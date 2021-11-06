Термины «левые» и «правые» пошли со времён Французской революции

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6 ноября 2021, 20:25 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: belayarus.by

В СМИ и в исторических статьях мы очень часто сталкиваемся с понятиями «левые» и «правые». То попадаются праворадикалы, то леворадикалы, а то левые и правые умеренных взглядов. Обычно люди знают, что под левыми воспринимаются очень часто, как правило, коммунисты, анархисты и социалисты, а под правыми – консерваторы, монархисты и конечно же националисты (в том числе и фашисты). К примеру, фалангистский режим Франко в Испании можно причислить к праворадикальной модели управления государства. В Китае же всегда преобладало влияние именно левых сил – коммунистов. Но откуда же пошла эта терминология? Почему обязательно «левые» или «правые»? И что это вообще означает?

Терминология уходит далеко в прошлое, ещё в эпоху Французской революции. В те страшные и жуткие дни падения монархии решалась судьба всей Франции. Впервые термины «левых» и «правых» появились в Национальном собрании 1789 года, первом учредительном собрании французского народа, организованное депутатами генеральных штатов. В итоге получилось так, что возникло сразу три враждующих между собой лагеря. Слева на заседаниях сидели в основном якобинцы, приверженцы радикальных преобразований в стране. Справа же восседали консерваторы и аристократы, выступавшие за сохранение традиций и устоев монархии. В центре обычно располагались либеральные монархисты или фельяны. С тех пор терминология и закрепилась в общественных сферах и стала использоваться везде.

Примечательно то, что вплоть до середины 19-го столетия всех либералов и людей, выступавших за демократические свободы, приравнивали к левым. Их идеи ещё не укоренились в обществе и считались для многих чуждыми. Потом позиции либералов кардинально изменились. Впрочем, то же коснулось и левых сил, к которым стали причислять в основном социал-демократов и анархистов. В середине 20-го века терминология «левых» и «правых» закрепилась окончательно и приобрела свой современный облик.

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