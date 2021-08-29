Вглядываясь вверх и в темноту: о феномене манипуляции в современном обществе

Аргументы Недели → Мнение 13+

29 августа 2021, 16:23 Денис Виленский

Фото: pixabay.com

Заглавием этой статьи не случайно выбрана перефразированная строчка из знаменитой песни «Марионетки» группы Машина времени, поскольку сегодня мы поговорим о феномене манипуляции.

Так уж сложилось, что в этом мире, где разница между добром и злом определяется личными интересами, а эгоизм возведен в абсолютный культ, различные формы манипуляционных взаимодействий являются неотъемлемой частью нашей жизни, включая повседневное общение. Подобно размышлениям о смерти, люди предпочитают не замечать истинной природы вещей, но лишь до тех пор, пока сами не становятся жертвами манипуляторов, воспринимая это особенно болезненно.

Так уж сложилось, что основная задача любого живого существа, в том числе и человека, – выжить, обеспечив стабильное, а значит сытое и безопасное будущее своему потомству. Не случайно, едва появившись на свет, человек учится адаптироваться к условиям окружающей среды, в том числе эффективной социальной коммуникации, отвечающей перечисленным выше целям. С течением времени меняются лишь используемые для этого инструменты.

Довольно часто приходится сталкиваться с тем, что манипуляция противопоставляется понятиям свободы и независимости. Увы, но и они являются не более чем химерами, также используемыми для различного рода манипуляций, поскольку в каждом человеке незримо присутствует и «овца» и её «погонщик». Как и живой организм, общество нельзя разделить на отдельные независимые друг от друга части, ввиду того, что сам феномен взаимодействия лежит в основе человеческой коммуникации. Семья, коллектив, общество, государство – не более, чем разные формы взаимозависимости и соподчинения. Более того, люди самозабвенно ищут различные формы закрепощения от вещей, денег, секса, любви, идеологии, химических соединений, религии, других людей и т.д.

Даже сидя в личном автомобиле, мы несвободны от непрекращающихся попыток манипулировать нашим поведением. Всё, начиная от навигатора, сообщающего нам далеко не всегда объективную информацию о дорожной ситуации, заканчивая радиостанциями, вливающими нам в уши очередную порцию рекламных сообщений, так или иначе пытается оказывать влияние на наши мысли и поступки.

Любое общество – это в некотором роде социальная плазма, совокупность мириадов индивидуальных «Я», степень управления которыми прямо пропорциональна нашему положению в социальной иерархии, будучи напрямую связана с таким понятием как «власть». Формы управления обществом могут отличаться также, как мягкое или жёсткое управления автомобилем, демократия или автократия. Но надо быть очень наивным человеком, полагая, что демократия существует сама по себе, а облеченные властью люди, без особых на то затруднений в любой момент готовы выпустить рычаги правления из своих рук. Попытка создать альтернативную форму манипуляции социумом на уровне государства, как правило, жёстко пресекается. Единственный период, когда право на манипуляцию формально можно оспорить – это т.н. «выборы». Разумеется, народовластие – это такая же химера, как и представление о том, что лицо, наделенное властью, будет заботиться не столько о личных интересах и итересах своего ближайшего окружения, сколько об чаяниях других людей. Да, обязано, но лишь в той степени, в которой это обеспечивает ему стабильность поддержания этой самой власти. Вспоминается филатовское сакраментальное: «Я без мыслей об народе Не могу прожить и дня!.. Утром мажу бутерброд - Сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот! Ночью встану у окна И стою всю ночь без сна - Все волнуюсь об Расее, Как там, бедная, она?»

В отличие от манипуляционных коммуникаций, время от времени случающихся в повседневном общении, все мы без исключения ежедневно являемся объектами масштабной манипуляции общественным сознанием, интересантами которой выступают политики и бизнес. Прежде всего, это целенаправленное внедрение в сознание людей заданных смыслов, идей, желаний, мироощущения, позволяющих управлять их поведением, а так же прогнозировать его на различные временные горизонты. Инструментарий таких манипуляций довольно стабилен и принципиально мало чем отличается от приёмов, применявшихся нашими далёкими предками. Как и прежде, для этого используются все наши слабости, пороки, болевые точки, надежды, страхи, мечты и т.д. С наибольшей долей вероятности жертвами подобных коммуникационных технологий становятся люди, для которых характерна излишняя эмоциональность, чувствительность, страх негативных эмоций, жажда одобрения, отсутствие ясного самосознания и напрямую связанная с этим неуверенность в своих действиях и поступках.

