Достоевского били в армии, и это - суровая правда

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7 ноября 2021, 16:52 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фёдор Михайлович Достоевский – без сомнения, гений пера. Его произведения представляют собой прямо-таки полное погружение в мир грусти и скорби. Во многих из нет ни единого светлого момента. Даже когда кажется, что всё хорошо, на деле же это не так. Возьмём хотя бы «Преступление и наказание», где главный герой Раскольников получает от жизни, что называется, по полной программе, и вовсе неспроста. Жизнь его тяжела и до момента с убийством старухи-процентщицы. В самом конце романа упоминается жестокое отношение к каторжникам, и в частности к самому Раскольникову. Достоевский не писал бы об этом, если бы сам не переживал все эти ужасы и кошмары. А ведь он, плюс ко всему, был ещё болен эпилепсией.

Хроники рассказывают, что Фёдору Михайловичу часто доставалось в армии от местных офицеров. Сразу же вспоминаются все эти безмозглые рассуждения о «галантной и этикетной российской армии царских времён». На деле же этикет и галантность были свойственны разве что на балах у какой-нибудь княгини Фрязинской, но только не в армии. В вооружённых силах царских времён властвовали ещё более суровые порядки, чем в тех же советских войсках. Историки расписывают, что Достоевский не любил военную службу, но никуда не мог от неё деться. Ведь для царя и всего тогдашнего правительства он был, можно сказать, опасным человеком. И опять же стоит повторить, что в те времена к инакомыслящим относились с ещё большей жестокостью, чем в советскую эпоху.

Вот что рассказывает нам краевед Скандин. Он приводит нам примеры из работы Каца, соседа Достоевского по нарам, впоследствии, перешедшего за взятку на действительную военную службу. «Как теперь, вижу перед собой Фёдора Михайловича»,- пишет Кац, «Среднего роста с плоской грудью, болезненным лицом с бритыми впалыми щеками. Глаза серые. Взгляд серьёзный, угрюмый. В казарме никто из нас, солдат, не видывал его полной улыбки». Кац утверждает, что Достоевский не был особо дружен с сослуживцами и предпочитал не рассказывать многие подробности его жизни. В караул его назначали только из-за недостатка людей. Великий автор был освобождён от нарядов на хозяйственные работы.

Но было и ещё кое-что, к чему стоит приглядеться внимательно. В своём письме брату Достоевский пишет о тяжёлой и суровой военной службе, которая напоминает рабство. С крайне плохим здоровьем и эпилепсией ему было слишком сложно находиться в армии. Можно сказать, что каждый день казался ему настоящей пыткой. Но всё же он чётко отмечал, что это «его крест», и потому он должен его носить с достоинством. Журналист Николай Феоктистов приводит доказательства, что Достоевский часто подвергался физическому насилию со стороны офицеров. Один из местных фельдфебелей чуть ли не регулярно избивал Фёдора Михайловича, даже несмотря на его здоровье.

Кац рассказывал отцу Достоевского всю правду об отношении унтер-офицеров и поручиков к солдатам. «Два случая я видел сам»,- описывает современник великого автора, «При мне фельдфебель один раз его по голове ударил. А потом при уборке казармы ещё зуботычину дал». При этом не стоит забывать, что Достоевский был тяжело болен (эпилепсия – это не шутка), и такие удары могли казаться для его организма почти смертельными. Но кому же было дело до простых воинов в «славной армии государя императора»? Пожалуй, если такие и находились, то они пребывали в явном меньшинстве. И именно это безобразие впоследствии сказалось на психическом состоянии самого Достоевского.

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