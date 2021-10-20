Айнов признали коренным населением Японии лишь в 2008-м, но никто так и не извинился за геноцид

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20 октября 2021, 18:21 Александр Крохмаль, Журналист

Можно отметить удивительный факт, посвящённый истории Айнской культуры, древнейшей из всех на территории Японских островов; факт удивительный и одновременно печальный. Ведь официальное признание Айнов произошло лишь только в 21-м веке. В начале июня 2008 года (6 числа) Японский парламент принял резолюцию по признанию этого народа на территории Страны Восходящего Солнца. Но при этом, Япония так и не признала факт кровавого и жестокого геноцида этой древней культуры и столетних жестоких расправ. В нынешние дни Айнов становится всё только меньше, и в этом ключевая вина самих японцев, а точнее тех, кто подвергал этот народ насильственной «японизации». Прямая ответственность за геноцид лежит на императоре Мэйдзи, а затем и на его предшественниках. Одним из инициаторов дискриминации Айнов также являлся печально известный император Хирохито, пожалуй, самый жестокий тиран и мясник Японии в 1-й половине ХХ века.

Согласно данным из Википедии, точная численность Айнов в Стране Восходящего Солнца доходит до отметки в 25 000 (или по другим сведениям 20 000) человек. Большая часть этих людей давно ассимилирована. Они забывают свой родной язык и обычаи, и живут теперь как остальные японцы. Дискриминация Айнов уже давно не производится, но всё же ХХ век был для них самым суровым испытанием за всю историю их существования. Например, при том же Хирохито, особенно в 1-й период его власти, Айнов заставляли насильно отказываться от родного языка и всех обычаев под страхом смерти. Их всех насильственно превращали в подданных императора. В нынешние дни японские власти уже осознают ошибки предыдущих лидеров. Но пока что геноцид древнейшей островной культуры никто не признаёт. Примерно то же самое можно сказать и про ситуацию с Нанкинской резнёй, что унесла жизни десятков тысяч китайцев. По мнению некоторых экспертов, Айны, как никто другие, заслуживают не только признания, но и искренних извинений за бесчеловечное отношение к ним на протяжении целого тысячелетия.

Цивилизация Айнов признаётся одной из самых таинственных не только в Японии, но и среди всего человечества. Их культура существует ещё со времён Эры Дзёмон, то есть за 13 000 лет до нашей эры. Язык этого народа до сих пор считается изолированным и неизученным. Их мифология и история являются самой большой загадкой на планете. Могучие и сильные бородатые воины Айнов считаются также предшественниками японских самураев. Многие элементы японской культуры были заимствованы как раз от их соседей по островам. Некоторые учёные ровняют Айнов с полинезийцами, а мифологи и мистификаторы причисляют к наследникам исчезнувшей Лемурийской цивилизации. Известно также, что они являются коренным населением Японских островов.

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