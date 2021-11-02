Конвенция Монтрё по Чёрному морю становится опасной для России

Аргументы Недели → Мнение 13+

2 ноября 2021, 12:44 Вадим Кулинченко,

Фото из открытых источников

Политолог Дмитрий Солонников выразил мнение, что потенциальной угрозы для РФ от военных учений США и НАТО в Чёрном море нет, так как эти маневры не перерастут в атаку на российскую сторону (слава Богу успокоил – В.К.). По его словам, данные маневры являются элементом психологического давления. А что тогда это? Или я дурак, или политолог темнит!

Я не дипломат и не государственный деятель, а просто моряк в прошлом, который знаком с Конвенцией о режиме Черноморских проливов (конвенция Монтрё), принятой 20 июля 1936 года, вступившей в действие девятого ноября 1936 года. В этом году исполнилось 80 лет этому заметному документу в международной жизни, чему свидетельствует его долгожительство без существенных изменений. Юбилей этого документа практически не был отмечен не только на международном уровне, но даже в странах кровно заинтересованных в этом документе.

Я, как моряк, знаком с этим документом в части касающейся каждого мореплавателя, но не в его юридических тонкостях. И вот, в связи с надвигающимися непонятно какими-то военно-морскими учениями в Чёрном море, решил почитать эту Конвенцию и у меня возник ряд недоумений.

Странно звучит, но даже Польша претендует на свою роль в Чёрном море, не имея выхода к нему. И все черноморские страны, в том числе и Турция, как блюститель этой Конвенции, молчат. Выходит, что Чёрное море, имея статус внутреннего моря, в том числе и по Конвенции Монтрё, негласно превращается сегодня в международное, как Средиземное. А где же здесь голос ООН, прибрежных государств в свою защиту, в том числе и России (издревле море называлось Русским – В.К.), их дипломатических представителей?

Понятно в современных условиях при переделе сфер влияния в мире вопрос Черноморских проливов очень важен, особенно при давлении на Россию во всех сферах. Тем более удивительно молчание нашей дипломатии нашей дипломатии по нарушению некоторых норм Конвенции Монтрё.

В международном практике в понятие «Черноморские проливы» включаются Босфор, Мраморное море и Дарданеллы.

Черноморские проливы соединяют закрытое Чёрное море с открытым Средиземным и через Гибралтарский пролив с Атлантическим океаном. Через Суэцкий канал и Красное море они соединяют Чёрное море с Индийским океаном.

Особенность Черноморских проливов заключается в том, что они являются единственными путями сообщения черноморских государств с открытым морем. В случае закрытия проливов Чёрное море фактически оказывается изолированным от других морских театров. Таким образом, проливы – это своего рода «ключи» к Чёрному морю. Сегодня этими ключами бренчит Турция, позволяя нечерноморским государствам бесконтрольно вводить свои военные корабли в акваторию Чёрного моря, игнорируя интересы России. А наша дипломатия молчит.

Именно большое экономическое и стратегическое значение проливов и явилось причиной исключительно острой борьбы на протяжении ряда столетий между крупными державами за господство над проливами. О стратегическом значении проливов для России свидетельствует тот факт, что на протяжении менее чем 100 лет южные рубежи нашей Родины четыре раза подвергались нападению агрессоров, вторгшихся в Чёрное море через Дарданеллы и Босфор. Возникает вопрос – проведение учения флотов НАТО в Чёрном море сегодня, не является ли подготовкой пятого вторжения на территорию России?

Другой вопрос – надо понимать, что закрытие Турцией проливов для русского военного флота во время русско-японской войны 1904-1905 гг. (забытый ныне вопрос – В.К.) поставило Россию в чрезвычайно тяжёлое положение, так как Черноморский флот был лишён возможности участвовать в боевых операциях против японского флота. Возможно ли сегодня такое, под каким либо надуманным предлогом? Вполне. Тогда все наши пункты МТО как в Тартусе, так и в Судане окажутся отрезанными от метрополии. Выводы будут самые печальные. А пока мы уповаем на лояльность Эрдогана, предпочитая закрывать глаза, на чьей стороне он играет.

Современный режим Черноморских проливов определяется Конвенцией Монтрё, заключённой на международной конференции в швейцарском городе Монтрё 20 июля 1936 г. и вступившей в силу 9 ноября 1936 г.

Конвенция подтвердила принцип права свободного прохода и плавания в проливах и объявила свободный проход через проливы торговых судов всех стран, определив порядок прохода военных кораблей через пролив, регламентируя его статьями 8-22 Конвенции. Конвенция предусматривает резкое разграничение для прохода через проливы кораблей прибрежных и не прибрежных к Чёрному морю держав.

Проход военных кораблей прибрежных держав объявлен в мирное время свободным при условии выполнения некоторых требований. Так, только черноморским державам разрешается проводить корабли любого тоннажа, приравненные к классу линейных кораблей (корабли водоизмещением свыше 10 000 т. или корабли водоизмещением до 8 000 т, которые имеют орудия калибра выше 203 мм). Эти корабли должны проходить через проливы в одиночку в сопровождении не более двух миноносцев. Только черноморские державы могут проводить через проливы подводные лодки.

Нечерноморским державам разрешается проводить через проливы только лёгкие надводные корабли. Они не имеют права проводить корабли, приравненные к классу линейных кораблей, подводные лодки и вообще любые корабли водоизмещением свыше 10 000 т, или имеющие артиллерию калибром свыше восьми дюймов.

Общий тоннаж военных кораблей, которые могут послать в Чёрное море в мирное время не прибрежные государства, установлен в 30 000 т, а кораблей одной из держав – в две трети этого тоннажа.

Военные корабли не черноморских держав независимо от цели прихода могут находиться в Чёрном море не более 21 дня.

Эти нормы были прописаны в 1936 году и Турция, как известно, не раз нарушала эти нормы, пропуская в Чёрное море военные корабли, враждебные прибрежным государствам Чёрного моря. С тех пор многое изменилось. Появились ракетные корабли, корабли, несущие корабельную авиацию и прочие изменения в вооружении кораблей. Но оговорены ли они в Конвенции, и кто за этим следит и контролирует?

Не вызывает ли это сегодня искушение в Турции, являющейся членом агрессивного блока НАТО, подыгрывать странам, являющимся членам этого блока? Ответа на этот вопрос нет, по крайней мере, в открытой прессе.

Став членом блока НАТО, Турция систематически разрешает посещать проливную зону под видом «визитов вежливости» крупным соединениям американских и английских военных кораблей, в том числе и оснащённых ракетными установками. Вот теперь «визиты вежливости» перерастают в проведение военно-морских учений с участием не черноморских государств. Что это, как не ползучая агрессия?

А наши дипломаты молчат. Ведь многие статьи Конвенции со дня её принятия устарели и, пользуясь этим, Турция и враждебные нам государства устанавливают новые правила в свою пользу. Справедливо ли это?

Нужно бить во все колокола, пока эта справедливая Конвенция Монтрё не превратилась во враждебный документ для России!

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