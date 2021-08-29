Летальные даты эпохи

Аргументы Недели → Мнение 13+

29 августа 2021, 20:53 Михаил Смиренский,

К сожалению, самолеты, самые мобильные современные средства перемещения нередко тоже терпят бедствие. Крушения происходят по разным причинам: ошибки пилотов или диспетчеров, отказ двигателей, плохая погода, некачественное топливо и т.д. Но в этой череде трагедий есть еще одна до сих пор неразгаданная загадка: даты крушений некоторых лайнеров совпадают день в день! И день этот хорошо известен пилотам: 23 мая…

Смертельный кислород

Советский Союз не на словах, но на деле целиком тянул на себе жизнеобеспечение не только стран Варшавского договора или людоедских африканских племен, на словах тоже якобы рвавшихся к коммунизму, но и тех стран, которые жили по принципу «ласкового теляти», т.е. «ни вашим, ни нашим», а только себе! Как, например, Югославия, исчезнувшая ныне с мировых карт.

В эти государства по линии Внешторга и СЭВ отправлялись грузовики, пароходы, металлы, оружие, просто огромные деньги и проч., что совсем нелишним было бы и в самом СССР. Не последнее место в этом списке занимали и советские гражданские самолеты. В Югославию Союз поставлял наиболее популярные в те годы советские лайнеры ТУ – 134А. Трагедия случилась как раз с одним из них как раз… 23 мая 1971г.

Пассажирский самолет ТУ – 134А югославской авиакомпании «Aviagenex» работал на линии Риска – Лондон совсем недолго (этот полет был лишь сорок третьим в его судьбе), югославский экипаж из семи человек слётан и профессионален, погода хорошая, маршрут изучен и не сложен. Казалось бы, полет как полет.

Но примерно за 4 км до аэропорта г.Риска диспетчеры передали командиру штормовое предупреждение. Внезапно налетел ураганный ветер, горизонт затянуло тучами, хлынул сильный ливень, видимость ухудшилась почти до нулевой. Ко всему прочему лайнер попал в зону сильнейшей турбулентности, его стало трясти и кидать из стороны в сторону. В салоне, где находилось 76 пассажиров (в основном – англичане, летевшие на отдых на экзотические пляжи югославского острова Крк), началась паника. Стюардессы, которых на земле специально готовят к подобным ситуациям, тщетно пытались успокоить пассажиров, кричали им, что самолет уже идет на посадку, дескать ситуация не опасная, такое часто бывает в небе… Кое-как пассажиров удалось усадить на места и всех пристегнуть ремнями.

Лайнер тем временем действительно снижался, но… именно ливень помешал командиру точно определить свое место на траектории: ему показалось, что самолет находится несколько выше расчетной высоты и пилот… отдал штурвал от себя. (Странно, что никто не обратил внимания на предупредительные сигналы приборов, которые обязательно подаются бортовой системой при аварийных ситуациях – авт.)

ТУ – 134А резко опустил нос и самолет устремился к земле, до которой на самом деле и без того было не так-то уж много метров. Жесткий удар о полосу, ломается правое шасси, самолет цепляется крылом о бетон и… переворачивается! Масса лайнера, помноженная на его посадочную скорость более чем 200 километров в час, тащит махину по аэродрому еще около 400 метров. От трения тут же вспыхивает керосин, вытекающий из топливных цистерн и огонь охватывает весь самолет.

Пожарные машины примчались на место трагедии мгновенно, отработанные действия спасателей смогли погасить бушующий огонь в хвостовой части аэроплана, но… пожар уже начался и в самом салоне, где находились пассажиры и стюардессы. Мгновенному распространению пламени способствовали взорвавшиеся при ударе кислородные баллоны, которые, по иронии судьбы, на самолетах устанавливаются, наоборот, для жизнеобеспечения людей в экстремальных ситуациях, например – при внезапной разгерметизации борта: злая ирония судьбы! Трагедия унесла жизни 75 пассажиров и трех стюардесс. Чудом остался жив один из пассажиров и четверо членов экипажа, которым удалось как-то выбраться из пилотской кабины. Остальные были обречены самой судьбой…

Догнали. Но не перегнали…

СССР постоянно жил под тяжестью людоедского партийного лозунга: «Догнать и перегнать Америку!» ну если не Америку, то хотя бы хоть какую-нибудь державу из загнивающего Запада. В те годы (конец 60-х) французский концерн «Аэроспасьяль» при содействии «Бритиш Эруэйс» уже закончил испытания и запустил в серию первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет «Конкорд», главной задачей которого должны были стать сверхдальние трансатлантические рейсы.

