выдуманы самими пивоварами и почитателями их напитка. Если это так, то мифический Гамбринус - один из лучших древнейших логотипов человечества: этим именем названы тысячи баров, пабов, ресторанов, магазинов, торгующих пивом по всей планете.

Впрочем, как у любой легенды, и у этого исторического типажа в реальной жизни, похоже, были свои прототипы. Во всяком случае исследователи биографии этого пенного напитка таковым считают наследного герцога Фландрии Яна Гримуса (по другим источникам – Примуса – авт.), чьи изображения сидящего верхом на пивной бочке с кружкой пива в руке до сих пор украшают многие вывески пивных забегаловок Европы.

Вполне реальный Ян Гримус был сыном одного из королей, правящего в XIII веке Фландрией и Брабантом (сегодня это часть Бельгии, Франции и Голландии – прим.авт.), по совместительству являясь еще и почетным председателем гильдии местных пивоваров. В силу общественной нагрузки герцог регулярно пробовал все многочисленные сорта производимого под его патронажем пенного напитка. А так как сортов было немало, то и времени на их освоение герцог тратил много и со вкусом.

Оставшиеся дни и часы Ян Гримус посвящал непосредственному правлению подданными и многочисленным рыцарским турнирам, до которых был весьма охоч. В летописях того времени остались воспоминания о его более чем 70-ти выигранных поединках. Немало побед герцог одержал на любовном фронте, оставив на вверенной ему территории герцогства более двух десятков внебрачных детишек. В промежутках между этими активными фазами личной жизни Ян Гримус сочинял любовные сонеты: благо опыт позволял. Но главной страстью папаши, рыцаря и литератора было, конечно, пиво! Неслучайно портрет герцога с кружкой напитка в руке весел в зале заседаний фламандских пивоваров на самом видном и почетном месте. Возможно, висит до сих пор, если само здание сохранилось.

Герцог был на должности хоть и сюзере́на, т.е. обязанным держать в строгости своих подданных, но по сути являлся демократом: начиная «пивной забег» в своем замке в окружении льстивой челяди, он продолжал его сутками уже в многочисленных трактирах для простолюдинов, где на равных пил с бродягами, разбойниками, портовыми докерами и даже, о ужас! – с падшими женщинами (что несколько проясняет тайну появления его незаконно рожденной детворы – авт.). В России это называется «запоем», в Европе – демократией.

Впрочем, длился этот период европейской демократии (привет Йенсу Столтенбергу и Жозепу Борелю - авт.) недолго: на одном из турниров Ян Гримус (то ли не допив, то ли наоборот – хлебнув лишнего) был убит. В память о любимом вожде и клиенте многие трактирщики стали называть свои пивные точки его именем, которое со временем трансформировалось в известное сегодня интернациональное «Гамбринус».

Король умер. Да здравствует король?

После гибели Яна Гримуса, его общественный виртуальный трон «короля пивоваров» стал самым лакомым гарниром собственно к самому пиву. За право называться таковым желающие должны были пройти турниры, по сложности и напряжению не уступающие настоящим рыцарским схваткам.

Пивные поединки проводились в многочисленных трактирах по принципу «кто кого…перепьёт». Побеждал тот, кто за один присест выпивал гораздо больше своего оппонента. Доходило до того, что конкуренты-рекордсмены за вечер вливали в себя по 60(!) и более литров «лагера» каждый! Тщательный подсчет выпитого вела независимая «судейская бригада», состоящая из тех же бродяг, разбойников и докеров, которые за это в виде бонусов получали от пивоварен кружки с халявным напитком: деньги на тех турнирах никого не интересовали… Да и зачем? Полученные гульдены были бы тут же обменяны участниками на заветный «жидкий хлеб», так к чему же затягивать процесс? Впрочем, счастливый обладатель «королевского» звания часто не успевал полностью им насладиться, т.к. обязательно находился очередной конкурент, который умудрялся впихнуть в себя на пару кружек спорного пива больше.

Количество выпитого пива конечно зависело и от его качества, которому не только в средние века, но еще во времена вавилонского царя Хаммурапи уделялось особое внимание. Основа такого особого, венценосного отношения к массовому хмельному напитку была весьма гуманной: Хаммурапи был убежден, что наказывая лишь одного нерадивого пивовара, он сохраняет жизнь и здоровье многим своим подданным, что в общем-то было правдой.

Само наказание было весьма изобретательным: уличенного в применении различных добавок в божественный напиток (сегодня это называется «контрафактом» и известно даже школьникам) ставили перед выбором: либо самостоятельно утопиться в бочке с левым пойлом, либо его пить самому до тех пор, пока не упадет замертво. Очень скорбно, что такой действенный и необременительный «народный контроль» забыт в наши дни. При этом категорически запрещалось в пивнушках рассуждать на любые политические темы – либо бухать, либо политизировать! Жаль, что во времена любителя пива Владимира Ульянова-Ленина этот закон был забыт: глядишь, 1917 год перескочили бы без суеты и вакханалий…

Ты ведь пойдешь не в баню, ты ведь придешь сюда…

В средние века 1516г. в Баварию – признанную сегодня производительницей лучшего пива в мире, был принят закон «Райнхайтсгебот» о «чистоте пива», подписанным герцогом Вильгельмом IV. Суть его проста, как щелчок взведенного курка: для изготовления настоящего пива допускалось применение лишь трёх компонентов: хмеля, ячменного солода и воды. Применение пшеницы строго запрещалось: она была необходима для выпечки качественного хлеба для немцев. Впрочем, со временем, закон смягчили и баварцы стали пить и пшеничное пиво. В принципе, какая разница, каким хлебом кормить подданных: жидким или испеченным в печи? Тем более, что сами немцы были вовсе не против новых «пшеничных» сортов любимого напитка. В общем, известная советская агитпоговорка «всё для человека, всё во имя человека!» оказывается пришла к нам ещё из средневековой Германии. Хотя лично я ни в одном советском пивняке никакого «пшеничного» не видел. Спасибо, что хоть разбавленные из-под крана» Жигули» не переводились…

Что касается Германии, то в наши дни бюргеры ежегодно принимают «во внутрь» более 200 литров пива на человека ежегодно. Не забывают немецкие пивовары и о соседях: на экспорт из Германии каждый год уходит до 1,5 млрд. литров качественного напитка, что объяснимо: иначе даже при большом желании сами немцы вряд ли бы смогли испить всё пиво, которое без перерыва варят в почти полутора тысячах пивоварен страны.

P.S.

До сих пор врачи-практики и чиновники ВОЗ спорят о пользе или вреде пива. Врачи утверждают, что в этом напитке огромное количество полезных белков и витаминов группы В, необходимых для предотвращения сердечных приступов или инсультов, оно позитивно влияет на качество кожи и волос, отлично справляется с бессонницей и т.д. В Чехии, говорят, хирурги даже после полосных операций дают пациенту бутылочку свежесваренного пива.

Чиновники твердят, что пиво – такой же алкогольный напиток, как и все остальные спиртосодержащие и привыкание вызывает гораздо быстрее, чем шнапс или виски. Тоже правда. Где золотая середина – решать самим гражданам, как и то – сколько кружек сто́ит в свое удовольствие осилить за вечерним столом (если, конечно, нет каких-либо медицинских противопоказаний).

Впрочем, уж одну-то кружечку в Международный день светлого «лагера» лично я выпью обязательно!

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