Леонков: Если ядерная триада РФ полностью отработает по США, все элементы их военной инфраструктуры прекратят существование

Аргументы Недели → Армия 13+

16 сентября 2021, 16:02 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Собеседник корреспондента газеты «Аргументы Недели» военный аналитик, эксперт, сотрудник издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал о состоянии стратегических арсеналов стран-членов «Ядерного клуба». Кроме того, он дал качественную оценку этим арсеналам и сравнил актуальный уровень развития ядерных триад России, США и Китая.

- Замглавы Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен заявил, что Америка значительно отстаёт в ядерном вооружении от РФ. Что не так с ядерной триадой Америки?

- Если мы говорим о числе боеголовок и их носителей, то, в принципе, у американцев, как бы, всё так. У них 336 межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Трайдент II, 450 МБР Минитмен III, в разработке есть крылатые ракеты морского и воздушного базирования, которые способны нести ядерные боеголовки малой мощности. Не стоит забывать о производстве в США ракет средней дальности, о них почему-то сейчас молчат. Кстати, компания Рэйтеон (Raytheon) ведёт разработку данного типа ракет нового поколения (это баллистические двухступенчатые ракеты). Генерал Хайтон упоминая о современном плачевном состоянии ядерного арсенала США, имел в виду МБР Минитмен III, континентального, шахтного базирования. Работы по созданию новой ракеты Минитмен IV американцами предпринимались не раз, но все попытки закончились безрезультатно. Те 450 ракет (Минитмен III, каждая способна нести до 3 боеголовок мощностью от 300 Кт), которые сейчас стоят у них на вооружении – с 1991 года практически не обновлялись. По сути всё, что было поставлено на боевое дежурство до выше указанного 1991 года стоит (на боевом дежурстве – ред.) до сих пор. За последние 30 лет пребывания данных ракет в шахтах, практически их обслуживание не велось.

Настал момент, когда нынешняя американская администрация Байдена, прежде чем обратиться в Конгресс для выделения денег на военные нужды, оценила состояние ядерного арсенала США. Вывод из анализа полученных данных был неутешительным для Белого дома. Выяснилось, что ядерное оружие сухопутного базирования США невозможно применять против России или Китая. Оказалось, что большинству ракет вообще лучше не взлетать из шахт. Некоторые из них американцы даже не знают, как обслуживать, поскольку были утеряны соответствующие инструкции. Более того, выяснилось, что обслуживание велось чисто формально и только «на бумаге».

Фото: Американская МБР шахтного базирования

- Что вы можете сказать о подводном стратегическом флоте США, в каком состоянии находятся американские МБР морского базирования?

- Здесь речь идёт о ракетах Трайдент II, которые размещены на 14 стратегических атомных подводных лодках. Сами ракеты несколько устарели. Была принята программа перевооружения вышеуказанных боеприпасов на модернизированные МБРПЛ Трайдент II (Д5). Эта программа сейчас буксует, потому что три государственные верфи, где обсуживаются и собираются атомные подлодки (АПЛ) загружены работой с доведением АПЛ класса «Вирджиния» (многоцелевого назначения) до уровня Блок 5. Согласно этой программы предусмотрено увеличение длинны данной субмарины на одну секцию. Здесь кораблестроители столкнулись с проблемой неготовности самого дока к подобной модернизации. Лодку увеличили, а вывести её из дока не смогли.

Модернизация и перевооружение стратегических АПЛ класса «Огайо» идут со срывом графиков. На этих же верфях должны собираться перспективные стратегические АПЛ класса «Коламбия» (которыми со временем заменят ныне стоящие на вооружении субмарины). Данную АПЛ впервые показали мировой общественности в виде нарезки металла в 2018 году. Тогда же говорилось, что данные субмарины поступят на вооружение к 2030 году. Но, судя по всему, график окончания постройки данных АПЛ был сдвинут «вправо». По современным прогнозам, подлодки «Коламбия» войдут в боевой состав ВМС США не раньше 2035 года. Получается, что Вашингтон не может делать ставку на свой обновлённый стратегический подводный флот.

В Америке идут работы по созданию другой АПЛ класса «Марлен», этим занимается корпорация «Дженерал Дайнэмикс». Предполагается, что эти субмарины также будут носителями стратегического ядерного оружия. Можно сказать, что сам процесс развития ядерного арсенала США сейчас находится на перепутье.

Фото: Американская стратегическая АПЛ с открытыми шахтами

- Расскажите о состоянии стратегической авиации США.

