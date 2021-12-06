Военный эксперт Владимир Прохватилов объяснил, почему Индия покупает оружие у России

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6 декабря 2021, 17:47 Источник: Общественная служба новостей

Владимир Путин и Нарендра Моди во время встречи 6 декабря, Narendra Modi /globallook.com

Индия, несмотря на то, что является союзником США и находится под влиянием Великобритании, покупает оружие в том числе у России. Это позволяет Дели сохранять независимость на мировой арене. Такое мнение "Общественной службе новостей" высказал военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

В понедельник министр обороны Индии Раджнатх Сингх после встречи со своим российским коллегой Сергеем Шойгу сообщил, что Нью-Дели и Москва подписали ряд соглашений и контрактов, касающихся стрелкового оружия и сотрудничества в военной сфере.

«Индия долгое время дружила с Советским Союзом и не видит причин, чтобы прекращать это взаимодействие с Россией. В частности, в области военно-технического сотрудничества», – заявил Прохватилов.

Он пояснил, почему Дели выгодна такая тактика. «Индии это выгодно, не взирая на то, что в Индии огромное влияние Британской короны, а в индо-тихоокеанском бассейне Индия является стратегическим союзником США. Дели считает, что одна из основ независимости – это сотрудничество с самыми разными странами», - отметил эксперт.

Прохватилов считает очень верным такой подход. «Если Индия будет закупать вооружения и военную технику только у стран западного лагеря, то она, просто по определению попадёт в зависимость от них. Причем не только во внешней, но и во внутренней политике <...> Взаимодействуя в этой сфере со многими странами, Индия получает возможность принимать самостоятельные решения на мировой арене», – заключил Прохватилов.





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