При этом, для манипулятора крайне важно, чтобы у человека не было и тени сомнения в том, что именно он сам пришёл к подобному выводу и совершил тот или иной поступок, руководствуясь «здравым» смыслом.

В том случае, если два равносильных манипулятора сталкиваются друг с другом, неизбежно возникает феномен, который принято называть «информационной войной». Довольно часто при этом активно используется слово «правда», которая, как известно, у каждого своя. Особенно это характерно для масштабных политических противостояний, которые мы видим во всём мире, в том числе и на постсоветском пространстве.

Возьмём в качестве примера выпуски новостей, традиционно транслируемые федеральными каналами. Вы действительно полагаете, что смотрите или слушаете новости, отражающие текущую ситуацию в нашей стране или в мире? Речь даже не о цензуре, а о наборе фактов, который подаётся нам под видом этих самых новостей. Конечно, в первую очередь вы узнаете, какие наказы и поручения оставил «гарант», насколько «хорошими» обещают быть чиновники различных рангов, несколько материалов о том, что всё замечательно, щепотка курьёзных фактов, рекламный блок... Что ещё? Чуть-чуть негатива, сбор средств на лечение, при том, что стоимость секунды эфирного времени может заставить заикаться всех за исключением Усманова и Абрамовича, прогноз погоды – и вот уже бурлящий, но совершенно пустой «информационный бульон» можно подавать к утреннему, дневному и вечернему столу. Секрет в том, что «убив» энное время на просмотр выпуска новостей, вы так ничего и не узнали. Ваше внимание специально было отвлечено на всё что угодно, за исключением по-настоящему серьёзных, часто болезненных тем и актуальной повестки дня. Примерно то же самое мы видим на примере ежедневных политических ток-шоу, где по строго заданным и порядком поднадоевшим темам балаганчик из «штатных» патриотов и либералов весело развлекает своими криками досужую публику. Не случайно, желая узнать что-то новое, люди неизбежно вынуждены искать информацию самостоятельно, главным образом, в сети Интернет. Но и здесь их подстерегают схожие многочисленные опасности. Так, некоторое время назад мне поступило весьма заманчивое в финансовом плане предложение от крупной зарубежной компании с просьбой организовать на одном из популярных ресурсов форум, где под видом нескольких человек обсуждать достоинства нового продукта. Я отказался, другой человек согласился и этот «другой», к сожалению, будет везде и всегда.

Другой формой манипуляции общественным сознанием является создание какой-либо проблемы, решение которой потребует непопулярных мер, например, отказа населения от определенной части прав и свобод. Как правило, такой проблемой становятся коварные козни внешних и внутренних врагов, всеми силами старающихся помешать нашему светлому будущему, поскольку о светлом настоящем говорить не приходится. Причины, по которым государство может прибегать к подобным мерам, самые разные, главным образом, кризисы, вызванные полной несостоятельностью руководства и, как следствие, провалами в политике и экономике. Отличительным признаком данного вида манипуляции являются призывы «потерпеть», «затянуть пояса», в то время как у значительной части населения этот «пояс» постепенно затягивается на шее.

Из темы про «затягивающийся пояс» следует долгосрочная стратегия манипулирования, когда какая-либо непопулярная мера вводится постепенно, дабы не вызывать народных волнений. Например, рост цен на продукты, медицину, услуги ЖКХ, образование, поэтапное ужесточение мер, дискриминационная по отношению к коренным этносам миграционная политика. Очевидно, что если кому-то из «борцов» за права народа придёт в голову брать с нас деньги за воздух, дождь и снег, назвав это «экологическим сбором», можете не сомневаться, будем платить, и чем хуже будет ситуация с экологией, тем больше денег поступит в государственный бюджет. Главное, показать на подконтрольных каналах несколько «простых семей», задыхающихся от индустриальных выбросов, объяснив сомневающимся, что против этого налога выступают только откровенные упыри, скорее всего, связанные с мировой «закулисой» и очередными выпадами оппозиционно настроенных сил.

