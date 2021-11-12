Напутствие Виктора Коклюшкина

Аргументы Недели → Мнение 13+

12 ноября 2021, 16:30 Александр Саргин

Фото: соцсети

Сегодня ушел из жизни писатель-сатирик Виктор Коклюшкин. Ему было 75 лет, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Это был юморист и сатирик от Бога. Я часто звонил ему либо по домашнему, либо по мобильному телефону, в трубке раздавался до боли знакомый голос Виктора Михайловича, и он неизменно доброжелательно, обстоятельно, абсолютно нестандартно, но при этом достаточно кратко отвечал на поставленные вопросы. И не было случая, чтобы в его ответах не прозвучал экспромт. Писатель-сатирик – это же как высококлассный исполнитель джазовых мелодий, ему только тему задай! Но, повторяю, по телефону он не любил «растекаться мыслью по древу».

Тихо и незаметно уходят настоящие русские мастодонты юмора – Трушкин, теперь Коклюшкин… А ведь именно у них были самые смешные, вызывающие именно ту, самую правильную первую реакцию, когда действительно «до слез». Кстати, смешные монологи были и у Жванецкого, однако он слишком погрузился в политику, что не могло не отразиться на его творчестве сатирика, сквозь которое стала сочиться неприкрытая злоба на свою страну. Иногда, общаясь с ним по роду службы, я чувствовал эту злобу, раздражение и капризные нотки. И очень, очень странно, что Жванецкий был похоронен на Новодевичьем кладбище!

Юмор есть юмор, он вне времени, а когда нынешние стандартно стендаперные жертвы ЕГЭ и КВНа, кривляясь и постоянно стремясь сымпровизировать на тему «ниже пояса», пытаются острить по известному телеканалу, то ничего, кроме рвотного рефлекса, это вызвать не может.

Растерянные и зажатые зрители данных шоу, пытаясь изобразить веселье и раскованность, подвывают и неестественно смеются вслед за нанятой группой поддержки, и, конечно, все это представляет из себя грустное, жалкое и неподобающее зрелище. Ну что ж, нам теперь такое навязывают, у нас теперь такие герои, все эти высокооплачиваемые «комики». К сожалению, сейчас пришло время, когда из уродов делают кумиров.

Ой, что-то поневоле понесло меня немного не туда, да уж больно тема животрепещущая – навязывание нашим гражданам терпимости и любви к пошлости! А вот Виктор Михайлович Коклюшкин по этому поводу полмесяца назад сказал мне следующее: «Все телепередачи подобного рода уже давно изжили себя, и я думаю, что они скоро закроются сами (тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить!). Там иногда появляются замечательные мальчики и девочки, но в лучшем случае около четверти стендап-юмора можно назвать приемлемым. А вот остальным трем четвертям участников почему-то кажется, что, употребляя грубые слова, применяя грубые действия, постоянно допуская пошлости, они показывают свою смелость. Но на самом деле они показывают свою глупость».

Закроются ли «телепередачи подобного рода»? Я думаю, что на сегодняшний момент вряд ли, ведь там крутятся серьезные деньги, и отсутствие юмора никак не мешает этому. И все-таки хочется надеяться, чтобы эти слова ушедшего писателя-сатирика стали неким напутствием молодому поколению: дескать, бдите, не позволяйте пустить в свою душу пошлость и грязь, льющуюся на нас с экранов телевизоров и из Интернета! И Виктор Михайлович Коклюшкин думал именно так.

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