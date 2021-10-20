Современное образование - будущий образ страны

Аргументы Недели → Мнение 13+

20 октября 2021, 19:36 Вадим Кулинченко,

Фото: pixabay.com

Многие мыслители с древних времён твердили, что величие нации впрямую зависит от её образованности. Примером этого могут служить Древний Египет и Древняя Греция. Римская империя также отличается своей образованностью. Это, правда, была сословная образованность, но в средние века она стала распространяться на все слои общества, и уже в 19 веке появились такие термины как «просвещённая Европа» и «крепостная Россия», отличие которых состояло в том, что образование в России оставалось сословным. Дворяне могли позволить себе выписывать из-за границы гувернёров и учителей, чего не мог позволить себе простой народ. Не в этом ли направлении мы движемся сегодня, вводя в жизнь дорогие частные школы?



В наше сознание уходящего поколения не вписывается та система образования, которая не обеспечивает знаниями подрастающее поколение. Я уже не говорю о воспитательной функции школы, которая напрочь забыта.



На эту тему позвольте коротко поразмышлять, ибо мыслей даже не мешок, а целый чувал, прадеду двух правнучек, который с их учёбой столкнулся дважды, начиная с первого класса. Старшая, будучи в начальной школе круглой отличницей, вдруг стала «троечницей» по её выражению не потому, что она не желает учиться, а потому, что она не поймёт, что происходит? Вот уже два месяца дети не знают, кто преподаёт им географию – тётя, которую они даже не знают, как звать. Но она ставит не объяснив, почему Америка называется Америкой. Разве это допустимо?

Проанализировав весь её небольшой путь учёбы, я пришёл к выводу, что основная причина здесь не ребёнок, а нестыковка подготовки педагогов и системы образования. Чтобы не говорили, а основное во всей системе образования это педагогические кадры, подготовка которых сегодня, отнюдь, не на высоком уровне. Далее это престиж учителя в общей государственной системе, а он, как говорит моя соседка учительница начальных классов с 60-ти летним опытом, да и сам я вижу – «ниже плинтуса». А ведь начальная школа основа всего образования, что заложишь в ученика в детстве, то из него получится в старости!



Моей старшей правнучке повезло. Четыре класса у неё была учительница «старой закалки», которая, к сожалению, уже не в состоянии бороться с образовательной бюрократией. Здоровье не то. Младшей не выпало уже такого счастья.



С пятого класса начинается свистопляска. И это в школе, которая в 30-ти км от Москвы, которая позволяет называть себя «гимназией», а что говорить о глубинке? Первое – это нехватка, хотя и плохих, но кадров. Классный руководитель, принимая пятый класс, даже не поинтересовалась характеристикой каждого у учителя, который учил детей четыре года. Это как? Второе – это не заинтересованность педагогов познать своих учеников. Педагоги строят свою работу так, как им удобно, а не ученикам, а должно быть взаимно. Контрольные работы не проверяются неделями, а домашние задания на завтра выдаются вечером, когда у ребёнка уже и времени не остаётся на его выполнение. Я понимаю, что это издержки прогресса «Интернет». Соблазн большой. Но не надо идти на поводу прогресса, надо его приспосабливать к удобной жизни, а не извлекать блага только для себя! Это только небольшая часть недочётов в нашем нынешнем образовании.



Несколько о школьной программе. Мне кажется, что она составлена так, что мы на иностранном материале хотим воспитать русского патриота. Неужели русская литература так бедна, что мы даём примеры из произведений иностранных авторов? Вспоминая своё детство, помню, что все замечательные книги иностранных писателей мы читали по интересу, а не по указанию…



Но всё-таки я считаю главным в школе – это взаимопонимание учителя и ученика. А его нет. В газетах и на ТВ всё в шоколаде, а в реальности всё чаще выстрелы в школах… А этот основной педагогический Закон взаимодействия учителя и ученика должен быть главным предметом в институтах, но… Рыба гниёт с головы, но чистят её с хвоста! Вот и страдает наш хвост, наши дети, а голова чиновника правит Бал!

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