Согласитесь, у каждого из нас в глубине души живёт ребёнок, которому вне зависимости от возраста хочется родительского тепла и поддержки. Этот феномен также активно используется для следующего вида манипуляции, особенно в странах, тяготеющих к авторитарной системе правления, где первому лицу государства и его ближайшим сподвижникам отводится роль «лидеров нации». Для подобного рода манипуляций характерны снисходительные, покровительственные нотки в коммуникации и примитивный набор аргументов, более уместный в песочнице, нежели при общении с взрослыми людьми. Одной из форм данной манипуляции является ещё больший уход от рациональных рассуждений в сторону эмоций. Последнее открывает доступ к бессознательному человека, буквально программируя его на нужные манипулятору мысли, чувства и, идеи, например, чувство постоянной вины за что-нибудь. Это позволяет перенаправить даже сколь угодно праведный гнев с внешних обстоятельств на самоуничижение человека, подвергшегося данному виду манипуляции. И, действительно, довольно часто, столкнувшись с подобным видом манипуляции, человек начинает рефлексировать, пытаясь понять, почему с ним так поступают и что в нём не так и т.д. Как правило, это погружает его в ещё большую зависимость от манипулятора, либо побуждает вступать с ним в конфликт, что бывает довольно опасно и контрпродуктивно, особенно, если его связывают с ними взаимные обязательства в рамках семьи или коллектива.



Может быть, помните, как ещё не так давно социальное расслоение общества считалось вопиющим пороком, от которого необходимо было избавиться любой ценой? Сегодня оно также стало одним из активно поощряемых и эффективных рычагов управления социумом. В частности, это проявляется в постоянно транслируемых полярных месседжах. С одной стороны, людей призывают зарабатывать как можно больше денег, напрямую связывая это с понятием «успеха», с другой – довольствоваться малым: «проснулся – и слава Богу». Таким образом, целенаправленно поощряя социальное расслоение между бедными и богатыми, образованными и не очень, можно формировать различные категории потребителей и избирателей, в том числе с очень скромными запросами, определяемыми базовыми биологическими потребностями.

Не ставя перед собой задачу всестороннего освещения проблемы манипуляции общественным сознанием, мы рассмотрели лишь наиболее часто встречающиеся её формы, наблюдаемые изо дня в день.

Что же из себя представляет феномен манипуляции с точки зрения практикующего психолога, как жить в мире манипуляторов и возможно ли защититься от них в принципе? Мы попросили ответить на эти вопросы популярных московских психологов Илью Шабшина и Дениса Каменского.





- Илья, какие причины, на Ваш взгляд, лежат в основе желания одного человека управлять действиями другого, и всегда ли об этом можно говорить в негативном контексте?

- Мы влияем и воздействуем друг на друга самыми разными способами. Манипуляция лишь одно из проявлений влияния людей друг на друга. Мы можем выстроить наши отношения на основе договора или обратиться к человеку с какой-либо просьбой, и это также будет влиянием, но отнюдь не манипуляцией. К манипуляции человек прибегает, поскольку это относительно лёгкий путь достичь своей цели. Вместе с тем, за крайне редким исключением, любая манипуляция – это коммуникация со знаком минус, поскольку предполагает достижение цели, прежде всего, самим манипулятором. Но тем не менее, существуют и примеры со знаком плюс. Пару лет тому назад, ко мне обратилась девушка, которая очень переживала по поводу пагубной привычки к куреню своего отца. Исчерпав все педагогические приёмы, она просто ему заявила, что не может нормально работать, поскольку сильно волнуется и всё время думает исключительно об его здоровье. В этот же день её отец записался к врачу. Это редкий случай манипуляции от которой выигрывают и сам манипулятор и объект его манипуляции.

