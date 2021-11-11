Светлая память Леониду Ильичу Брежневу

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11 ноября 2021, 17:30 Александр Саргин

В этом доме жил Л.И. Брежнев. Фото - Александр Саргин

Вчера тихо, незаметно и практически при молчаливых СМИ прошел день памяти Леонида Ильича Брежнева (19.12.1906 – 10.11.1982). По сути, Леонид Ильич 18 лет – с 1964 по 1982 год - руководил великой страной, называемой СССР.

Даже далеко не дружественный нам справочник признает его заслуги: «В 1960-е - 1970-е гг. валовой общественный продукт вырос на 350 %, промышленная продукция - на 485 %, сельскохозяйственная - на 171 %. Трудодни в колхозах были заменены ежемесячной денежной оплатой. При Брежневе в СССР был реализован ряд масштабных инфраструктурных и энергетических проектов. Был поставлен под промышленную нагрузку первый гидроагрегат Саяно-Шушенской ГЭС, введены в строй десятки других гидроэлектростанций, атомных реакторов, новые автомобильные и железные дороги, химические, металлургические и машиностроительные заводы».

Да, именно при Леониде Ильиче было построено подавляющее количество объектов инфраструктуры, которые и сейчас функционируют на территории бывшего СССР. И большинство жилых домов, в которых и посейчас живут люди, – это тоже при нем. АЭС, ГЭС, АвтоВАЗ, КАМАЗ, БАМ, нефтепровод «Дружба», Алексей Леонов впервые в открытом космосе, первая в мире посадка на поверхность Венеры советской космической станции «Венера-7», да мало ли… А про Брежнева в «благодарность» - смешки, анекдоты, кривляния, пародии, и тот же Хазанов за обезьянничание даже стал «народным» артистом. А уж как креативный класс с Первого канала (и не только) раскручивал данного артиста-пародиста – это ж и не передать!

«Над Брежневым смеялись прежде из-за его плохо поставленной челюсти, - разъяснил «АН» советник РАН, депутат Госдумы III-V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников. – Конечно, у него были микроинсульты, но самое главное, что тут «постарались» стоматологи и не очень аккуратно подлечили ему челюсть. Поэтому у Леонида Ильича были проблемы с дикцией, и только потом начались различные старческие проявления, забывчивость, проблемы с мышлением, замедленная речь и чтение только по бумажке».

Академик отметил, что помнит, как Брежнев «приезжал к нам в Новосибирск», когда тому было где-то в районе 60 лет. «Он был нормальным, энергичным, здравым и остроумным человеком, хорошо говорил, и никаких проблем у него вообще не было. Это был просто красавчик!» - поделился с «АН» воспоминаниями Сергей Колесников.

Напомним, что, по свидетельствам людей из окружения генсека, он оставался вменяемым и адекватным человеком даже в ноябре 1982 года. Конечно, старость не радость, однако слабоумие и маразм, которые ему приписывают, отсутствовали в нем от слова «совсем»! Брежнев и сам уважал простого человека, и жизнь простых людей достигла при нем наивысшего уровня. И он не понаслышке знал, как живут простые советские люди, потому что вместе с ними воевал в самой страшной войне, был в ее пекле, неоднократно был ранен и имеет не бутафорские, а заслуженные боевые награды.

Во время Великой Отечественной войны Леонид Ильич в составе частей морского десанта около 40 раз под пулями проникал на окруженный фашистами плацдарм Малая земля под Новороссийском. А ведь в то время он был уже полковником и, казалось бы, мог где-то «отсидеться по-тихому». И тем не менее, он принимал участие даже в рукопашных схватках и, по официально существующей информации, однажды «каской насмерть забил фашиста». 24 июня 1945 года генерал-майор Леонид Брежнев принял участие в Параде Победы на Красной площади.

Но Леонида Ильича высмеивали и слагали про него анекдоты. Кстати, как стало известно гораздо позже, к сочинению этих и многих других анекдотов про нашу страну и ее героев во многом были причастны наши американские «партнеры» из спецлужб, в том числе и многочисленные русскоязычные предатели, окопавшиеся на Западе.

Тот же Джо Байден сейчас на три года старше умершего Брежнева. Тот же Джо Байден на весь мир «пускает ветры» (например, в Глазго во время климатического саммита), спотыкается на трапе самолета, забывает, как зовут подчиненных, и просто засыпает на всевозможных заседаниях и совещаниях, однако анекдотов про него не слагают. Почему, может быть, он сам – как ходячий анекдот? Да нет же! Не стоит забывать, что у этого «смешного старикашки» руки по локоть (а то и больше) в крови тех же донбассцев, в том числе и детей! Это он воплощал на практике кровавые идеи Збигнева Бжезинского по отделению Украины от России. И воплотил. И на этом свете, думаю, «сонный Джо» уже не проснется.

Леонид Ильич в лучшие годы был веселым, энергичным, здравым и справедливым человеком, любил женщин (а как их не любить? – А.С.), а они его. При нем СССР, считай, за тысячелетнюю историю Руси достиг своего наивысшего могущества, а численность населения нашей страны тогда подошла к цифре более, чем 260 млн человек. При «Лёне» жили как в раю, а кто-то убогий назвал это застоем. Недаром по стране теперь ходит запоздалый анекдот: «Покажите нам еще раз похороны Леонида Ильича!» - Зачем? – «Мы тогда смеялись, а теперь будем плакать».

А еще при Леониде Ильиче по телевизору моральных уродов не представляли как героев, многих из них заслуженно лечили в психбольницах и даже выпускали из страны на вожделенный Запад, где они благополучно деградировали. Для особо одаренных была статья 121 УК РСФСР, а сейчас их кубло просто не сходит с экранов! Тогда черное называли «черным», белое – «белым», а теперь, как мы видим, немного другие подходы. Светлая память Леониду Ильичу Брежневу!



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