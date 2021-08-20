Они не умели ходить на задних лапках

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20 августа 2021, 06:02 Михаил Смиренский,

На фото Шерхан: готов и к собачьим Олимпийским играм!

Про героизм советских солдат во время Великой Отечественной войны написано, снято и сказано очень много. Их стойкость и отвага запечатлены в монументах, памятниках, фильмах и просто памяти людской. Низкий им поклон: и живым, и мертвым!

Но были в тех жестоких баталиях и другие участники, чьи подвиги не отличались в боевых донесениях, им не присваивали воинских званий, не наливали наркомовских ста грамм: четвероногие братья наши меньшие. О них и поговорим.

Клыки против штыков

На Украине между Уманью и Черкассами находится лесной массив «Зеленая Брама», о котором в своей одноименной документальной и трагедийной повести рассказал советский поэт Евгений Долагатовский (уверен, что президент Зеленский ее не читал, а потому не знает, кто и какой ценой защищал этот кусочек советской Украины от фашистов. Возможно потому, что там не было и нет любимых Зеленским черноморских рапанов – авт.).

Наступавшим отборным танковым армиям СС и элитным горным егерям (всего 22 германские девизии!) противостояло чуть более 10 тысяч вышедших из окружения измотанных советских солдат, среди которых были и 25 пограничников Коломыйской погранзаставы со своими 150-ю верными служебными псами.

Сформированный из них и других бойцов сводный пограничный батальон возглавили майор Филиппов и его заместитель майор Лопатин: всего 500 израненных и плохо вооруженных солдат и тех самых 150 пограничных собак, которых Филиппов приказал зачислить в штат батальона наравне с остальными солдатами.

Свой последний в жизни бой пограничники и их лохматое четвероногое подкрепление приняли у села Легедзино. Солдаты понимали, что этот бой – последний их жизненный рубеж, за которым - физическая смерть и духовное бессмертие. Впрочем, уверен, о таком высоком бойцы в те часы не думали. О чем думали их верные псы? Так кто же это знает… Но редкие очевидцы затем рассказывали, что ни одна (!) собака перед той схваткой не залаяла, не визгнула и не завыла. Похоже, они тоже чувствовали, что эта драка будет последней в их и без того короткой собачьей жизни и все свои силы, ярость и эмоции берегли для боя.

Когда закончились боеприпасы, но еще оставались сила духа, ненависть и ярость, командир Филиппов принял последнее решение: идти в рукопашную! Вместе со своими проводниками вперед бросились и их верные псы… В ход пошли ножи, штыки, саперные лопатки, руки, зубы: все, что могло если не уничтожить врага, так хотя бы нанести ему максимальные увечья.

Псы же рвали горло фашистам, клыками впивались в их руки с автоматами: их так на полигонах еще в мирное время учили те, кто сейчас рядом с ними падали замертво. Собаки не только выполняли свою собачью работу, они мстили за своих хозяев и, даже раненые, с перебитыми лапами и позвоночниками заползали на грудь своих уже неживых проводников и слабеющим рычанием старались не подпускать к ним немцев. Погибли все до одного: и солдаты, и их верные лохматые однополчане. Фашисты после боя ездили по полю и специально добивали раненых – и солдат, и особенно – собак, которые встретили свою смерть с достоинством и лишь им известными собачьей гордостью и честью. В 2003г. на братской могиле (пограничников и собак хоронили вместе – АН) местные жители на свои деньги поставили обелиск с таким текстом:

«Остановись и поклонись. Тут в июле 1941г. поднялись в последнюю атаку на врага бойцы отдельной Коломыйской пограничной комендатуры. 500 пограничников и 150 их служебных собак полегли смертью храбрых в том бою. Они остались навсегда верными присяге, родной земле».

Знали бы люди и собаки, как и эту землю, и память тех, кто в ней лежит, будут осквернять нынешние украинские «калифы на час». Впрочем, это уже другая печальная и постыдная история…

Китель Сталина – овчарке!

Вообще, на войне собаки были востребованы так же массово и безальтернативно, как и люди в погонах. И гибли они, и ранили их также, массово, как и людей.

В Москве на Поклонной горе вход в музей Великой Отечественной войны украшает символический памятник собаке времен войны: лежащая овчарка с сумкой на спине. Образ этот собирательный и посвящен всем четвероногим, кто наряду с людьми разминировал минные поля, вытаскивал раненых с передовой и, увы, ценой собственной собачьей жизни подрывал немецкие танки.

