Цифровизация и дети: деградация или благо?

Аргументы Недели → Мнение 13+

1 октября 2021, 16:25 Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество

Фото из открытых источников

Сегодня вся наша жизнь перешла в цифру. Дистанционное образование, голосовые помощники и боты, маркетплейсы и даже электронные документы – все это достояние прогресса, который облегчил нашу жизнь на максимум. И если для старшего поколения все это – сложно и странно, зуммеры в эпохе цифровой трансформации – как рыбы в воде. Они понимают все априори. И прогресс влияет на них сильнее всего.А многие эксперты между тем продолжают утверждать, что тотальная цифровизация – прямой путь к деградации, таящий в себе серьезную опасность для будущих поколений. И речь тут в первую очередь о цифровизации образования, которая якобы неспособна ни сделать человека профессионалом своего дела, ни воспитать так, как это сделает классическая школа или вуз. Так ли это? «Аргументы Недели» разбираются вместе с экспертами.

Самоизоляция бросила человечеству фатальный вызов. Мы перевели в онлайн практически все сферы жизни, определяющие не только настоящее, но и будущее, всерьез заговорив и о дистанционном образовании в том числе. Цифровизация – в какой бы то ни было сфере – очень удобно, а значит неизбежно. Но так ли страшен черт, как его малюют?

«Сегодня общество должно учитывать те перемены, которые требует время, и корректировать их влияние на нашу жизнь и быт, – говорит руководитель образовательной онлайн-платформы изучения иностранных языков и руководитель сети детских языков центров Елена ИВАНОВА. – Повсюду спорят о дистанционном образовании, но родители все равно выбирают для детей классическое очное обучение в классе чаще всего. К примеру, в нашем центре дистанционное онлайн-обучение составляет не более 10% от общего числа учеников по всей России и за рубежом. И растет эта цифра вслед за спросом. Вырастет ли она до абсолюта – вопрос времени. Но плюсы цифровизации мы видим уже сейчас. Как минимум она крайне хороша во вспомогательном формате. Например, у мамы есть желание дать дополнительно образование ребенку, но нет возможности или методики. С помощью занятий на планшете или показа образовательных роликов с помощью ТВ-экрана, она решает эту задачу. А также смещает фокус внимания ребенка с развлекательного контента на познавательный. Почему бы не заменить зачастую агрессивный поток развлекательного контента на YouTube, пронизанного скрытой рекламой, на совместное занятие с ребенком?»

И в этом польза цифровизации действительно на лицо: границы познания расширяются, а возможностей становится больше. Также цифровизация упрощает подход к выбору профессии. Социологи прогнозируют, что в порядке нормы вскоре будет сменить пять сфер деятельности. Не выходя из дома, теперь можно проходить любые курсы, осваивая новые специальности. И, конечно, что будет дальше мы узнаем только когда поколение зуммеров и альфа выйдут на рынок труда, тем не менее тенденции всестороннего развития молодежи слишком очевидны.

«Я вижу, что среди сверстников моих детей идет тренд на творческие профессии, – отмечает генеральный директор коммуникационного PR-агентства Инна АНИСИМОВА. – Они не стесняются камер. К нам на медиатренинги приходят спикеры компаний – взрослые люди, которые давно состоялись в профессии, но некомфортно чувствующие себя под прицелом камер. Зуммеры лучше ориентируются в поисковых системах, пользуются офисной техникой, знают о фишках многих программ. В начальных классах они уже делают презентации в Power Point, когда для многих после 60-ти это верх мастерства. Цели и мечты у нового поколения становятся глобальнее. Детей волнуют проблемы экологии, ментального здоровья, робототехники, искусственного интеллекта. При этом они становятся индивидуалистами в плане интересов. Алгоритмы соцсетей с малых лет подбирают контент, подходящий под их желания. Отсюда свобода самовыражения, стремление к творческой реализации и желание работать на себя».

Вот только негативных сторон цифровизации, несмотря на очевидные плюсы и упрощение поиска информации, кажется, куда больше. И эксперты уверяют, что особенно ощутимо это для детской формирующейся психики.