Суть манипуляции всегда сводится к тому, что один человек вынуждает другого действовать в личных интересах без открытого давления и принуждения. Высший пилотаж для манипулятора, когда жертва или объект манипуляции даже не понимает, что им управляют. Взять, к примеру, телефонных мошенников, представляющихся сотрудниками банков, предлагающих «бесплатное» юридическое обслуживание или «бесплатное» медицинское обследование в коммерческих клиниках, где испуганного пациента направляют на кучу бесполезных и дорогостоящих анализов. Самое удивительное, что практически во всех перечисленных случаях жертва таких манипуляций изначально доверяет «специалистам», желающим ей помочь, не отдавая себе отчёт в их корыстных умыслах.

Когда мы испытываем страх или чувствуем некоторую беспомощность в решении проблемы, активируется особое состояние, характерное для детей, ищущих поддержку у более сильных и опытных взрослых. На этом феномене основана «магия белого халата», когда любой облаченный в него человек априори воспринимается нами, как заботливый защитник нашего здоровья. Самое неприятное, что когда человеку особенно плохо, манипуляторы стараются воспользоваться этим в наибольшей степени. Например, предлагают «уникальный прибор», способный помочь в лечении сложного заболевания.

Особенно печально, когда с такими вещами приходится сталкиваться наименее защищённой части населения, каковой, без сомнения, являются пожилые люди. Они часто даже не понимают, что их грабят, а этика, честь, порядочность, совесть и гуманизм, если и интересуют манипуляторов, то исключительно в качестве эффективных инструментов, также используемых ими в меркантильных целях. Увы, но сегодня к человеку, придерживающемуся перечисленных выше принципов, относятся как к не вполне «нормальному». Как тут не вспомнить: «слово о кресте для погибающих юродство есть».

- При каких обстоятельствах мы можем стопроцентно быть уверены, что вступаем в коммуникацию с манипулятором?

- В первую очередь, в общении с продавцами на рынках и в магазинах. Сама суть их деятельности сводится к тому, чтобы тем или иным способом побудить нас выложить как можно больше денег. В итоге люди зачастую покупают вещи, которые им не подходят и уж точно стоят дороже, нежели они рассчитывали первоначально. Например, при оформлении карты некоторых банков, менеджер по работе с клиентами делает всё для того, чтобы подключить к ней ряд платных услуг, некоторые из которых могут быть вам совершенно не нужны. Точно так же при покупке различного рода предметов, например, того же смартфона, продавец попытается продать вам дополнительные опции, начиная с установки программного обеспечения, чехла и защитной плёнки, заканчивая услугой расширенной гарантии, которая, как правило, с исчезающей вероятностью бывает востребована в дальнейшем. При этом никто на вас не давит, не принуждает, но это также на все сто процентов подходит под определение манипуляции. Если вы побываете на любом тренинге для продавцов, то узнаете о себе и о них много нового. Достаточно сказать, что хороший «продажник» должен приносить компании столько-то тысяч в день, а иначе он будет попросту уволен. К сожалению, крайним в подобных отношениях всегда выступает покупатель, как объект активной, целенаправленной манипуляции. Увы, с коммерческой точки зрения кэш является основным аргументом, возлагаемым на весы добра и зла. Приходится признать, что в мире, где успех человека напрямую связан с капитализацией его деятельности, такое отношение людей друг к другу становится нормой, выходя за рамки которой вы рискуете стать объектом не только манипуляции, но и порицания.

- Существует ли какая-то стратегия поведения в мире манипуляторов? Как жить с миром в душе среди двуногих хищников, готовых атаковать в любой момент?

Когда-то давно, я сформулировал для себя такой принцип или, если хотите, девиз: «ищите хорошее, плохое найдётся само».

Манипуляция – пример эгоистичного мышления, когда в центр мира и систему приоритетов помещаются личные интересы и выгода самого манипулятора. Любой вред другому человеку воспринимается им как личная победа и мотивация для аналогичных действий в будущем.

