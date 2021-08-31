Сатирик Коклюшкин: передачи со стендап-юмором давно изжили себя

Аргументы Недели → Мнение 13+

31 августа 2021, 20:40 Александр Саргин

Фото: YouTube

МВД РФ решило признать пожизненно нежелательным пребывание в России гражданина Белоруссии так называемого стендап-комика Идрака Мирзализаде. Ведомство сообщило, что в своем публичном выступлении этот, так сказать, комик допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство.

«Заниматься юмором – это все равно, что ходить по крыше, но при этом еще и петь песни, танцевать и даже прыгать, - рассказал «АН» писатель-сатирик Виктор Коклюшкин. - Но не надо подходить к самому краю, потому что можно упасть. А этот мальчик решил, что ему можно полетать в воздухе, не имея ни мотора, ни крыльев, - вот он и навернулся! Он же неспроста всё это ляпнул, потому что хотел удивить, поразить, эпатировать».

Напомним, что в одном из своих видеомонологов этот мальчик «ляпнул» некий текст о русских людях и фекалиях. Находясь под впечатлением того, что некоторые арендодатели в Москве сдают свои квартиры «только славянам», он после долгих поисков снял жилье, в котором обнаружил матрац, испачканный. испражнениями предыдущих, якобы русских съемщиков (дальнейший грязный русофобский текст слушать и цитировать просто противно!). Отметим, что это первый случай, когда русофоб-иностранец получил свое. В МВД сообщили, что его нахождение на территории РФ признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц. «А если Мирзализаде добровольно не покинет Россию, его депортируют принудительно», - уточнили в ведомстве.

Хочется надеяться, что в нашем государстве что-то сдвинулось с мертвой точки, и подобная практика депортаций станет постоянной. Ведь сколько русофобов из сопредельных и дальних государств (и не совсем государств) уже который год кочуют с одного российского телеканала на другой и самозабвенно льют помои на нашу страну! Но это лишь одна сторона медали. А как быть со своими, родными и до боли знакомыми стендаперами, которые считают за доблесть при каждом удобном случае не только «острить» на темы ниже пояса (иначе просто не дано), но и в уничижительном тоне отзываться о своей же стране, людях, которые в ней живут, и даже о тех, кто мученически погиб за ее освобождение?

«В лучшем случае около четверти стендап-юмора можно назвать приемлемым, - считает Виктор Коклюшкин. - Там иногда появляются замечательные мальчики и девочки. А вот остальным трем четвертям участников почему-то кажется, что употребляя грубые слова, применяя грубые действия, постоянно допуская пошлости, они показывают свою смелость. Но на самом деле они показывают свою глупость».

Писатель-сатирик считает, что стендап-юмор сегодня не опережает время, а отстает от него, «он давно облысел и покрылся сединой». Такой юмор появился в 90-е годы, однако та эпоха со всем ее бандитизмом и беспределом уже давно прошла, и в стране все успокоилось, и тем не менее, это до сих пор почему-то предлагается нашему народу, а его носители продолжают «долбить» то же самое, отмечает представитель сатирического цеха. «У них нет авторитета, который бы сказал им – ребята, вы плохо работаете. Юмористам-стендаперам сегодня не на кого равняться, вот они и равняются друг на друга – и так губят сами себя», - заметил писатель.

«Все телепередачи подобного рода уже давно изжили себя, - поделился своим мнением с «АН» Виктор Коклюшкин, - и я думаю, что они скоро закроются сами (тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить!). У них уже очень небольшие рейтинги, и ряды поклонников творчества подобного рода редеют с каждым днем. Ну а после эпизода с Мирзализаде, думаю, их будет еще меньше».

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