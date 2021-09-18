Леонков: ядерное оружие сухопутного базирования США невозможно применять против России или Китая

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18 сентября 2021, 12:47

Фото: Соцсети

У американцев 336 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Трайдент II, 450 МБР Минитмен III, в разработке есть крылатые ракеты морского и воздушного базирования, которые способны нести ядерные боеголовки малой мощности. Не стоит забывать о производстве в США ракет средней дальности, о них почему-то сейчас молчат. Кстати, компания Рэйтеон (Raytheon) ведёт разработку данного типа ракет нового поколения (это баллистические двухступенчатые ракеты).

Генерал Хайтен, упоминая о современном плачевном состоянии ядерного арсенала США, имел в виду МБР Минитмен III, континентального, шахтного базирования. Работы по созданию новой ракеты Минитмен IV американцами предпринимались не раз, но все попытки закончились безрезультатно. Те 450 ракет (Минитмен III, каждая способна нести до 3 боеголовок мощностью от 300 Кт), которые сейчас стоят у них на вооружении – с 1991 года практически не обновлялись. По сути всё, что было поставлено на боевое дежурство до выше указанного 1991 года стоит (на боевом дежурстве – ред.) до сих пор. За последние 30 лет пребывания данных ракет в шахтах, практически их обслуживание не велось.

Настал момент, когда нынешняя американская администрация Байдена, прежде чем обратиться в Конгресс для выделения денег на военные нужды, оценила состояние ядерного арсенала США. Вывод из анализа полученных данных был неутешительным для Белого дома. Выяснилось, что ядерное оружие сухопутного базирования США невозможно применять против России или Китая. Оказалось, что большинству ракет вообще лучше не взлетать из шахт. Некоторые из них американцы даже не знают, как обслуживать, поскольку были утеряны соответствующие инструкции. Более того, выяснилось, что обслуживание велось чисто формально и только «на бумаге».

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