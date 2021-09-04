Убийство Столыпина положило начало развалу царской России

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4 сентября 2021, 23:55 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Коммерсантъ

Пётр Аркадьевич Столыпин

Пётр Аркадьевич Столыпин – один из самых известных российских политиков времён увядающей Империи, и по некоторым данным, если бы он всё-таки выжил после покушения в 1911-м, Россия могла бы избежать грядущих потрясений. «Им нужны потрясения, а нам – Великая Россия», - легендарная из всех крылатых фраз мэтра политики, запомнившаяся на века. Легендарная и пророческая, так как потрясения едва не уничтожили нашу страну в первую половину ХХ века. Казалось бы, Столыпин видел всё наперёд и знал, что именно произойдёт уже в ближайшее время. Он был провидцем без всяких сверхспособностей, зрячим среди слепцов.

Ни для кого ни секрет, что именно Пётр Аркадьевич был ярым противником войны с Германией (впрочем, его взгляды разделял и маг Распутин). Кайзер Вильгельм считал Столыпина поистине достойным человеком, и позднее много размышлял о его правоте. Ведь война с Германией в конечном итоге привела к тому, чего российский премьер боялся больше всего на свете – революции и к дальнейшему переходу в тёмную эру диктатуры.



Столыпин считался противником республиканских течений и выступал за монархический строй в России. Но всё же, по мнению британцев, он склонялся скорее к переходу к конституционной монархии, нежели к сохранению абсолютизма. Самодержавие есть путь в прошлое, и премьер прекрасно понимал о том, что в будущем такие устои не смогут сохраниться. К тому же именно Столыпин пытался решить вопросы с крестьянством, которые превращались в серьёзные проблемы для государства. По мнению некоторых аналитиков, Столыпин был как раз тем, кто «пытался сделать из русского мужика фермера». Но несмотря на все старания, его грандиозный план по спасению Отечества от грядущих перемен успехом не увенчался. На премьера было совершено по меньшей мере 11 покушений. Последнее стало причиной его ухода на тот свет. Столыпин умер, оставив державу в руках совершенно не приспособленного для управления государством царя. Царя, который впоследствии, станет одной из причин падения России в эпоху смуты.



Кто же именно стал заказчиком убийства Столыпина – на данный момент неизвестно. В учебниках истории чётко отмечено, что российского премьера убили анархисты. В 1911 году в самом начале сентября в Киеве император Николай II и Пётр Аркадьевич присутствовали в местном городском театре на показе спектакля. Сюжет его был посвящён самой известной из работ Пушкина – «Сказке о царе Салтане». На тот же момент у начальника киевской охранки была информация о планирующейся операции по уничтожению Столыпина. Как выяснилось, в тайной полиции были прекрасно осведомлены о присутствии в городе террористов. Информация в отдел охранки была отправлено секретным осведомителем Дмитрием Богровым (альтер-эго – Аленский). Позже выяснилось, что Богров и был тем самым убийцей, задумавшим покушение. Во время антракта он подошёл к Столыпину и выстрелил в него два раза. Одна пуля попала в живот, задев печень, а другая – в руку. Ранение оказалось смертельным.



Известно, что Богров был анархистом и радикальным фанатиком. Но при этом, он являлся агентом Киевского охранного отделения. На полицию он стал работать примерно с 1906 года. Благодаря усилиям Богровы, целый ряд анархистов был обезврежен царской агентурой. Что же стало причиной, побудившей его на убийство Столыпина – никто не знает. Но по некоторым данным, Богров это сделал вовсе не благодаря собственным побуждениям. Ряд фактов как раз указывает на то, что Столыпин был убит по заказу тайной полиции. Например, билет в злополучный киевский театр был выдан Богрову лично главой киевской охранки с согласия его самых ответственных сотрудников. Более того, к террористу не приставили куратора, который мог бы зафиксировать его странное поведение. Да и каким образом Богрову удалось спокойно пронести оружие в театр, где присутствовал сам государь?!



Многие вопросы до сих пор остаются без ответов. Люди приходят и уходят, оставляя за собой лишь множество тайн и загадок. Загадка Столыпина и покушения на него до сих пор не даёт покоя историкам и исследователям. Некоторые даже строят предположения, что всему виной стали ухудшившиеся отношения между самим премьером и государем Николаем, а также и с думскими фракциями. Столыпин однажды даже пошёл на ультиматум царю, от чего его отговаривали верные друзья. Обсуждение в 1911 году закона о земстве в западных губерниях вызвало настоящий кризис в министерстве. Данный законопроект предполагал значительное уменьшение влияния крупных землевладельцев (в основном поляков) в Юго-Западном и Северо-Западных краях империи. При этом, власть мелких собственников, представленных в лице русских, украинцев и белорусов, могла возрасти. Оппозиция из числа левых и правых политических сил считала такие меры недопустимыми.



Главные политические противники Столыпина, такие как Трепов и Дурново, выступили против его реформ о земстве. Левые полагали, что проводившиеся реформы лишают их исторической перспективы, а правые же заявляли, что Столыпинская кампания – это не более, чем покушение на привилегии крупных землевладельцев. По сути, эта реформа могла привести к быстрому возвышению провинциальных выходцев. Интриганы, замышлявшие скинуть Столыпина с поста, обратились с критикой в адрес премьера. При этом, сам премьер накануне просил Николая поддержать его законопроект. 4 марта 1911 года законопроект был провален 68 голосами из 92. Это стало кульминацией конфликта Столыпина и фракций-противников. Тогда премьер обратился к царю с ультиматумом, заявив, что не может работать в обстановке недоверия. Он призывал самодержца отправить в длительный отпуск Трепова и Дурново, а затем провести закон о земстве.



Вмешательство императрицы Марии Фёдоровны, покровительницы Столыпина, спасло карьеру премьера от быстрого обрушения. В итоге, Дума была распущена на 3 дня, а закон проведён по воле императора. Согласно тогдашним законам (статья 87), в отсутствие работы Думы, государь-император мог самолично проводить те или иные законы. Трепова и Дурново отправили в длительный отпуск, как того и желал Столыпин. Однако многие противники премьера восприняли эти действия за неверный ход. Лидер предпринимательской партии «октябристов» Александр Иванович Гучков в знак протеста покинул пост председателя Госдумы. Отношения Столыпина и органа законодательной власти были испорчены окончательно. Впоследствии, это действительно могло сыграть злую шутку с самим премьер-министром, и в конце концов привести его к неминуемой гибели. Но истину мы судя по всему никогда уже не узнаем.

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