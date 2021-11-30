В 20-х годах Москву закрывали от жалобщиков всевозможными способами

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30 ноября 2021, 12:57 Александр Крохмаль, Журналист

После гражданской войны и окончательной победы большевиков, на месте бывшей Российской империи возникло крупное государство, получившее название Союз Советских Социалистических Республик. Но мало кто знает, что, как минимум, первое десятилетие эта страна была похожа на настоящий филиал ада на Земле. А уж въезд в Первопрестольную и вовсе - тщательно контролировался властями.

В первые послереволюционные годы, чтобы приехать в ту же Москву, нужно было взять с собой либо крупную сумму денег, либо же огромный мешок сухарей. Цены на всю продукцию были в прямом смысле бешеные. Да и попасть в город было очень непросто. Но тем не менее, люди всё равно стремились в столицу. По их мнению, именно там можно было сыскать справедливости. Ведь советские чиновники в периферии часто свирепствовали «не по-детски», и получали в свою очередь большое количество жалоб на своё поведение.



Однако с началом жуткого голода 21-го года Москву просто-напросто закрыли от приезжих. Конечно же это коснулось и жалобщиков, стремящихся донести до «праведных вождей» всю правду о бесчинствах региональных властей и о зверствах комиссаров. 28 июля 1921 года ВЦИК выпустил специальный декрет о порядке выдачи пропусков для жалобщиков в столицу. Документ предлагал выдавать пропуска «челобитникам» в определённом строгом порядке. Как сообщалось в декрете: «Пропуска выдаются на основании удостоверений губернских Бюро Жалоб за подписью заведующего Губернского отдела Рабоче-крестьянской инспекции о невозможности решить дело в Местном Бюро Жалоб». Другими словами, попасть с «челобитной» в Москву можно было лишь при вынесении определённого вердикта региональными представителями. Если же этого не случалось, то и в Москву таких жалобщиков никто не пропускал.



Стоит отметить и ещё одну деталь документа. Там было сказано, что «делегатам от Волостных и Сельских советов выдавать пропуска на правах командированных, а остальным – на правах частных лиц». Для частных лиц проблемы усложнялись. В июле 1921 года Совнарком отменил бесплатный проезд на водном транспорте и железных дорогах. По новым тарифам, бесплатный проезд оставался только для командированных. Это привело к мгновенному дефициту билетов. Причём, очень часто на весь поезд доступным становился лишь один вагон. Другие же отдавались под сотрудников ЧК, служебных лиц и иных представителей власти. Можно сказать, что этим советское правительство чётко давало понять, что никакого равенства между властями и народом быть не может. Каждый должен был, что называется, знать своё место. Таким образом, провинциалы-жалобщики натыкались на непреодолимый барьер и не могли попасть в Москву ни при каких обстоятельствах.



После того, как голод в СССР прекратился, новая предпринимательская элита под именем «нэпманов» знатно нажилась на людском горе. Столица быстро превратилась в оплот шика и беззаботности. Казалось бы, всё худшее осталось позади. Но кто же вспомнил про миллионы простых людей, которые пострадали от советского чиновничества в страшные дни голода? Вероятно, этот вопрос так и останется без ответа.

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