Фронтовой пес Джульбарс, например, имел в войсках такой же авторитет, как и иной сапер – орденоносец. И это не случайно: за свою собачью военную службу Джульбарс смог безошибочно отыскать почти 8000 (!) мин и снарядов на местах былых сражений, чем спас тоже тысячи человеческих жизней. Это единственная собака Великой Отечественной, награжденная Указом Президиума Верховного Совета СССР медалью «За боевые заслуги» и которой на равных с солдатами, офицерами и генералами лично Сталиным было позволено участвовать в параде Победы!

Особенно символичен тот факт, что к началу парада пес еще не полностью оправился от фронтового ранения и не мог на равных маршировать со всеми. И тогда Сталин распорядился на руках пронести Джульбарса по всей Красной площади в своем личном кителе, что и было исполнено.

Стоявшие на трибуне генералы отдавали Джульбарсу честь, многие плакали, а Джульбарс… он лишь слабо повиливал хвостом и не понимал, почему вокруг столько много людей в погонах, как не понимал, что ненавистная война наконец кончилась.

Как наши верблюды брали Рейхстаг

На войне (это подтвердит любой, кто служил в армии – авт.) самое главное – мобильность и скорость. Переброска войск, грузов, боеприпасов, медикаментов через реки, болота, грязное бездорожье, требует огромных усилий и, конечно, тягловой силы. Советский Союз к началу внезапной войны, увы, не обладал в полном объеме всеми вспомогательными необходимыми ресурсами: не хватало тягачей, тракторов, грузовиков, прицепов. Мобилизовывали не только лошадей, но и быков, волов и даже иногда – коров. «Все для фронта, все для победы!» - этот всенародный клич оправдывал любые инициативы военных и гражданское население это понимало. На Кавказе в качестве тягачей, например, исправно несли службу ослики, ишаки и мулы. Средняя Азия, Калмыкия и Бурятия снабжали войска конной тягой. Табуны рабочих лошадок передавала Советскому Союзу и Монголия, в Заполярье трудились ездовые лайки. Но советский солдат - настоящий Василий Теркин: («А война – про все забудь! И понять не вправе…») всегда находил дополнительный выход из трудных ситуаций.

Такая, например, сложилась во время Сталинградской битвы, где отчаянно не хватало артиллерийских орудий. В Астраханских степях по приказу Ставки экстренно сформировали армию с необходимыми пушками, но… тут же возник вопрос: а как их перебросить на сталинградский плацдарм? И тогда кто-то предложил в прямом смысле запрячь в повозки диких верблюдов, которые тучными стадами паслись в окрестных степях. Идея понравилась и очень быстро наши солдаты с помощью местных пастухов собрали единое стадо общей численностью более чем в тысячу голов! Не смотря на то, что недовольные корабли пустыни такой коллективизации были явно не рады и постоянно плевались во всех, кто носил погоны (говорят, доставалось и генералам – авт.), наши Теркины смогли с ними найти общий язык: авторитетных верблюжьих вожаков подкупали кусками пайкового рафинада! Вскоре верблюды стали выполнять армейские приказы также же исправно, как сейчас делают это в уголке Дурова или цирках.

В архивной памяти особо сохранилась одна семейная верблюжья пара из-под Баскунчака: Миша и Маша, которые, не смотря на абсолютно противоположные характеры, с 1942г. тянули пушечные лафеты исправно и безропотно аж до самого Берлина! Одна из этих пушек, говорят, одной из первых и сделала залп по Рейхстагу. Сегодня в Астраханской области этим славным трудягам войны установлен памятник со словами: «Мы победили! От Баскунчака до Берлина». Конечно, они этого заслужили.

Куда улетели голуби мира?

Кто из нас в детстве не смотрел заворожено, как счастливый владелец голубятни запускает со свистом в небо своих «почтарей»! было в этом действе что-то завораживающее и неземное. Именно это «что-то» удивительно трогательно и талантливо сумел передать в фильме «Любовь и голуби» недавно ушедший от нас Владимир Меньшов.

Наверное, за эту непонятную, но ощутимую трогательность в сибирском г.Ангарске в 2005г. был установлен необычный обелиск под названием «Голуби мира». Зрителям представлена композиция, символизирующая стаю голубей, парящих в мирном небе. А ведь этим птицам наряду со многими как людьми, так и животными пришлось в прямом смысле пережить и лихие годы войны.

Голуби издавна, еще задолго до изобретения почтовых коммуникаций, уже добросовестно служили людям в качестве надежных почтальонов. Именно в этом качестве они и были «призваны» в ряды советской армии во время войны. Решение было верным и обдуманным: во время боев телефонные и телеграфные линии очень часто выходили из строя (взрывы, огонь, диверсанты и т.д.), войска оставались без связи, а значит – без маневренности! Связисты под огнем работали на износ, но их усилий часто не хватало: люди гибли, получали ранения, а войскам была нужна постоянная связь! Тогда-то военные и вспомнили о голубях, многих из которых сами еще недавно гоняли в своих дворах!