«Появился интернет, и мы должны были стать умнее, но кто-то придумал социальные сети и что-то пошло не так, – говорит инженер-программист Сергей ЯКУШЕВИЧ. – Да, предоставляемые возможности позволяют способным или мотивированным детям преуспеть в том, что они изучают или делают, но большинство не только их, но и взрослых, не имеют четкого плана на жизнь. Поэтому они тратят время занимаясь ненужной активностью, лайкая фотографии тех, с кем, наверное, никогда и не встретятся. Также не секрет, что из-за малоактивного образа жизни ухудшается физическое состояние. Количество детей, занимающихся в секциях, уменьшается, как и частота посещения этих секций ими же. Нельзя не отметить негативное воздействие и на психическое состояние. Граница между реальной и виртуальной жизнью размывается. И тут ты или супермен, или человек, который накажет всех обидчиков с возможностью рестарта без каких-либо последствий...»

Такие же серьезные проблемы, возникающие из-за цифровизации, нашли специалисты и в области психиатрии. Врач-психиатр Юрий Афанасьев отмечает, что интернет, гаджеты и компьютеры не способны развить у дошкольника три основных базовых функции становления личности: речь, пространственное восприятие и мелкую моторику. Более того в последнее время у детей все чаще появляется самая настоящая зависимость от гаджетов.

«Большинство родителей не разделяют понятия зависимость, хобби, досуг и привычка, – считает руководитель департамента PR и СМИ общероссийской общественной организации поддержки президентских инициатив в области здоровье сбережения нации Артем ПЕТРОПАВЛОВ. – Зависимость – это навязчивая потребность совершать определенные действия, несмотря на неблагоприятные последствия медицинского, психологического и социального характера. И мы, к сожалению, можем наблюдать эти «симптомы» у многих современных подростков. При этом гаджет и интернет-зависимость не возникают спонтанно здесь и сейчас. Порой это вина родителей, с раннего детства дававших ребенку неверные установки. Поэтому в наших силах изначально выбрать верную тактику воспитания. А значит родителям нужно обучать подростка новым способам преодоления кризисных ситуаций, прививать навыки контроля и выражения эмоций, учить эффективной коммуникации со сверстниками и тайм-менеджменту».

Конечно, технологии не могут быть хорошими и плохими, потому что выступают только инструментом, вот только сознание тех, кто живет в этой – совершенно новой среде – сильно отличается от сознания тех, кто вырос, не зная всех этих цивилизационных благ. Но отрицать существование технологий и ограничивать ребенка нет смысла – в будущем ему всё равно придется осваивать технологии и тратить на «знакомство» с ними драгоценное время. Ведь всемирная библиотека, которая есть у каждого человека под рукой, способна за секунды ответить на самые разные вопросы. Школа перестает быть единственным источником знаний и важной информации. И консервативная система «учитель — тетрадь — доска» не только кажется детям скучной, но и бесполезной. Вопросы «а зачем мне это учить?» возникают всё чаще. Но это вовсе не означает, что цифровизация идет на вред образованию и развитию детей.

«Младшие поколения потребляют всё больше информации и при умении грамотно использовать электронные ресурсы эта информация может нести всё больше и больше пользы, – убежден педагог и руководитель отдела персональных наставников Домашней школы Денис ХНЫКИН. – Разумеется, несмотря на все плюсы, интернет может быть и источником огромного количества травмирующей и деструктивной информации. Пользователь, который не умеет фильтровать этот поток, рискует попасть в беду, заразиться опасными экстремистскими идеями или попасть под влияние манипуляторов, которые толкают доверчивых и неграмотных в цифровой сфере людей к совершению преступлений или самоубийств.

Чтобы ребенок не навредил себе и освоил азы цифровой грамотности, правильное использование электронных ресурсов должны показывать учителя и родители. Во многих школах уже сейчас технологии внедряются в учебный процесс: электронные дневники и журналы, видеоуроки вместо длинных и скучных лекций, планшеты вместо тяжелых учебников, электронные тесты вместо двойных листочков и контрольных.

Цифровизация учебного процесса отнюдь не навредит ребенку, а будет возвращать потерянный интерес к школе и учебе. Ведь такое образование станет более интерактивным и персонализированным, повысит вовлеченность и, конечно, научит использовать технологии во благо».

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