Иногда в обыденных суждения встречается мысль о том, что самым эффективным способом противодействия манипуляторам является умение самому освоить навыки манипуляции или следовать популярной поговорке «с волками жить – по волчьи выть», но лично я придерживаюсь иной позиции. Необходимо понимать, что вокруг живут не только люди, желающие тебе блага, но у людей могут быть совершенно другие намерения, диаметрально отличающиеся от нашего мироощущения и взглядов на жизнь. Чем менее наивна наша картинам мира, тем более сложным объектом для манипуляций мы становимся. Например, если вас призывают к немедленному решению о покупке по особой акции только сегодня и только сейчас, то это явный признак манипуляции и того, что вам следует немедленно вешать трубку.

Свою жизненную позицию человек способен культивировать осознанным усилием, обусловленным свойствами нейропластичности нашей нервной системы. Проще говоря, новый опыт способен менять синаптические связи между клетками головного мозга, тем самым корректируя нас как личность. Исходя из этого, если нам хочется развить в себе какие-то качества, мы должны целенаправленно взращивать их в себе. При этом не стоит забывать, что любые изменения происходят в нашей жизни благодаря поступкам, а не размышлениям. Позиция взрослого, зрелого человека, живущего в современном мире, должна формироваться с учётом всех сторон действительности с особым акцентом на те из них, которым в жизни отдаётся приоритет. При этом необходимо быть готовым к отстаиванию своих ценностей, поскольку никто другой не обязан брать на себя такую роль. Наверное, какой-то опыт можно привнести в нашу жизнь из времен самурайской Японии, когда самурай мог предаваться чайной церемонии, стихосложению и возвышенному искусству каллиграфии, будучи готовым в любой момент отрубить голову своему оппоненту. Но это не означает, что он должен махать мечом направо и налево.

- Как развить в себе те качества, о которых вы говорите? Как жить не теряя красок, понимая, что среди этих красок могут оказаться алые пятна крови и коричневый цвет известной всем пахучей субстанции?

- Я бы это охарактеризовал как проявление психологической гибкости. И, прежде всего, человек должен учиться находиться в состоянии «здесь и сейчас», не отравляя своё сознание тревожными мыслями о прошлом и будущем. Суть проста: светит солнышко – наслаждаемся его светом, проснулись – радуемся новому дню, а не забиваем свою голову всякими мыслями, переживая обо всём на свете. Необходимо вырабатывать в себе психологическую гибкость, чтобы управлять своим настроением, поведением и мироощущением, а не следовать за ними по пятам, находясь от них в полной зависимости. Например, если я вижу группу подвыпивших людей, идущих ко мне явно с недобрыми намерениями, я лучше изменю направление своего движения, не ожидая, что это ангелы или несущие дары волхвы.

- Совсем скоро в России начнётся избирательная кампания. Безотносительно к политическим симпатиям, можно ли говорить о том, что предвыборные кампании также являются одной из форм манипуляции? Складывается впечатление, что хороший политтехнолог даже из откровенного бандита способен сделать борца за народные права. Как на этом фоне человеку сориентироваться, как понять, что им манипулируют, как выбрать оптимальную стратегию голосования?

- Безусловно, любая избирательная кампания – это совокупность спланированных действий, также однозначно попадающая под понятие манипуляции. Причём на этом этапе решается всё, начиная от того, как изобразить человека на плакате, заканчивая тем, когда положить листовку в почтовый ящик, когда и где должна быть опубликована та или иная статья. Единственное, что человек может сделать, чтобы этому не поддаться – думать своей головой, основываться на личных впечатлениях. Прежде всего, необходимо попытаться получить как можно больше информации о кандидатах на фоне агрессивного информационного шторма, сопровождающего подобные мероприятия. При этом крайне важна личная активность избирателя.

- Как специалист в области семейных взаимоотношений, могли бы вы привести примеры манипуляций, с которыми особенно часто приходится сталкиваться человеку в семье?

