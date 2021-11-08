Академик Колесников: либо у Байдена слабый сфинктер, либо он переел бобовых

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8 ноября 2021, 20:00 Александр Саргин

Фото: соцсети

Как известно, президент США Джо Байден на климатическом саммите в Глазго наглядно продемонстрировал, как это плохо, когда испорчен воздух.

Для чистоты эксперимента 78-летний американский лидер «пустил ветры» во время беседы с супругой принца Чарльза герцогиней Корнуоллской. Британские СМИ пишут, что это было так «долго и громко», что игнорировать это было невозможно, однако Камилла не переставала говорить, правда, «сильно покраснела». Напомним, что беседа проходила в Художественной галерее, где присутствовали местные «сливки» общества: премьер-министр Борис Джонсон, принц Чарльз, герцог и герцогиня Кембриджские, которые, похоже, тоже заметили мощный, назидательный метеоризм лидера США.

«Метеоризм - это не болезнь, а избыточное газообразование в кишечнике, которое может возникать в силу разных причин, - разъяснил «АН» советник РАН, депутат Госдумы III-V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников, - например, от нарушения питания и даже от нарушения водного режима, когда человек попадает в другую среду. Но ведь за Байденом наверняка ездят и повара, и некие поставщики воды. Прошу прощения за подробности, но мы выделяем 1-2 литра газов в сутки, иногда даже не замечая этого. Существуют даже специальные трусы для сбора газов и их последующего анализа. По сути, тут нет ничего удивительного. Другое дело, сдерживаем ли мы это…»

Академик напомнил, что среди наших «российско-советских» граждан, в нашем обществе «как-то не принято» выделять газы в присутствии других, и поэтому у нас «все сдерживаются».

«Помню, к нам с визитом приехала группа американцев, - продолжает Сергей Колесников. - Мы решили показать им город, гуляли по улице, и вдруг один американец, отнюдь не пожилой человек лет 50-55, неожиданно выдал такую «тираду» задним проходом, а потом спокойно, даже не извинившись, продолжил прогулку. У него на лице не было и тени стыда: мол, подумаешь, ходят тут какие-то папуасы, а он американец, поэтому ему плевать на окружающих. Так что это у них есть».

Предполагалось, что саммит COP26 в Глазго будет стремиться к сокращению выбросов, но когда президент Джо Байден произвел на саммите немного собственного «природного газа», это было достаточно слышно, пишут британские СМИ.

По мнению академика РАН, над Байденом смеяться не надо, также не надо обижаться на него или «как-то шутить» над этим. Подобное «частенько» происходит со старыми людьми, причем непроизвольно, а Байден находится уже в «первом старческом возрасте», поясняет ученый.

«Он это чувствует, но просто не может сдержаться, - развивает медицинскую тему в разговоре с «АН» Сергей Колесников. – Вполне вероятно, что у Байдена слабый анальный сфинктер, или он съел что-то не то, переел бобовых или овощей. Но когда сфинктер ослабевает или скапливается слишком много газов, человек не справляется с этим делом, а это уже свидетельство в том числе и возраста».

Академик напоминает, что некоторые люди пьют лекарства для того, чтобы снять избыточное газообразование. По его словам, эти препараты хорошо известны, и они действительно снимают метеоризм. «Но кто-то пьет их, а кто-то не пьет», - заключает академик Колесников.

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