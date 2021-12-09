Главный советский милиционер Николай Щёлоков: яркая жизнь и причины самоубийства​

Аргументы Недели → Мнение 13+

9 декабря 2021, 07:57 Михаил Смиренский,

Сказать по совести, в СССР честно жить не хотели многие. Тому были веские причины: например, в победившей фашизм стране - стабильно пустые полки универмагов, которые если изредка и заполнялись, то отечественными товарами чудовищного качества, либо чуть менее кондовыми одеждами из ГДР.

Хорошо одевались лишь номенклатурные партийцы, их жены, дети и те, кто имел большие деньги и связи в торговом мире. А хотелось всем.

Поэтому в стране вовсю пыхтели подпольные трикотажно-обувные цеха, множились миллионеры-«теневики», валютчики и челядь пожиже - фарцовщики, у которых можно было купить всё.

Партийную верхушку это конечно нервировало и тогда советское МВД во главе с министром Щелоковым получило команду начать с теневым миром «незримый бой». Те, естественно, начали, но как-то незаметно, в процессе увлеклись и сами стали нехило приворовывать. Во главе, как ни странно, со своим министром Щелоковым.

И дружба-дружбой, и табачок не врозь…

Николай Анисимович Щелоков стал ближайшим к генсеку Брежневу человеком отнюдь не в Москве. Жизнь сблизила этих будущих «почтенных кремлевских старцев» еще в Молдавии, в которой молодой Брежнев набирался партийного руководящего опыта в чине I секретаря местного ЦК. Впрочем, оба будущих советских мега-чиновников знали ещё друг друга по довоенному Днепропетровску, где они учились в техникуме. Видимо, чему-то и научились, если Брежнев, став «первым» в Молдавии, тут же назначил друга юности первым заместителем Предсовмина республики.

Когда в 1964г. Леонид Ильич «со товарищами» наконец спихнув с заветного кресла хозяина Кремля Никиту Хрущева и тут же, сломав все договоренности со вчерашними подельниками-партийцами, занял его единолично на многие годы, то сразу задумался о кадровой и преданной ему челяди. Первым, о ком он вспомнил, был, конечно, Николай Щелоков, который с подачи Брежнева и стал в 1966г. надолго бессменным главой МВД (аж на 16 лет! – авт.). Кто-кто, а Леонид Ильич хорошо знал, как важны в ближайшем окружении преданные силовики…

Справедливости ради скажем, что с этим назначением не прогадал не только жизнелюб Брежнев, или такой же любитель красивой жизни Щелоков: значительно во-многом выиграла и вся советская милиция.

Слуга царю, отец солдатам?

Новый министр не будучи «ментом» по сути, был неплохим политиком и тонко чувствовал все настроения в обществе, в том числе – и в МВД, которое отныне полностью контролировал. Поэтому сразу стал проводить в его структурах кардинальные реформы.

Для начала Щелоков объединил многочисленные внутренние охранные подразделения ВОХР во внутренние войска МВД с подчинением лично ему, министру. Брежневу идея с появлением, по сути новой армии, подчиненной его личному другу, а стало быть и ему самому, понравилась. Затем Щелоков, лично проехав с инспекцией по многим советским тюрьмам и лагерям, приказал обеспечить их современной канализацией, горячей водой и достойным медобслуживанием не только для сотрудников ИТУ, но и для тех, кто там отбывал сроки. Вскоре и вся система ИТУ тоже вошла в систему МВД. Империя разрасталась.

Новый министр добился существенного повышения окладов для сотрудников, настоял на стабильном снабжении нуждающихся плановым жильем и т.д. Именно при Щелокове милиционеры, до того получавшие 60 руб. в месяц стали получать от 100 до 120 рублей, у МВД появились ведомственные санатории и дома отдыха. При Щелокове появился новый праздник – День милиции, который отмечается и поныне. И это не было дешевым популизмом или модным сейчас «пиаром» нового министра: Щелоков понимал – чтобы с кого-то что-то требовать, это «что-то» сначала надо организовать и дать. (Жаль, что со временем этот правильный принцип министра не смог устоять перед словом «коррупция»).