- Воздушная составляющая ядерной триады Америки представлена стратегическими бомбардировщиками Би-52 (их около 50 единиц) и Би-2 (парк этих самолётов составляет 20 единиц). И те и другие не рассматриваются как силы первого удара, в связи с тем, что у России появились современные противовоздушные комплексы, непреодолимые для американской стратегической авиации. Ставка на невидимку Би-2 также невозможна, применение этими самолётами крылатых ракет с ядерными боеголовками будет затруднено по той же причине. Использование Би-52 и Би-2 для нанесения ядерных ударов, по мнению американских стратегов возможно, только после уничтожения российской глубоко эшелонированной системы ПВО/ПРО. А на её подавление придётся привлекать мощные межвидовые группировки средств поражения, то есть всё, что есть в наличии у Пентагона в ВВС, в ВМС, КМП, Армии и в Космических войсках. Все эти силы должны предварительно расчистить дорогу (небо) этим бомбардировщикам для применения ядерного оружия. Поэтому, по оценке американских стратегов, того же Хайтена, военный конфликт США с Россией или Китая – очень проблематичен. К тому же, Россия практически обновила свой ядерный арсенал.

- Недавно министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о том, что по современному ядерному оружию в ВС России показатель достиг - 83%. Какие конкретно образцы новых вооружений поступают сейчас в РВСН?

- На вооружение РВСН начали поступать межконтинентальные баллистические ракеты РС-24 «Ярс». Они могут размещаться в шахтах, устанавливаются на мобильных (грунтовых подвижных) комплексах или на железнодорожной платформе – это так называемые боевые железнодорожные ракетные комплексы (БЖРК). Максимальная дальность полёта «Ярса» 13 тыс. км. Данная МБР имеет две комплектации. То есть может нести 4 боеголовки (бг) мощностью 150 Кт каждая, либо 4 бг мощностью по 300Кт (в тротиловом эквиваленте) каждая. Все эти бг созданы с применением российских технологий управляемого гиперзвука. На подходе новая ракета РС-28 «Сармат», которая завершает цикл государственных испытаний и в следующем году уже начнёт поступать в войска. «Сармат» отличается тем, что имеет укороченный отрезок разгона. Это затрудняет уничтожение ракеты силами ПРО противника на начальном этапе полёта. У этой МБР большая скорость полёта, а боеголовки этой МБР разработаны с использованием технологий гиперзвука. Её боевая часть может включать 10 бг мощностью 750 Кт каждая, или 15 бг мощностью 450 Кт каждая. Дальность полёта этой МБР от 11 тыс. до 18 тыс. км. С территории РФ её можно запускать из шахт по любой точке в западном полушарии планеты в любом направлении: через Северный или Южный полюса, а также на запад и на восток.

Сейчас носителем планирующего блока «Авангард» являются ракеты УР-100. Их в арсенале ВС РФ до 180 единиц. Ранее УР-100 могла нести боевую часть, включавшую 6 бг мощностью 550 Кт каждая, на расстояние около 10 тыс. км. У планирующего блока «Авангард» неограниченная дальность полёта на скорости порядка 27 чисел Маха.

Фото: Подвижный комплекс МБР Россиских РВСН

- Что нового у России в морском сегменте ядерной триады России?

- У нас пока ещё на вооружении ВМФ находятся Р-29 «Синева», её размещают на некоторых стратегических АПЛ. На замену этой ракеты идёт сейчас Р-30 «Булава-М». Данная ракета доработана с использованием современных технологий. «Булава» - ракета сухого старта. Например, для запуска «Синевы» нужно было шахту АПЛ заполнять водой, что с лёгкостью фиксируют современные акустические приборы на большой дальности. Это позволяет противнику заблаговременно обнаружить нашу стратегическую АПЛ и уничтожить её до старта ракет. Сухой старт этот недостаток практически устраняет. С учётом того, что ракеты «Булава» устанавливаются на АПЛ типа «Борей», которые отличается малой шумностью, такое вооружение создаёт реальную «головную боль» нашим заокеанским и натовским «партнёрам».

«Бореи» могут подкрасться к любой зоне пуска достаточно скрытно и осуществить запуск баллистических ракет неожиданно для неприятеля.

Фото: Российская стратегическая АПЛ с открытыми стартовыми шахтами

- Хотелось бы отдельно поговорить о подводной безэкипажной лодке «Посейдон», чем она так сильно напугала Запад?

- Если мы говорим про «Посейдон». Данное оружие у нас устанавливается на АПЛ проекта 09852. Собственно беспилотный подводный аппарат 2М39 «Посейдон» можно рассматривать, как оружие возмездия. По понятным причинам этот аппарат не обладает такими же скоростными характеристиками, как баллистические ракеты. Он схож с МБР разве что по дальности применения. «Посейдон» может преодолевать до 10 тыс. морских миль и несли одноблочную ядерную боеголовку мегатонного класса. Данный аппарат может погружаться на глубину до 1 км и развивать подводную скорость примерно в 210 км/час. Причём огромные расстояния до территории вероятного противника «Посейдон» может преодолевать безостановочно, атаковать его береговую линию, военно-морские базы, скопления кораблей и уничтожать их. Для вывода этого аппарата на стартовые позиции используются специализированные подводные лодки. Это позволит сократить время достижения «Посейдоном» намеченной цели.