- В близких и семейных отношениях манипуляция также распространена весьма широко. Например, не хочется супруге с утра готовить завтрак или делать уборку. И вместо того, чтобы об этом сказать прямо, она может сказать, что у неё болит голова. Одной из весьма популярных форм манипуляции является и т.н. газлайтинг, когда человека буквально сводят с ума в отсутствии открытых проявлений агрессии и прямого психологического давления.

В российских семьях довольно часто манипулируют на чувстве вины через обиду, которые с точки зрения психологии являются парными чувствами. Мы обижаемся на другого человека, чтобы он попытался «искупить» свою вину, выполнив нужные нам действия. Довольно часто это происходит не только между супругами, где силы приблизительно равны, но и между взрослыми людьми и их родителями, поскольку нам не безразлично, что чувствует близкий нам человек. Иногда это позволяет решить сиюминутные вопросы, но крайне отрицательно сказывается на долгосрочных отношениях, с каждым разом всё больше и больше отдаляя людей друг от друга. Как семейный психолог, я выступаю за то, чтобы люди взаимодействовали друг с другом более открыто и искренне. Важно понять, что если вас что-то беспокоит, необходимо открыто озвучивать свои претензии и желания, а не замыкаться в себе и уж тем паче не пытаться манипулировать чувством обиды или вины.

- Правильно ли я понимаю, что любая манипуляция в перспективе ведёт к деградации семейных отношений?

- Да, безусловно. Семья это не магазин, где продавец, получивший от вас какую-то выгоду, в скором времени о вас забывает и, возможно, больше никогда вас не увидит. Любой акт манипуляции в семье – это кирпич, которым вы выстраиваете стену между собой и своим партнёром, ведущую к более серьёзным проблемам и, как следствие, полному разладу отношений.

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Примерно эти же вопросы мы адресовали популярному московскому психологу, специалисту в области семейных конфликтов Денису Каменскому.





- Денис, что, на ваш взгляд, из себя представляет феномен манипуляции и каковы его наиболее характерные черты?

- На мой взгляд, это использование ресурсов других людей для достижения собственных целей без учёта их интересов. Другим обязательным признаком, который, как правило, присутствует у таких манипуляций – это осмысленность.

Приходится признать, что манипуляция – это нормальное поведение для человека. Во многом такое поведение характерно для людей, избравших для себя антисоциальный тип личностной адаптации. Как правило, это люди с характерной патологией психики или т.н. психопаты, которые как никто другой склонны к манипуляции людьми. Они плохо различают чувства, мало эмпатичны, считают других людей «странными» и, как правило, нуждаются в более сильном сигнале раздражения, ввиду того что их порог эмоциональной чувствительности значительно выше нежели у остальных. Такие люди, как правило, очень любят заниматься экстремальным спортом, прыгать с парашютом и т.д. Именно поэтому, когда вы на них обижаетесь, они этого попросту искренне не понимают. Именно такой тип людей, как никто другой, склонен к тому, чтобы использовать манипуляцию для достижения своих целей. Обычно они вырастают в семьях, где принято манипулировать чувством любви, привязывая его к достижению тех или иных результатов. Например, мама говорит, что будет любить сына, если он получит пятёрку, помоет полы, сходит в магазин и т.д. Но, каждый раз, после этого появлялись всё новые и новые условия. Как следствие, ребёнок понимает, что с ним просто-напросто играют и принимает решение относиться к окружающим его людям аналогичным образом. Именно это и называется антисоциальным типом адаптации. Как правило, такие люди имеют множественные сексуальные связи, часто завязанные на материальной заинтересованности в партнёре. Для них это абсолютно нормально. Это манипуляторы достаточно высокого уровня и, пожалуй, даже нет смысла их в этом обвинять, поскольку это их форма существования в этом мире. Более того, они искренне возмутятся, если мы даже косвенно попробуем их в этом обвинить. В конце концов, мы же не обвиняем кровососущих насекомых в том, что они не родились бабочками. Как правило, именно психопаты идут в политику, добиваются успехов в бизнесе, поскольку с легкостью «идут по головам».

- Говоря о манипуляции, нельзя не затронуть тему маркетинга и рекламы. Каковы механизмы, позволяющие убедить, вроде бы разумных людей, тратить свои деньги направо и налево?