Именно Щелоков приказал ввести в МВД т.н. «летнюю форму»: пилотки и легкие рубашки без галстуков с короткими рукавами. Говорят, что как-то будучи на отдыхе на юге, министр обратил внимание на милиционеров, стоявших в оцеплении на жаре в кондовых суконных мундирах и перепоясанных тяжелой портупеей, как ломовые лошади. Последовал разнос тыловикам и форму изменили. Затем отменили и звание «комиссар милиции», заменив его на привычное «генерал», чему ярым противником был министр обороны маршал СССР Гречко, но… дружба с Брежневым оказалась для Щелокова более действенной «палочкой выручалочкой», нежели недовольство Гречко. Но нельзя не сказать и о том, что слишком радикальные для тех лет реформы нового министра остались незамеченными для его московских оппонентов: число осторожно, но внимательно наблюдающих за Щелоковым чиновников стало расти. По должности главное место среди них занял и Председатель КГБ Юрий Андропов…

Гений или злодей?

Освоившись с ролью большого советского чиновника, Николай Щелоков и до того не бывший схимником, своих желаний более сдерживать не стал. А зачем: министр, член ЦК КПСС, Герой Соцтруда, депутат Верховного Совета СССР – «крыша» для номенклатурной неприкосновенности уже «более чем». Но главной фишкой недосягаемости Щелокова для недоброжелателей была, конечно, его давняя личная дружба с генсеком Брежневым. Именно этот бастион был до поры неприступен и для Андропова.

Николай Анисимович страстно любил старинные произведения искусства, считался неплохим знатоком русской живописи. Его жена Светлана, напротив, ограничила свои интересы в красивой жизни любовью лишь к мехам и редким бриллиантам: к тому во-многом ее подтолкнула дружба с дочерью Брежнева Галиной, которую и в кругах теневых ювелиров и в некоторых оперативных сводках КГБ давно называли «Мадам Драгоценность». Всё остальное для жены министра доставляли домой из 200-й секции ГУМа и спецраспределителей верные министерские нукеры.

Вообще, о Щелокове, как о личности, исследователи спорят до сих пор: с одной стороны – успешный реформатор советской милиции, с другой – ее же моральный гробовщик. Именно при нем в милицейских рядах расцвели кумовство, круговая порука, а взятки перестали быть чем-то «из ряда вон». Обычной практикой стали система баллов или т.н. «палок», сокрытие преступлений или отказ в их регистрации. В общем, Николай Анисимович, видимо сильно отвлекаясь лишь на личную жизнь, вольно или невольно не заметил, как в его ведомстве появилась благодатная поросль тех, кого сегодня зовут «оборотни в погонах».

Именно по этим причинам Юрий Андропов всеми силами старался отодвинуть структуры ОБХСС, подчиненные Щелокову от расследования самых крупных экономических преступлений тех лет. Неспроста и дело «Океан», и «Елисеевского гастронома», и «Хлопковой мафии» и многие другие были взяты под оперативный контроль именно КГБ.

Конечно, в той интриге была и немалая политическая подоплёка: за каждым громким эпизодом обязательно маячила фигура (или целая группа» знаковых партийных функционеров), которые не только за мзду «крышевали» своих подопечных, но и зачастую были и организаторами самих преступлений. Не случайно следователи Гдлян и Иванов в ходе расследования «хлопкового дела» на высоком союзном партийном форуме открыто назвали члена Политбюро и «правую руку» тогда еще Горбачева Егора Лигачева активным участником этого масштабного преступления. Ко всему прочему, чекистов, воспитанных в гораздо более жестких, нежели сотрудники МВД традициях, было сложно подкупить. Все это Щелокова очень нервировало и раздражало, он постоянно жаловался на «придирки» Андропова своему другу Брежневу, но тот ловко уходил от этой темы, успокаивая друга: «Работай спокойно, Коля», хотя прекрасно знал из докладов Андропова обо всём, что происходило и в МВД в целом, и в личной жизни министра в частности.

Наша служба и опасна, и трудна…

Конечно, в советской милиции было немало честных сотрудников, которые трудились и подвергались реальным опасностям не «за страх, а за совесть», но их труд зачастую обнулялся делами тех, из-за кого милицейская служба становилась «на первый взгляд как будто невидна».

В своей книге «Государственная безопасность и время» генерал КГБ Виктор Алидин написал о тех годах: «…Примерно с середины 70-х годов к нам в Управление стали поступать тревожные сигналы о фактах коррупции, взяточничества, расхищения государственной собственности. Этими проблемами занималось министерство внутренних дел, но в ту пору нам уже стало ясно, что его подразделения с подобными видами преступлений явно не справляются… Понятно, что органы госбезопасности не могли, да и не имели права проходить мимо подобных явлений…»

Еще одной немаловажной причиной непростых отношений между КГБ и МВД помимо дружбы Щелокова и Брежнева, был тот факт, что зять генсека генерал Юрий Чурбанов был первым замом главы МВД, хотя особой близости с министром это обстоятельство ему не принесло. Говорят, что Чурбанов сам не хотел выходить в своих взаимоотношениях с министром за рамки служебных.