- Что нового в авиационной компоненте ядерной триады России, какие здесь есть перспективные проекты?

- Авиационная составляющая российской ядерной триады тоже претерпевает изменения. Раннее воздушные платформы ВВС РФ несли ракеты Х-55. В основном они устанавливались на Ту-160. Сейчас на смену этой ракете идут Х-555 с увеличенной дальностью полёта и мощностью боевой части (это одноблочная бг мощностью 250Кт) и ещё есть ракета Х-102 с дальностью полёта 5500 км. Эти боеприпасы запускаются со стратегических бомбардировщиков и это, можно сказать – высокоточное оружие, у них отклонение от цели составляет не более 5 м. Данного рода ракеты применяются для уничтожения важных объектов военной и гражданской инфраструктуры противника в тылу или в глубине его обороны после применения основных ядерных сил (МБР сухопутного и морского базирования с ядерными боеголовками). Есть ещё одна крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, известная под наименованием «Буревестник». Она хоть и дозвуковая (около 1000 км/час), имеет дальность полёта такую же, как МБР. Буревестник может маневрировать и обходить позиционные районы сил ПРО противника и поражает цели в глубине его обороны.

Если вся ядерная триада РФ отработает по территории вероятного противника (как оружие ответно-встречного удара или оружие возмездия) все важные элементы военной и гражданской инфраструктуры врага прекратят существование.

Фото: Новые Российские крылатые ракеты Х-102 на внешних точках подвески Ту-95 МС

- Какими ядерными силами обладают Великобритания и Франция?

- Основу британских ядерных сил составляют ракеты морского базирования «Трайдент» II, которыми вооружены 4 атомные субмарины класса «Венгард» Королевских ВМС. Если Великобританию рассматривать, как отдельное государство, то её ядерный арсенал серьёзным не назовёшь. Но дело в том, что ядерные силы Парижа и Лондона с 2018 года находятся под командованием США. Ядерный арсенал (ЯА) этих стран позволяет Америке получить некоторое преимущество над ядерными силами (ЯС) России. У Франции также весь ЯА помещается на четырёх АПЛ класса «Le Triomphant». Поскольку американский подводный флот сейчас находится в стадии перевооружения, ЯС Франции и Британии практически прикрывают эту затянувшуюся программу модернизации. Если конфликт случится сейчас, то стратегические АПЛ этих стран выступят как часть морской компоненты ядерной триады США.

- Китай умеет скрывать свои секреты. Что известно о ядерной триаде Поднебесной?

- У Китая есть своя ядерная триада, всё чин по чину: наземная, морская и воздушная составляющие. В сухопутном арсенале КНР еще недавно среди китайских ракет шахтного базирования можно было выделить МБР ДФ-5А с дальностью действия от 11 тыс. до 13 тыс. км. она несёт пять бг мощностью 350 Кт, либо боеголовку мощностью 3 Мт. Данные ракеты легко могут преодолеть Тихий океан и атаковать любую точку континентальной территории США. Сейчас в Китае идёт перевооружение, в арсенал поступают ДФ-5С, которая несёт 10 бг по 300 Кт и дальность её полёта превышает 13 тыс. км. Стоит отметить, что китайцы умеют хранить свои секреты, поэтому данных о китайских МБР не так много в открытых источниках. Известно, что у них есть ДФ-41, которая может забросить 10 бг на расстояние 14 тыс. – 17 тыс. км. Её могут размещать на колёсной платформе, в шахтах и на железнодорожных комплексах. Среди новых МБР средней дальности (до 7 тыс. км). В Поднебесной стоит выделить ДФ-17, данная ракета является носителем гиперзвукового планирующего блока с ядерным зарядом мощностью порядка 200 Кт. Таких МБР в КНР сейчас 16 единиц. Они размещаются на мобильной платформе. В этом сегменте есть ещё и ракеты ДФ-31 с такой же дальностью полёта. Среди ракет морского базирования можно выделить JL-2. Она несёт одну бг мощностью 1 Мт. Её дальность полёта - 8 тыс. км. Данная МБР размещается на шести АПЛ. Всего этих ракет в арсенале НОАК - 72 единицы. ВВС НОАК имеют на вооружения ракеты воздушного базирования CJ-20. Это ракеты средней дальности. Стоят они на вооружении около 15 лет. Дальность их полёта от 2,5 тыс. до 3,5 тыс. км., мощность их ядерной части – тайна за семью печатями. Носителем этих ракет являются китайские бомбардировщики – аналоги Ту-16. Есть у них на вооружении противокорабельные ракеты воздушного базирования YJ-100. Они предназначены для поражения ударных корабельных и авианосных групп. Их дальность полёта около 800 км. В сухопутном сегменте есть в НОАК ракеты CJ-10 с дальностью полёта до 3000 км. Кстати, есть данные, что ракеты ДФ31-С и ДФ-41 будут оснащаться гиперзвуковыми планирующими блоками.

