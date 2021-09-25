Деструктивное поведение и эмоциональные нарушения: опасных школьников будет выявлять искусственный интеллект?

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25 сентября 2021, 11:22 Рамиль Гарифуллин - доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

Фото: istockphoto.com

В школах России начнут выявлять опасных учащихся с деструктивным поведением с помощью искусственного интеллекта. Он будет анализировать их письменные работы. На программу выделят 1,7 млрд рублей из бюджета.



Считаю, что искусственный интеллект в выявлении школьников с социально-опасным поведением не нужно не брать за основу.



Я не против таких оценок, но необходимо признать, что опасные дети — это дети не с интеллектуальными, а с эмоционально-волевыми нарушениями. Это расстройство выявляется только в процессе живого общения, в процессе специальных групповых встреч по определенной программе.



Для таких встреч нужны специальные психологические тренинги, с помощью которого учитель сразу определит ребенка с деструктивным поведением. Лучше социально-психологического общения по специализированной программе пока еще ничего не придумано.



Если, например, попросить ребенка написать сочинение о самом страшном сне или воспоминании, то искусственный интеллект, вероятнее всего, может найти здесь девиантное поведение. В конце концов, рано или поздно, родители зная, что их дети подвергнутся такому анализу, научат своих детей тому, как нужно писать эти сочинения. И вообще, если эти сочинения будут писаться дома и несамостоятельно, то такая диагностика будет бесполезной.



Нужно оставаться корректными с детьми. Если распространять информацию об учащихся с опасным поведением, то нарушается определенная этика и права ребенка.



Есть такое понятие, как педагогическая тайна. Есть устав школы, права учащихся, права преподавателей. Надо учить педагогов диалогам и общению, при которых учителя, зная немного психологию, будут выявлять группы риска. Не надо говорить, что выявляем опасных учеников, а именно выявляем группу риска, вероятностную группу.

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