- Такой раздел маркетинга, как реклама, является манипуляцией в чистом виде, направленной на раскачивание градуса потребления. Например, в годы Великой депрессии правительство Соединённых Штатов привлекло группу психоаналитиков для того, чтобы вычислить болевые точки сограждан, стимулируя их на оплату часто совершенно ненужных им товаров и услуг.

Работает этот механизм очень просто. С точки зрения психоанализа есть «Оно», «Я» и «Сверх-Я». «Оно» – это наши тайные желания, которые мы осознаём или не осознаём, «Я» – регулирует наше отношение к внешнему миру, а «Сверх-Я» – это правила и нормы. Реклама же построена таким образом, чтобы добиться одобрения «Сверх-Я» воздействуя на «Оно». Например, родители говорили нам, что мы должны тратить две трети своего бюджета, а оставшуюся треть откладывать в качестве сбережений. Допустим, вы понимаете, что не можете позволить себе автомобиль из рекламы, но делаете всё, чтобы его приобрести, поскольку владение им в вашем сознании, равно как и в глазах окружающих людей, напрямую ассоциируется с успехом. А вы же хотите быть успешным, не так ли? Проблема в том, что мы всегда находим оправдание для всех поступков, которые хотим совершить и если находим, то тогда беда.

- Существуют ли в рекламе какие-то этические ограничения и особые приёмы, используя которые рекламодатели могут быть уверены в однозначно положительной реакции на их продукт?

- С каждым годом количество этических ограничений в маркетинге, если только они не помогают продавать, стремится к нулю. Маркетологи активно манипулирует нашими детскими желаниями, главным образом, носящими оральный характер. Каждый раз когда в рекламе вы видите очаровательную девушку, пьющую сок или надкусывающую печенье, знайте, что этот месседж направлен к самым глубинным основам нашей природы. Неслучайно, реклама поглощаемых напитков, еды, в особенности, если она содержит сексуальный подтекст, всегда обречена на успех.

- Перед нашим интервью я зашёл в один из популярных интернет-магазинов и обратил внимание, насколько высоким спросом пользуются современные переводы древних книг по управлению рабами. Насколько я знаю, они стабильно входят в число бестселлеров и раскупаются, как «горячие пирожки».

В них подробно описано как развлекать, стимулировать, наказывать рабов, выстраивать их отношения друг с другом. Люди пытаются научиться манипуляции, полагая, что это позволит им стать более успешными, добиться новых высот в карьере, бизнесе и т.д.

- Я также думаю, что такие книжки читаются не из праздного любопытства. Если говорить о временах рабовладения, следует заметить, что многие охотно становились рабами, поскольку это снимало с них ответственность за завтрашний день, гарантировало крышу над головой, защиту и стабильное питание. Не сложно проследить очевидные аналогии и с нашим временем.

Целевая аудитория этих книг – люди, жаждущие власти. Желание власти также лежит в основе нашей биологической природы, будучи напрямую связано с влечением к насилию, сексу и желанию обладать неограниченными ресурсами для личного потребления. Несмотря на то что мы предпочитаем эти влечения брезгливо не замечать, ими буквально пронизан каждый день нашей жизни. Чем больше у человека власти, тем больше у него возможностей к их реализации в первородном виде. Например, если у человека есть рабы и рабыни, он может делать с ними всё, что угодно, – пытать, убить, заниматься сексом, стравливать их с дикими животными, друг с другом и т.д. На протяжении всего своего существования человеческая цивилизация выстраивалась на сдерживании и попытке управлять этими влечениями, но пока можно лишь говорить об их частичном контроле.

- Что вы можете сказать о природе манипуляции в политике? Как объяснить часто иррациональное поведение толпы, готовой выполнить любые пожелания своего лидера?

