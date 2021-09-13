«Вряд ли можно было так быстро устранить последствия разлива нефти», - эксперт об отчёте КТК об экокатастрофе под Новороссийском

Аргументы Недели → Мнение 13+

13 сентября 2021, 18:03 Егор КАГАРЛИНСКИЙ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

«Вряд ли можно было так быстро устранить последствия любого разлива нефти, тем более, в этом конкретном случае мы до сих пор не знаем реальных объемов нефтепродуктов, попавших в воду», - рассказала нам Анна Карпачева, местная жительница и экозащитник. Речь идёт о происшествии в Черном море при погрузке нефти с одного из терминалов Каспийского Трубопроводного Консорциума в начале августа. Тогда, напомним, КТК в 400 тыс. раз пыталось занизить показатели попавшего в море объёма нефтепродуктов, а причиной произошедшего назвали брак в оборудовании.

Позже выяснилось, что причина не в браке, а настоящие масштабы бедствия ещё оценивают эксперты с учётом времени разлива и характеристик выпускного устройства. Мы поговорили с экозащитником, чтобы понять, действительно ли акватория Черного моря сейчас полностью очищена, как об этом отчитывается КТК, ссылаясь на донные пробы, сделанные независимыми экспертами.

«Слыша о том, что все последствия нейтрализованы, стоит помнить о специфике морского дна и погодных условиях. Любое количество нефти, разлитой с этого терминала КТК, если она оказалась в море – частично осядет на дно, а частично отнесется интенсивным течением в сторону Анапы и осядет на дно там. Дно в Черном море – глубокое, а в месте установки ВПУ глубина доходит до 100 м. Поэтому там не представляется возможным взять экспертизу каких-либо донных отложений и состояния флоры. О приведённых исследованиях известно, что пробы брались в том месте, где глубина значительно меньше и далеко от места инцидента, вполне вероятно, что там действительно показатели соответствуют нормам.

У КТК и ранее были уже инциденты, но не было такой огласки, а сейчас мы узнали о нарушениях в технологиях только потому, что момент аварии попал в сеть.

Основная проблема у КТК глобальнее, чем причины этого конкретного происшествия, - самим ВПУ больше 20 лет. Когда всё только строилось, экологическая экспертиза дала разрешение на строительство, да, но и тогда было много вопросов и проблем, основная из которых заключалась в том, что сами эти ВПУ больше предусмотрены для тех морей, где не очень глубоко. Аналогичный проект сейчас успешно реализуется в Техасе: но там глубина всего 25-30 метров, выпускные устройства установлены дальше от берега и обеспечена рекуперация. Здесь же они стоят в 4 км. При объёмах погрузки, которые заявляет КТК – 68 млн тонн в год, они должны быть в 10 км., но в таком отдалении от берега погрузка посредством ВПУ невозможна, как раз-таки, из-за глубины. Впрочем, решение есть: построить форт для причальной заправки, как это сделала Транснефть в Шесхарисе, где сейчас реализованы все доступные экологические разработки, которые помогают защищать природу. Подобный проект успешно работает и в Находке.

Не только эти требования позволяют Роспотребнадзору не выдавать пока КТК разрешения на строительство третей очереди ВПУ. Местные жители регулярно жалуются в Роспотребнадзор на невыносимый сероводородный запах. Буквально 10 сентября он чувствовался в населённых пунктах. ВПУ КТК под Новороссийском сейчас требуют серьёзной модернизации, согласно новому экологическому законодательству и предъявляемым научно-техническим требованиям. Сейчас им нужно приостанавливать погрузку при южном ветре, хотя никто не может утверждать, делают ли они это сейчас, ведь приостановка крайне невыгодна, а плохие для погрузки погодные условия могут сохранятся и сутки подряд. Они утверждают, что снижают нагрузку в таких условиях, но постоянный запах и жалобы местных в Роспотребнадзор говорят об обратном. Запрет когда-то всё-таки должен подтолкнуть их к проведению нормальных инженеринговых изысканий и проектированию рекуператоров.

У Росприроднадзора есть справочник, в котором есть понятие наилучшие доступные технологии. Там, в частности, и прописано, какие технологии должны использоваться, чтобы не было экологически-опасных аварий и подобных проблем.

Разрешение они не смогут получить, пока система работы не будет серьёзно модифицирована: чтобы использовались современные технологии рекуперации, проводилось своевременное обслуживание, и в компании в целом поменялась позиция пренебрежительного отношения к тратам на заботу о природе региона присутствия.

Но их позиция: всё хорошо. Если появляется запах, виноваты танкеры, в разливе – производители оборудования. В прошлом году Росприроднадзор выиграл суд, доказывающий, что причина запаха именно на стороне КТК, а при аварии в августе, как можно вспомнить, администрация КТК пыталась переложить вину на брак в самом ВПУ.

КТК является транснациональной компаний, и они должны адекватно реагировать как минимум по этой причине, что в других странах компании-собственницы реализуют проекты, соответствующее всем экологическим требованиям.

Но именно под Новороссийском КТК не видит технических возможностей сделать процесс щадящим для окружающей среды, ведь это огромные затраты. У них есть заключение одной частной компании инжиниринговой, которая сказала, что перестроить систему - это сложно и может привести к рискам, но это заключение лишь одной компании, тем временем в мире мы видим примеры того, что это всё-таки можно сделать, если захотеть и не жалеть средств.

Пока идёт следствие, КТК продолжает работать, а люди и природа черноморского побережья страдать и не только у берега – запах доносится и до гор – Дюрсо и Абрау-Дюрсо».

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