Даже по наблюдениям самих чекистов, Чурбанов более тяготел к Андропову, нежели к своему шефу, да и к своему тестю в целом: слишком много негативного, а то и откровенно преступного видел новоиспеченный генерал в брежневском окружении. Одних бриллиантово-валютных выходок своей супруги Галины Леонидовны, ее откровенных связей с аферистом Борисом Буряце было более чем достаточно, но… Как говорится «назвался груздем, полезай в кузов!» Для Чурбанова тот «кузов» обернулся тюремной камерой на многие годы.

В высоких чекистских кругах ходила вполне достоверная информация о том, что и у Андропова Чурбанов не вызывал особенного раздражения. Более того, Юрий Владимирович даже якобы обещал при жизни Брежнева поддержать кандидатуру Чурбанова на пост главы МВД, если Щелоков его по каким-либо причинам покинет. А причин тех было предостаточно…

Кстати, став генсеком, Андропов, убрав Щелокова, Чурбанова так и не тронул и тот в звании уже генерал-лейтенанта и должности 1-го зама МВД продолжал служить. Возможно, он и стал бы министром, если бы не скорая смерть самого Андропова. Осудили Чурбанова за спорную взятку от узбекских «хлопкоробов» уже при генсеке Черненко.

Против лома нет приема

Когда в 1982г. умер Брежнев и генсеком стал Андропов, жена Щелокова Светлана в кругу близких министру соратников обреченно сказала: «Теперь нам несдобровать. И вам тоже». Слова оказались пророческими: 20 декабря 1982 г. Николая Щелокова освобождают от должности главы МВД и переводят в т.н. «райскую группу» инспекторов при министре обороны. Все чиновники знают, что такие назначения имели два финала: либо тихое старческое сопение в кресле при всех регалиях и удобствах до прощального воинского салюта, либо это печальный «разгон» для последнего броска вниз, на самое социальное дно. С Щелоковым произошел как раз тот самый второй случай.

Тем временем в хозяйстве экс-министра шли глобальные проверки, которым руководил личный ставленник Андропова, чекист-генерал Федорчук (который, к слову, в пылу служебного рвения наломал в системе МВД немало печальных дров.) Тем не менее, появились и громкие результаты.

Чекисты доказали, что через структуры МВД в семью Щелокова было передано материальных ценностей почти на 100 000 рублей: импортная радио и видеотехника, дорогая мебель, дорогая сантехника и т.д. Лишь не ремонт квартиры министр затратил 30 000 рублей (хотя, думается, все ремонты проводились абсолютно бесплатно, силама ХОЗУ МВД, о котором скажем ниже, а деньги ушли на иные «бытовые нужды» – авт.).

Например, на содержание нескольких конспиративных квартир МВД было списано более 60 тысяч рублей. На деле же в этих квартирах никогда не проводилось никаких агентурных встреч, т.к. в них мирно проживали родственники и друзья самого Щелокова. Например, племянник Светланы Щелоковой, экс-зять самого Николая Анисимовича и другие. «Вишенкой на жилищном торте в том списке стала дочь личного портного семьи Щелоковых, который по природной интуиции после краха министра благоразумно свалил на ПМЖ в Израиль.

Еще в 1972г. по приказанию Щелокова «для обслуживания оперативного состава МВД» в Москве был открыт спецмагазин, в который по линии Внешторга поступали остродефицитные шмотки, техника и т.д. Стоит ли говорить, что ни один опер в этой торговой точке не купил даже пару носков? Все товары по «уцененной» шкале тут же разбирались родными самого Щелокова для того, чтобы тут же через прирученные комиссионки распродавать их по трехкратным ценам! Это сейчас чиновничье бесстыдство уже никого не удивляет: во власть за большие бабки многие рвутся, чтобы эти траты быстро «отбить», а затем в течение проплаченного срока лишь богатеть на «заносах», «откатах», «отжатиях» и т.д.: бюджет у России огромный…

Но тогда, в 70-х – 80-х, казалось бы, чего не хватало министру и его семье: чистый оклад Щелокова составлял 1500 рублей в месяц, его жена, дипломированный медик получала 400 рублей. И это без премий, «цековских» и депутатских надбавок и т.д. Прибавим сюда бесплатные квартиры, госдачи, продуктовые «спецпайки» по копеечной себестоимости, чтобы понять: семья Щелокова и он сам были пожизненными «небожителями» и с голоду, ясное дело, не умерли бы. Но «привычка- вторая натура», что Щелокова в конце концов и сгубила. Расследования тем временем продолжались.

