Туман – дело таинственное

Аргументы Недели → Мнение 13+

28 августа 2021, 20:59 Михаил Смиренский,

Фото: oir.mobi/674916-plescheevo-ozero.html

При всей своей метеорологической простой объяснимости туман как явление все-таки обладает и некой мистической загадкой. Какой? Ответ на этот вопрос до сих пор ищут ученые многих стран.



Тайны Плещеева озера



Дачники, застроившие берега этого древнего российского водоема коттеджами и уверенные в том, что именно здесь они найдут душевный покой и отдохновение от московской суеты, на деле сильно заблуждаются.



Вот уже несколько лет как Плещеево озеро входит в мировую пятерку т.н. «мистических» мест. Призовое место в этом списке водоему принесли знаменитые «плещеевские» туманы, которые опускаются на его берега внезапно и как бы ниоткуда, хотя местные жители с древних пор утверждают, что эта молочная мгла приходит именно со стороны самого озера. Казалось бы – ну и что тут такого? Туман, он всегда бывает там, где сыро и Плещеево озеро для убедительности этой версии как раз «тот самый случай», но…



Еще в древних рукописях отмечались случаи, когда люди, попадавшие в это туманное марево, попросту… бесследно исчезали, причем вместе с вещами, скарбом, товарами и т.д. До сих пор старожилы рассказывают историю о том, как в шестидесятых годах к группе местных рыбаков подошел незнакомый им человек, тоже с удочками и стал укорять тех в том, что свою закуску они разложили на газете «Правда»: дескать, в ней же печатают портреты самого товарища Сталина! В разговоре выяснилось, что незнакомец закинул свои удочки в озеро аж в… 1952 г. и был уверен, что на дворе сегодня именно этот самый год! Телепортация? Провал во времени? В памяти? Инопланетяне? Историю раздувать не стали, списали все на то, что незнакомец тот был «с приветом», закуску убрали, но в памяти случай все же остался. Впрочем, современные ученые утверждают, что подобных случаев на планете очень много, и версия о том, что провалиться в черную аномальную дыру во времени очень даже возможно. Причем люди там побывавшие абсолютно искренне не ощущали этого временного разрыва.



Аналогичная ситуация случилась в начале 2000-х в Китае в окрестностях города Гуйлинь. Это место широко известно путешественникам и спелеологам своими глубокими и разветвленными подземными пещерами. Желающих из разных стран пощекотать нервы и послушать о многочисленных таинственных ситуациях, случавшихся в этих природных гротах, ежегодно собирается в Гуйлине предостаточно. Для придания процессу организованного проведения и безопасности как самих походов, так и туристов, власти создали специальное агентство с привлечением обученных гидов из числа спелеологов и местных ученых.



В 2001 г. к одной из таких групп, уже закончившей программу и собиравшейся подниматься наверх, неожиданно подошел неизвестный гиду человек и попросил разрешения выбраться наверх вместе с его группой. Из разговора выяснилось, что это тоже турист, который также вместе с группой осматривал подземелья, но в каком-то из гротов отстал, задремал и затем чуть-чуть заблудился в какой-то дымке. И все было бы в этом рассказе естественно, если бы незнакомец не назвал дату начала своего приключения: 1998 год! При этом по уверениям свидетелей и гида, рассказчик не производил впечатления человека «не в себе», был оживлен и абсолютно уверен в том, что его приключение длилось всего каких-то… пару часов!



Местные газеты растиражировали новость, чем еще более привлекли к пещерам любителей экстрима со всего мира. Сегодня гидам, которые уходят вместе с группами вниз, строго-настрого предписано поголовно пересчитывать туристов как перед входом в пещеры, так и после выхода оттуда. Как говорится, «чем черт не шутит…»



Мы уже рассказывали о том, как еще в начале XX века в прусском Куршском заливе во время внезапных туманов бесследно исчезали корабли тевтонских мореходов вместе с людьми и грузами, причем при этом на поверхности самого залива не оставалось ни малейших следов какого-либо кораблекрушения. Был корабль, его окутал морской туман, затем он рассеялся и… исчез вместе с самим судном! Разгадки нет до сих пор.



На том же Плещееве озере одной из таинственных достопримечательностей издавна считают загадочной «Синь – камень» - огромный валун весом в 12 тонн, который после любых природных катаклизмов обязательно возвращается на свое первоначальное историческое место. За века валун полностью уходил на дно, его и специально закапывали на берегу, перетаскивали в другое место, но камень со временем неизменно возвращался на прежнее место своей «прописки». При этом, говорят очевидцы, именно вокруг камня часто клубится странный туман…



Многие ученые упорно склонны считать природные валуны живыми организмами, существует много теорий о том, что у них, дескать, есть даже… сердца, которые бьются с частотой одного удара в сутки, но это лишь предположения, которые нуждаются в фактическом подтверждении. А коль скоро таковое пока отсутствует, упорно живет лишь легенда и, как знать, может когда-то кому-либо из московских дачников посчастливится узнать и истину. Лишь бы посчастливилось в прямом смысле слова…



Причуды Снежной королевы



В северной Канаде на берегу озера Ангикуни с давних времен находилось стойбище местных эскимосов. Со временем это поселение власти преобразовали в одноименный поселок, жители которого занимались рыбной ловлей, охотой, промыслом пушного зверя, чем, собственно и кормились. Отдаленность как самого озера, так и поселка от цивилизации коренным жителям вовсе не мешала: люди жили по своим правилам, растили детей, разводили ездовых и охотничьих собак и были всем довольны.