Поставленная задача «Конкорду» была по плечу: при скорости 2500 км\час и дальности полета в 6000 км конкурентов у этого пассажирского лайнера в то время не было. Советские власти решили эту оплошность французских конструкторов исправить: лично генсек Брежнев, увидевший «Конкорд» во Франции на Ле Бурже приказал создать такой же и в СССР! В те годы в Союзе уже работал в небе очень похожий на «Конкорд» сверхзвуковой ТУ – 144. Но это был грузовой самолет, а партия требовала явить такой же, но пассажирский! Партией сказано – конструкторами сделано… В ноябре 1977г. в советское небо поднялся первый сверхзвуковой ТУ – 144 с пассажирами на борту. В 1978г. его модернизировали, усилили мощность двигателей, и самолет стал именоваться ТУ – 144Д.

23 мая 1978г. самолет взлетел для выполнения уже шестого, последнего испытательного полета, во время которого экипажу предстояло разогнать его до сверхзвуковой скорости и проверить работу всех бортовых систем. Всего на борту лайнера находилось 8 человек: экипаж и инженеры – испытатели.

Сначало все шло хорошо, доклады в Центр шли бодрые, но затем что-то пошло не по плану: в кабине тревожно высветилось табло «Пожар». Впоследствии выяснилось, что во время форсажа случилась поломка топливной системы, что и вызвало возгорание одного из двигателей. Командир экипажа, доложив о ЧП на землю, принял решение вернуться обратно и, включив противопожарную систему, начал разворот. В эту минуту вспыхнул и второй двигатель. Стало ясно: машина до аэродрома не дотянет. Командир решает экстренно посадить самолет на любой пригодной на земле площадке. Последовала жесткая посадка, при которой погибли двое бортинженеров. Пилот и штурман получили серьезные травмы, но вместе с остальными членами экипажа и учеными смогли выбраться наружу через иллюминаторы. Сам самолет, увы, сгорел дотла. Вместе с ним сгорела и несбыточная мечта генсека Брежнева о полном сверхскоростном владычестве СССР в мировом авиапассажирском пространстве. В 1983г. ТУ – 144 были сняты и с грузовых перевозок. Как говорится «от греха подальше»…

«Конкорд» же (хоть и ценой нашей трагедии) победивший в том воздушно-политическом противостоянии, успешно возил богатых западных пассажиров аж до 2000г., пока из-за чьей-то халатности не повредил шасси на взлетной полосе и не взорвался. Тогда погибло 113 человек. Окончательно от этого самолета Запад отказался в 2003г.

Гибель на танкодроме.

Снова 23 мая… Обычный рейс ЯК – 40 по маршруту Ленинград – Кировоград в 1974г. не предвещал никаких осложнений. Четверо членов экипажа выполняли привычную работу, пассажиры занимались своими делами. Погодные условия не вызывали никаких подозрений, но, увы, человек лишь «предполагает»…

Внезапно атмосферное давление стало падать, что сильно меняет условия управления самолетом. Об этом в режиме «штормового предупреждения» наземные службы всегда извещают экипаж. Диспетчер аэропорта Жуляны, неподалеку от которого в ту минуту находился ЯК – 40, экстренно отправил информацию командиру лайнера, но экипаж ее почему-то не получил. Комиссия впоследствии предположила, что виной тому стали радиопомехи в эфире, но версия так и осталась версией. Экипаж, не получивший тревожного сигнала, затем почему-то вообще перестал выходить на связь с землей. Опытные пилоты говорят, что такое возможно, если вдруг пилоты почему-то потеряли сознание во время полета. Впрочем, это тоже осталось лишь предположением…

Через несколько минут после потери связи с диспетчером самолет, произвольно отклонившись от курса, рухнул на землю. По странному стечению обстоятельств, это был военный испытательный танкодром. Погибли все 29 человек…

Члены комиссии, которая расследовала трагедию, отметили в акте, что самолет был исправен, успешно прошел все испытания, но при этом в крови погибших были почему-то обнаружены… следы угарного газа. Как утверждали специалисты, такое обычно бывает лишь при пожарах, либо при плохой вентиляции закрытых помещений, например – салона самолета.

Но никакого пожара на борту ЯК – 40 в тот момент не было. Предположили, что угарный газ мог попасть в салон и кабину лишь через какое-то случайное повреждение внешнего контура от работающего двигателя, но никаких реальных доказательств тому найдено не было. Впрочем, версия с угарным газом и была признана основной причиной трагедии. Дело закрыли. Дата 23 мая осталась лишь на бумаге и в памяти близких погибших людей.