В конце 70-х фирма «Мерседес» передала МВД СССР три новых автомобиля для «обеспечения безопасности движения» на предстоящей московской Олимпиаде. Очень скоро по данным ГАИ у этих автомобилей появились и конкретные хозяева: сам Щелоков, его жена Светлана и сын Игорь. Видимо, в «Чайках» уже тесно стало.

Не брезговал Николай Анисимович и загородными домами, что строились также силами и средствами из собственного ХОЗУ и оформлялись, как и оперативные квартиры, на близких министра. Госдача надоела?

Особенным вниманием министр охватывал антиквариат и картины известных художников: в результате последующих обысков и экспертиз таковых в его квартире обнаружилось почти на 500 000 рублей. Характерно, что почти все произведения были ранее изъяты в ходе расследований у известных цеховиков и валютчиков, но до Гохрана они так и не добрались. Таковым для них стали личные покои министра. После отставки Щелокова они были конфискованы и переданы в фонды российских музеев.

Вовсю шерстят уже названное ХОЗУ МВД. В июне 1983 г. арестован его начальник генерал Калинин, взяты под стражу и заместители. Они-то и показали, что помимо личной «инициативы» по разворовыванию средств ХОЗУ, генералы выполняли конкретные указания самого министра, который тщательно контролировал весь процесс и деньги считал не хуже рядового бухгалтера.

По поздним воспоминаниям Юрия Чурбанова, накануне семидесятилетия Щелокова он спросил у министра: «Какой подарок Вы хотели бы получить от коллег?» Щелоков подумал и ответил: «Да ничего не надо. Калинин сам все сделает за всех вас.» В результате начальник ХОЗУ получил в Гохране дорогущие золотые швейцарские часы, под предлогом подарка лидеру Чехословакии Густаву Гусаку, которые, Гусак, ясное дело, не видел. Их ХОЗУ преподнесло министру «от коллег». Тот был доволен, а зря: часы уже тогда отчитывали время самого Щелокова в обратном исчислении.

В феврале 1983г., поняв, что и в ее жизни наступает неизбежный крах, застрелилась жена министра Светлана. Сразу поползли слухи о том, что она якобы неудачно покушалась на жизнь самого Андропова, который жил по соседству с Щелоковыми в том же доме по Кутузовскому проспекту и что ее вроде как «нейтрализовали» охранники генсека, но это лишь досужие байки. Застрелилась Светлана Щелокова на втором этаже их семейной дачи из наградного пистолета мужа.

Безусловно, бесславный финал карьеры и жизни Николая Щелокова приблизила и трагедия, известная всем, как «убийство на Ждановской». Там 26 декабря 1980 г. пьяные сотрудники местного линейного отдела МВД задержали проспавшего нужную станцию майора КГБ Афанасьева. Тот представился и показал удостоверение. Это не подействовало. Милиционеры затащили майора в свой участок, обыскали его портфель, где нашли праздничный набор с коньяком, конфетами и т.д. Возмутившегося офицера зверски избили, что затем и отметили его же коньяком.

Вскоре на место инцидента прибыл начальник отдела майор Барышев. Оценив последствия ЧП, он велел погрузить потерявшего сознание чекиста в его служебную машину и вывезти за город, где по его приказу в районе деревни Пехорка майора Афанасьева зверски добили уже очухавшиеся «стражи порядка». Дело сразу приняли к производству в КГБ. Андропову докладывали лично. Всех установили: Барышева и четверых его наиболее «активных» ментов-марадеров после суда расстреляли. Тогда-то глава КГБ и дал жесткий приказ проверить МВД СССР снизу доверху, невзирая на чины и звания: «на войне, как на войне!» Но Андропов, став генсеком, вскоре умер.

Финал

Новый лидер КПСС Константин Черненко от скандала с главой МВД демонстративно дистанцировался. Да и замять само дело было уже невозможно: слишком много явных следов оставил за собой экс-министр. Это понимал и сам Щелоков. К тому времени его уже исключили из партии, лишили всех наград, оставив лишь военные медали.

13 декабря 1984г. Щелоков, надев свой генеральский мундир с оставшимися наградами, застрелился у себя на даче из охотничьего ружья. Следователи затем выяснили, что и роковое ружье было преподнесено министру кем-то из республиканских генералов в качестве «барашка в бумажке». Судьба…

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