В частях по приказу командования специально отбирали вчерашних голубятников, из них формировались отдельные подразделения, которым и было поручено готовить боеспособных «почтальонов войны». Самих птиц доставляли дрессировщикам разными путями: отдавали местные жители, и школьные «живые уголки», присылали из Центра, ловили сами солдаты. Всего за годы войны «сизари» и «почтари» смогли доставить на Большую землю почти 20000 сообщений! Конечно, и среди них были потери: там, где были бессильны немецкие зенитки, «мессеры» и «фоккеры», свою губительную работу делали ястребы и коршуны. Но… «на войне как на войне!»

Поэтому появление в сибирском городе памятника этим фронтовым почтальонам – убедительное свидетельство тому, что в истории Великой Отечественной войны действительно «никто не забыт, ничто не забыто». Очень, правда, жаль, что в наши дни людскими же усилиями этот символ, названный великим Пикассо «голубем мира», куда-то, похоже, надолго улетел…

Тише, мыши: кот на службе!

Удивительно, но извечные враги в мирные дни кошки и мыши во время войны тоже были совместно «поставлены под ружье» советскими военными. Но сначала – о Мурзиках.

Во время блокады, особенно к ее снятию в 1944г., в Ленинграде неимоверно расплодилось поголовье серых крыс. Умные хвостатые твари, понимая, что терявшие от голода силы люди более для них не опасны, стали уничтожать все, что можно было еще съесть. Нередко нападали и на самих людей.

Защитить себя жители города с помощью довоенных домашних кошек, увы, не могли: почти всех их пришлось съесть, спасаясь от неминуемой голодной смерти. И тогда было принято неожиданное, но единственно верное решение властей: в город на Неве сразу после снятия в январе 1944г.блокады из Сибири завезли эшелон знаменитых «сибирских кошек» именно для борьбы с серыми тварями. Характерно, что во время всего пути кошек и котов кормили не «до отвала», сохраняя у них естественное чувство голода и поддерживая природный охотничий инстинкт.

Казалось бы, такое простое решение, без применения каких-либо химических отрав (которые, как показала жизнь, на крыс практически не действуют – авт.) совершило чудо: хвостатые твари исчезли! Но даже уйдя в подвалы и прочие питерские подземелья, хвостатая серая армия не стала недоступной для кошачьего сословия. До сих пор, например, в Эрмитаже и других музеях города на довольствии находятся специальные отряды верных мурзиков, которые спасают от крысиных зубов хранящиеся в запасниках шедевры. Благодарные петербуржцы после войны в самом Питере в знак благодарности установили своим спасителям аж десять памятных скульптур!

Возможно, тем самым люди решили почтить память и съеденных ими в голодные страшные дни домашних животных: ведь, по сути, коты и кошки тогда погибли тоже во имя жизни людей… Не остались без человеческого внимания и обычные мыши, которые до сих пор, увы, частенько «прописываются» в людских жилищах.

Во время войны это серое войско тоже доставило немцам немало хлопот. Например, мыши любили залезать в теплую фашистскую бронетехнику и помимо солдатских кожаных ранцев грызть там пластиковую и свинцовую оплетку электрокабелей, не гнушаясь и самими проводами. Танки и транспортеры не заводились или глохли во время движения. Для управления этим процессом советские летчики помимо бомб отдельными полетами сбрасывали на оккупированные территории и специальные контейнеры с отобранными в тылу мышиными семьями. Свою немалую ленту в этот процесс вносили и партизаны. В общем, на войне все методы были хороши!

Отдельную, уже научную, позицию занимали мышки лабораторные, которых использовали в сугубо медицинских целях: для разработки новых лекарств и более действенных методов лечения. Многие раненые солдаты Второй мировой так и не узнали, что своей жизнью они в прямом смысле обязаны простым мышкам – нарушкам, которых до войны они усиленно пытались изловить в своих избах.

Кстати, этим грызунам именно в сибирском Академ городке уже в наши дни тоже установлен памятный монумент: ведь День Победы и они «приближали, как могли».

P.S.

В мирное время удивительным качествам домашних животных, особенно собак, люди тоже уделяют немало времени. На прошедшей недавно в Подмосковье крупной федеральной выставке – соревновании среди немецких овчарок первое место в конкурсе «охрана – нападение» убедительно и красиво занял молодой пес Шерхан из Уссурийска. Двухлетний красавец – дебютант не только сорвал бурные овации даже хозяев проигравших участников, но и ясно дал всем понять: собака – действительно друг человека, но лишь того, кто идет к ним с добрыми намерениями!

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