Одним из таких правил было обязательное почитание лесных духов, особенно тех, что по поверьям местных шаманов, населяли само озеро Ангикуни. Но несмотря на труднопроходимые леса и отдаленность, слухи об огромных природных богатствах того края все же просочились на Большую землю. К озеру потянулись всевозможные охотники, следопыты и просто авантюристы всех мастей. В общем, те, кто в сказки и легенды не верил. И напрасно.



Сколько искателей приключений сгинуло на пути к новому Эльдорадо, никто сегодня не скажет: север умеет хранить свои тайны, но все же одному из них – канадскому следопыту Джону Лабелю повезло не только успешно проникнуть в эпицентр тайны, но и рассказать затем об увиденном газетчикам. Лабель был человеком образованным и не ставил своей целью выменять у аборигенов на бутылочные осколки или «огненную воду» связки собольего и песцового меха. Он был не только охотником, но исследователем и просветителем. Вскоре жители Ангикуни перестали чураться пришельца и Джон Лабель стал в поселке своим человеком.



Зимой 1930 г. в северной Канаде, как отмечали в те дни местные метеорологи, стояли необычные даже для этих мест морозы. Тем не менее Лабель снова двинулся на берег озера навестить знакомых аборигенов. Подходя к поселку, привычным выстрелом дал знать о себе, но… знакомых голосов и приветствий не услышал. Молчали и собаки, давно ставшие ему хвостатыми друзьями.



Войдя в ближайший дом, Лабель увидел уже привычную ему картину: горячая печь, на которой стояла готовая еда, развешанная теплая одежда, оружие, сети. Не было только людей и, что особенно странно, - во дворе не было ни одной собаки! Ту же картину охотник увидел и в соседних домах: поселок был абсолютно пуст! Не обнаружил он и каких-либо следов на снегу, что тоже было очень странно.



Джон был человеком опытным и понимал, что если бы эскимосы вдруг по каким-то причинам и решили покинуть обжитые места, то обязательно забрали бы с собой все съестные припасы, взяли бы теплую одежду и конечно – оружие. Потрясенный увиденным, понимая, что стал единственным свидетелем чего-то необъяснимого и мистического, Лабель тут же двинулся обратно. В ближайшем городке он по телеграфу об увиденном сообщил в полицию. Началось расследование.



Загадки полярного сияния



Прибывшие на следующий день полицейские начали устанавливать возможных свидетелей предполагаемого последнего дня жителей поселка. Таковые быстро нашлись: местные охотники Адман Лорэн и его сыновья как раз часто охотились в тех краях и они рассказали следователям много интересного.



Во-первых, они поведали о том, что несколько дней назад видели странный продолговатый светящийся объект, который висел над озером и одновременно над поселком в облаке какого-то марева, похожего на туман. Затем очевидцы категорически заявили, что на привычное Полярное сияние или его явления это никак не было похоже. Дальнейшее расследование ЧП не только не прояснило ситуацию, но лишь добавило сторонних загадок.



Обследуя сам поселок и его окрестности, полицейские обнаружили, что местный погост полностью кем-то раскопан и… пуст! Версию о том, что жители вдруг покидая нажитое место, могли забрать с собой и прах усопших предков, быстро отвергли: эскимосы были очень суеверны и никогда бы не потревожили последнюю обитель мертвых! При этом было отмечено, что вечную мерзлоту раскапывали очень аккуратно и явно с применением какой-то специальной техники, которой у местных жителей отродясь не бывало. Ко всему прочему, такая техника как, например, экскаватор, обязательно оставила бы следы, которых тоже не нашли. Да и среди самих эскимосов никогда не было людей, способных бы управиться с такой машиной, если бы она каким-либо чудом и очутилась в тайге.



Следующая загадка была еще более непонятной: вокруг разрытых захоронений сыщики обнаружили замерзших ездовых лаек, уже запряженных в специальные упряжи. Погибнуть от холода собаки, которые щенками и на свет-то появляются в снежном сугробе и затем всю жизнь проводят на холоде, не могли. Как установили эксперты, собаки погибли… от естественного голода, чего по определению тоже быть не могло: у северных охотников одним из самых тяжких грехов считалось бросить в беде именно собаку! Тем более, что в пустых домах полицейские обнаружили большие запасы вяленой рыбы и мороженого мяса. Раскручивать подробности кинулись канадские газетчики.



Пришельцы, отзовитесь!



Версии, которые выдвигались журналистами, были разнообразными, но чаще всего – несостоятельными. Конечно, жители поселка могли добровольно со всем скарбом и близкими уйти на другое место жительства, где было бы больше рыбы и дичи, но… почему не нашли следов такой массовой миграции? Почему оставили умирать от голода верных псов, без которых они никак бы не выбрались из снежной тайги? Почему не взяли оружия, припасы, одежды? Одни загадки…



Перебрав все возможные предположения, газетчики и ученые, хоть и не сразу, но остановились на версии с похищением жителей поселка… инопланетянами. Полицейские с облегчением свернули расследование и закрыли дело. А оставшиеся многочисленные вопросы так и остались вопросами по сей день и источником разных газетных версий.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости