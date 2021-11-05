Кто запретил ученым с «Иоффе» говорить со СМИ?

Аргументы Недели → Мнение 13+

5 ноября 2021, 15:17 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото с сайта rv.ocean.ru

Весьма странное устное распоряжение пришло в Институт Океанологии из Миннауки: «Не рекомендуется давать комментарии для СМИ по поводу задержания НИС «Академик Иоффе». Из института его перетранслировали на борт научного судна. Вокруг «Академика» возник заговор молчания. И это нехороший знак.

Вопрос в заголовке, наверное, лучше изменить: вместо «кто?» спросить «зачем?». Потому что «кто?» известно – один из замминистров, но не очень важно. А вот почему Миннауки не хочет неконтролируемых комментариев и вообще привлечения внимания и газетной шумихи к вполне законному по международному праву аресту «в качестве обеспечения» иска научного судна пока непонятно.

Знакомые ученые, которые сейчас сидят взаперти на арестованном пароходе без вины виноватые, извиняются за молчание и просят их понять. Пришлось просить общих знакомых, не имеющих отношения к журналистике, звонить и просто поговорить, а затем пересказать рассказ.

В общем, картина вырисовывается такая. Во время заранее запланированной бункеровки топливом перед выходом непосредственно на маршрут экспедиции, на борт поднялись датские власти и очень корректно сказали: «стоп машина, никто больше никуда не идет!». Какие-то старые долги. Выход с судна запрещен. Еда, вода, топливо есть. Новостей ни у ученых, ни у судовой команды нет. Дальнейшая судьба экспедиции неизвестна. Мол, из Москвы говорят, возможно, новости будут в понедельник.

Все идет своим чередом. В Миннауки «изучают вопрос». В Институте Океанологии молчат. Допрашивать добрых знакомых приходится через третьих лиц. Судьба многомиллиардной госсобственности подвешена на тонком датском волоске. Ком позора и унижения растет.

И создается впечатление, какой-то размен уже произошел и «Иоффе» - один из современнейших не только российских, но и мировых научных кораблей, уже не вернется в родной калининградский порт. И вот при таком исходе шумиха действительно не нужна.

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