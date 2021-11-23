Эксперт по энергетике Фролов: действия Байдена, выбросившего на рынок 50 млн баррелей резервной нефти, никак не отразятся на рынке

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23 ноября 2021, 21:19 Источник: Экономика сегодня

АЗС, США, Martin Moxter/globallook.com

Действия администрации Байдена, распорядившегося сегодня высвободить 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва США, не спасут американский рынок нефтепродуктов. Об этом заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Целью, которую обозначил Байден, принимая такое решение, было снижение цен на бензин и нефтепродукты на внутреннем рынке США. Однако это, по мнению Фролова, вряд ли произойдет: объем высвобожденных резервов слишком незначителен, мировой рынок его не заметит. Трейдеры рассчитывали на то, что США вбросят несколько сотен миллионов баррелей и сделают это единовременно, а дело свелось к 50 млн баррелей за два месяца.

«Ситуативно цены могут просесть, раз уж рынок накачан соответствующими экспертными оценками, но есть не меньшей шанс, что ситуация пойдет по противоположному сценарию. Многие трезво оценивают происходящее и понимают, что США предпринимают действия, которые ни на что не повлияют, поэтому стоимость нефти может вырасти», – считает Фролов.

К тому же, пo словам эксперта, цены на бензин в США растут не только из-за подорожания нефти. «Нефть – это только часть в цене моторного топлива. Немаловажную роль в себестоимости продукции играет электроэнергия, а где-то треть генерации в США производится за счет природного газа», – сказал Фролов.

«Одновременно подорожал уголь – он составляет четверть в американской электрогенерации. Таким образом, из-за роста цен на газ, уголь и электроэнергию в США выросла себестоимость производства нефтепродуктов», – считает эксперт. Вброшенные на рынок 50 млн баррелей нефти никак не повлияют на этот процесс.

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