Сначала развалился самолет. Затем – СССР.

В хаосе горбачевской перестройки и бесполезных конвульсий Михаила Сергеевича в попытке уцелеть на всесоюзном троне президента СССР зловещая дата 23 мая тоже оставила свой мрачный след.

В тот день лайнер «Аэрофлота» ТУ – 154Б – 1 летел из столицы Абхазии г.Сухуми в Ленинград. В салоне – 174 пассажира, в кабине – опытный экипаж. Ничего не предвещало беды: видимость, по сообщению диспетчеров, отличная – до 10 км, а отдельные кучевые облака никакой озабоченности ни у пилотов, ни у наземных служб тоже не вызывали: дескать не впервой!

В 12-45 диспетчер дал «добро» экипажу начать снижение до 1800 метров. Но уже через 15 минут, ровно в 13-00 погодная обстановка в аэропорту резко ухудшилась: ранее не вызывавшие тревоги отдельные кучевые облака вдруг сплошной ватной пеленой затянули небо. Ко всему прочему на землю обрушился сильнейший ливень. Обстановка становилась штормовой, по сути – аварийной, но экипажу почему-то об этом с земли не сообщили. Ко всему, диспетчер вместо того, чтобы отправить борт на второй круг или на запасной аэродром, разрешает ему… продолжать снижение.

Опытный командир, уже лично оценивший тревожную обстановку и еще по курсантским тренажерам знавший, что в такой ситуации посадку надо прерывать и уходить на второй круг, тем не менее этого не сделал. В тяжелейших погодных условиях лайнер шел к земле. Второй пилот, обязанный при изменении параметров полета и бездействии командира вмешаться в ситуацию, почему-то промолчал и на уходе на второй круг не настоял. Почему? В этом, как и в ситуации в целом (очень похожую на трагедию 23 мая в Югославии – авт.) разбиралась впоследствии специальная комиссия.

Осознание беды к экипажу пришло лишь тогда, когда до земли оставалось всего… 20 метров. Наверное, уже инстинктивно командир и второй пилот резко потянули штурвалы на себя, увеличив максимально и тягу двигателей, но… Было уже безнадежно поздно. Самолет всей своей массой бьется о полосу, совершая т.н. «жесткую посадку», отрывается шасси, а его фюзеляж разрывается на три части и они разлетаются в разные стороны от ВПП на расстояние до 100 метров. В момент удара в салоне мгновенно погибли 15 пассажиров. Жертв могло быть гораздо больше, но этого не случилось лишь по «счастливой случайности»: топливо в баках чудом не воспламенилось.

Комиссия пришла к выводу, что в трагедии виноват пресловутый «человеческий фактор»: дескать, недостаточный отдых экипажа перед вылетом, несогласованные действия обоих пилотов, странное поведение диспетчеров и т.д.

Но самым странным, если не сказать – преступным, стало окончательное решение о наказании виновных, которое и озвучил в приказе I-й зам. министра гражданской авиации СССР Алексей Горяшко: всем объявили… лишь строгие выговоры за халатность! И это при погибших 15-ти пассажирах, среди которых были и дети! Очевидно, первому заму просто дали такое задание с более высокого Олимпа.

Несмотря на гласность (о катастрофе успели сообщить лишь отдельные СМИ) публичные рассуждения на эту тему вдруг внезапно прекратились. Говорят, что уже метавшийся по Кремлю в ощущении личной политической катастрофы Михаил Горбачев запретил любые принародные обсуждения на эту тяжкую тему. Не помогло: 8-го декабря того же 1991г. с мировых карт исчез Советский Союз, оставив на своих руинах мифический и похмельный СНГ, а уже 25-го декабря и сам Горбачев сложил с себя президентские полномочия. Начиналась запойная эпоха Бориса Ельцина.

P.S.

Автор далек от заманчивой мысли свалить перечисленные беды лишь на мифический день 23 мая, когда они и случались. Конечно, это роковое совпадение, после которого в мире и в иные дни тоже падали самолеты и гибли люди.

Человеческий фактор? Да. Технические неисправности? Не без того. Терроризм и политические интриги? И этого было предостаточно… Но политика – дело просто циничное, а смерть человека – страшная реальность. Жалко, ох как жалко, ни в чем не повинных пассажиров и членов экипажей, которые до последней секунды сжимали штурвал, стараясь увести самолет от гибельной земли, как в недавней катастрофе во время испытаний нового военно-транспортного самолета российских ВВС под Кубинкой. Там тоже погибли все.

Просто помолчим…

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