Фото: Китайская МБР ДФ-41

- Насколько КНДР продвинулась в разработке своей ядерной и ракетной программ?

- КНДР удивила весь мир в 2018 году, сообщив, что у неё есть собственное термоядерное оружие и собственная ракетная программа. В результате Северная Корея получила возможность создавать ракеты средней и межконтинентальной дальности. Испытания проводились в течение всего 2018 года и финальная ракета, которую они запустили в тот период, поднялась на высоту более 4 тыс. км и упала в воды Тихого океана. Она очень сильно напугала Японию, которая к тому времени уже закупила американские системы ПРО и готова была подписать контракт с США на поставку ЗРС THAAD (одна такая система тянет на два миллиарда). Америка также напряглась по этому поводу, поскольку баллистическая ракета способная, при запуске в зенит, уйти в космос на 4475 км, спокойно может достичь при страте из Северной Кореи любого пункта восточного побережья территории США (в том числе и Вашингтона) если её запустить по более настильной траектории. Данная МБР получила наименование Хвансон-15.

Стоит отметить, что рекламный ролик, выпущенный в КНДР, на котором Вашингтон превращается в радиоактивную пыль, в результате северокорейской ядерной атаки – соответствует истине.

- Насколько многочисленны ядерные арсеналы и средства доставки боеголовок Индии и Пакистана?

- Индия и Пакистан враждуют между собой с момента их образования в результате раздела бывшей английской колонии. Ядерный арсенал Индии оценивается в 80 -110 боезарядов. Вопрос в том, какие носители может использовать Индия для их доставки. В начале реализации программы разработки носителей были созданы МБР малой дальности «Агни-1» с протяжённостью полёта 700 км, затем появились ракеты средней дальности «Агни-2» (2500км), «Агни-3» (3000 км), «Агни-4» (4000 км). И наконец индийские конструкторы создали трёхступенчатую, твёрдотопливную МБР «Агни-5», с дальностью полёта порядка 8000 км. Испытали её индусы, если память мне не изменяет, в 2018 году. Заявлено, что её боевая часть – моноблочная ядерная боеголовка, мощность которой хранится в секрете. О точном количестве ракет в индийском арсенале также – ничего не известно.

Что касается Пакистана. Там ядерная программа шла своим путём. Её реализация началась ещё в 1960-х годах. Набольшее развитие она получила при Беназир Бхутто. В Пакистане есть свои урановые месторождения. Сколько у Исламабада ядерных боеголовок, в точности - не известно (информация строго засекречена). По оценкам экспертов, у Пакистана в арсенале порядка сотни боезарядов. Испытания ЯО Исламабад закончил до 2000 года.

Специалисты, прогнозируя возможные последствия индо-пакистанской ядерной войны, пришли к выводу, что при полном расходе арсеналов обеих сторон на территориях двух стран разрушения и уничтожение всего живого - будут тотальными, и соседям достанется. Моделирование показало, что поражающим воздействиям ядерного оружия в той или иной степени подвергнется полоса в 5000 км вокруг этих стран.

- Израиль отрицает наличие у него ядерного оружия. Так ли это на самом деле?

- С Израилем не так всё просто. Там, ядерное оружие вроде бы как есть, но официальных данных на этот счёт не существует, то есть официально его – нет. Наша служба внешней разведки в 1980-х годах говорила о наличии 20 термоядерных бг в израильском арсенале. В дальнейшем, говорили о 200 боезарядах. По прежним данным американцев у Израиля - 150 бг. Позже, федерация американских учёных заявила о наличии 60 боезарядов у Израиля, сославшись на информацию о том, что у еврейского государства есть 60 ракет с моноблочной ядерной боевой частью. Скорее всего, они имели в виду израильскую баллистическую ракету «Иерихон». Первая модификация — этой ракеты «Иерихон -1» – оперативно-тактического уровня с дальностью полёта 500 км. «Иерихон-2» - баллистическая ракета (БР) средней дальности с боевым радиусом 2000 км. Двухступенчатая БР «Иерихон-3», появилась в 2005 году, также средней дальности, может лететь до 4000 км и способна нести ядерный заряд. Издание «Милитари арсенал» на 2018 год у Израиля насчитало 24 ракеты «Иерихон», правда не указало, какого именно типа эти ракеты.

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