- В толпе люди подвержены излишней эмоциональности и инфантильным настроениям, в большей степени характерным для детей. Как любые дети, они, прежде всего, ищут себе «отца», обладающего схожими с ним качествами, с не меньшей охотой перенимая его индивидуальные особенности. Например, сторонники одной многочисленной партии, лидер которой известен своим скандальным поведением, охотно используют схожие приёмы политических дискуссий. Исполняя роль родительской фигуры, лидер может с лёгкостью управлять огромными массами людей, готовыми выполнить для «отца» любой приказ и даже пожертвовать ради него своей жизнью. Не случайно, в ходе избирательных кампаний политики всеми возможными способами подчёркивают свою связь с народом – ездят на общественном транспорте, танцуют под народные мотивы, заходят в гости к «простым труженикам», посещают социальные объекты и т.д.

В любом случае, важно понять, что во всех партиях есть условно хорошие и плохие люди. Проанализировав позицию кандидата и его прошлый опыт, вы без труда сможете определиться в своих предпочтениях.

- Говоря о манипуляции, мы, как правило, касаемся этого понятия в негативной коннотации. Всегда ли манипуляция – это зло или её можно использовать во благо в решении тех или иных жизненных ситуаций, например, помогая человеку отказаться от какой-то вредной привычки, пробуждая его более активно заняться спортом, повысить его успеваемость, эффективность учёбы и т.д.?

- Я глубоко убеждён, что любая манипуляция над людьми неприемлема, какими бы благими целями она ни была оправдана. Прежде всего потому, что манипулятор сознательно принижает и инфантилизирует другого человека. Единственной формой правильного общения является равенство коммуницирующих сторон. Исходя из этого, необходимо всегда прямо излагать свою позицию, не опасаясь возможного конфликта.

- Как в процессе коммуникации распознать, что перед вами манипулятор и какие механизмы противодействия следует использовать?

- А стоит ли? Самый главный секрет общения с манипуляторами – понимать что вы хотите, и тогда любая попытка манипуляции вашими действиями будет лишена всякого смысла. Самое главное – чётко следовать своим интересам. Каждое действие должно оцениваться с позиции своей эффективности в решении предварительно поставленной задачи. Если ценность предложения, звучащего от противоположной стороны, не проходит этот ценз, то необходимо просто от него отказаться. Довольно часто люди задаются целью выявить манипулятора, для того чтобы его впоследствии наказать, но это, как минимум, неконструктивно. Очень важно абстрагироваться от поведения другого человека, чётко понимая, зачем вы пришли. Как правило, манипуляторы чувствуют такой подход и после нескольких безуспешных попыток возвращаются к разговору на равных. Не нужно воевать с манипулятором, тем более, если переговоры носят конструктивный характер и от них выигрывают обе стороны.

- Существует ли какая-нибудь оптимальная стратегия, позволяющая жителю современного мегаполиса, где всем друг от друга что-нибудь нужно, выстроить оптимальные взаимоотношения с окружающим его миром?

- Проблема в том, что многие боятся говорить вслух о своих проблемах, причём это свойственно не только жертвам, но и манипуляторам. Последние бывают крайне удивлены, когда узнают, что можно просто прямо сказать, что ты хочешь, не прибегая к манипуляции и различным связанным с ней комбинациям действий. понимая при этом, что обычный ровный тон голоса при общении производит на собеседника гораздо более действенное впечатление, нежели тогда, когда в нём звучат нотки гнева, обиды или просьбы. Например, в ходе благоустройства соседней квартиры, гораздо проще без эмоций сообщить соседям о доставляемом неудобстве, уточнив сроки предполагаемого окончания ремонта, нежели копить в себе злость и обиду. Дело в том, что подавляющее число людей даже не предполагают, что своими действиями могут доставлять вам хоть какие-то неудобства. По этой причине бывает полезно отказаться от эмоционального отношения к человеку, понимая, что обижаться на его личные качества и поступки не просто глупо, но и нерационально.

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Сложно ожидать, что в обществе, где пытаются вырастить не мыслителей, а эффективных потребителей, лояльных к деятельности власти, удастся изменить ситуацию радикальным образом. Я выражаю лишь скромную надежду, что некоторая часть аудитории, нашедшая в себе силы дочитать этот материал до конца, сможет значительно лучше понять себя и этот мир, каким бы сложным и противоречивым он ни казался изначально.

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