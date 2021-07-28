Мятеж Фомы «Славянина», едва не разрушивший Византию

Аргументы Недели → Мнение 13+

28 июля 2021, 10:47 Олег Грищенко,

Фото: zabytye-slova.ru

Благополучие Великой Византийской империи (Ромеи), несмотря на её силу, богатство и огромное влияние на государства древнего мира, во многом зависело от взаимоотношений с соседними народами, в первую очередь со славянами. Но, пожалуй, наибольшей опасности Византия подверглась, когда ошибки во внутренней политике привели к недовольству славянских граждан самой Империи.

О происшедшем в начале 9 века МАСШТАБНОМ ВОССТАНИИ СЛАВЯНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ВИЗАНТИИ подробно рассказывается в сборнике рукописей 11 века «Феофан Континуат» («Те, кто после Феофана Исповедника»).

Очевидно, что этот внутриполитический «взрыв» был вовсе не следствием стремления славянских родов Византии взять власть в Империи в свои руки. Иначе к восстанию переселенцев-славян в малоазийских землях Империи не примкнули бы общины многих других византийских общин: арабов, персов, иберов, армян, абасгов, лазов и других. Восстание поддержали и жители балканских провинций Ромеи.

ПО СВОИМ МАСШТАБАМ ЭТО ВОССТАНИЕ ПРЕВОСХОДИЛО ЗНАМЕНИТОЕ ВОССТАНИЕ СПАРТАКА в древнем Риме 73-71 годов до н.э.

Причинами сильных волнений народа Империи, в 821 году переросших в кровавый мятеж, были высокие налоги и притеснение крестьян византийской аристократией. Однако в качестве своего главного требования восставшие заявили восстановление почитания икон, которое было запрещено ещё императором-иконоборцем Львом V.

Внутреннее недовольство в Империи было настолько серьёзным, что ВОССТАВШИЕ ЗАЯВИЛИ О СВОЁМ ЖЕЛАНИИ УНИЧТОЖИТЬ ПРАВЯЩУЮ АРИСТОКРАТИЮ И ПОСТАВИТЬ СВОЕГО ИМПЕРАТОРА.

Восстание возглавил командир одного из малоазийских византийских отрядов славянин Фома из Газиуры. Он объявил себя чудом спасшимся императором Константином VI, которого в 797 году свергли в результате дворцового заговора. Как «законный представитель великой Исаврийской династии», Фома «Славянин» провозгласил, что, свергнув императора Михаила II, привнесёт в жизнь Византии настоящий закон и справедливость для всех граждан. Поэтому, ВОССТАНИЕ ФОМЫ МОЖНО ДАЖЕ НАЗВАТЬ РЕВОЛЮЦИЕЙ.

Мятежники захватили казну ромейских городов Малой Азии. Затем был захвачен византийский флот, базировавшийся в малоазийских гаванях, в результате чего Фома взял под контроль торговый путь по Босфору.

В сирийской Антиохии Фома был торжественно коронован приближёнными как «Базилевс ромеев Константин VI».

В декабре 821 года, когда АРМИЯ ФОМЫ ОСАДИЛА КОНСТАНТИНОПОЛЬ, она насчитывала 80 тысяч человек – против 35-тысячной армии Михаила. Однако к штурму этой защищенной мощными стенами крепости восставшие оказались не готовы. Их осадная техника была слабой.

После нескольких неудачных попыток штурма, один из военачальников Фомы – Григорий Птерот по наущению константинопольских подсылов объявил себя сторонником императора Михаила II и увёл из осадного лагеря свой десятитысячный отряд. Не снимая блокады города, Фома с частью войск быстро настиг ушедший отряд и разгромил его. Пленённый Птерот был казнён.

Однако дезертирства в армии Фомы продолжались. Несколько раз императорские войска делали вылазки, нанося осаждавшим серьёзный урон. Тогда в начале 822 года Фома направил в славянские общины Эллады письма с просьбой о присылке подкреплений и специалистов по осадной технике. И вскоре ему было прислано в помощь 300 судов с войсками.

На этот раз подготовив штурм как следует, Фома летом 822 года бросил войска на приступ. Гарнизон отбился с огромными потерями. Было ясно, что Константинополь, где к тому же начались трудности с продовольствием, в конце концов падёт.

Тогда Михаил II, наконец, решил прибегнуть к последнему средству. Он ПОПРОСИЛ ПОМОЩИ У СВОИХ БЫВШИХ ВРАГОВ – СЛАВЯН-БОЛГАР, с которыми после тяжёлой войны был в 814 году, на условиях ежегодной выплаты большой дани, заключён договор о ненападении. Теперь император пообещал болгарскому хану Омуртагу дополнительное огромное вознаграждение, если войско мятежников будет болгарами разбито.

В начале 823 года хан привёл своё войско на территорию Империи. О происшедшей в марте 823 года битве войск Омуртага и Фомы на равнине Кедуктос известно мало подробностей. Более поздние источники утверждают, что Фома проиграл битву, но византийский летописец 9 века Георгий Амартол утверждал, что «Фома убил многих болгар». Историки согласны лишь в том, что после жестокой сечи с хорошо обученными, стойкими воинами-болгарами, АРМИЯ ФОМЫ БЫЛА СЕРЬЁЗНО ОСЛАБЛЕНА И ОТОШЛА ОТ КОНСТАНТИНОПОЛЯ на запад. Михаил счёл, что болгары выполнили договор, и направил Омуртагу обещанное вознаграждение. После этого болгары немедленно ушли в свои земли.

Теперь, против ослабленной армии Фомы войска императора уже могли сражаться самостоятельно. Решающая битва произошла на равнине Диабазис. Рассчитывая на всё ещё имевшееся у него численное превосходство, но не приняв во внимание общее расстройство своих войск после битвы с болгарами, Фома первым двинул свою армию в атаку. Он планировал затем провести ложное отступление и заманить противника в ловушку. Но получив сильный встречный удар, его войска сразу же начали рассыпаться. БОЛЬШИНСТВО МЯТЕЖНИКОВ БЕЖАЛИ, часть их перешла на сторону императорской армии.

Фома с остатками войск ушёл во фракийский Аркадиополь. Но, когда в конце 823 года в осаждённом войсками Михаила городе начался голод, лазутчики императора склонили горожан к заговору. Фома был выдан императору, который приказал подвергнуть его жестокой пытке, а затем казнить.

Так закончилась эта опаснейшая для Византии гражданская война, победа в которой мятежников МОГЛА ИЗМЕНИТЬ ВЕСЬ СЛОЖИВШИЙСЯ К ТОМУ ВРЕМЕНИ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ МИРОПОРЯДОК.



**Материал, использованный в статье, получен в результате моей совместной работы с Супруновым Станиславом Викторовичем над книгой «Великая история славянских народов».

Грищенко Олег Викторович Писатель, историк, филолог. Окончил МГУ им М.В. Ломоносова, факультет Психологии.

Пишет художественные произведения по исторической и другой тематике.

Автор книг о древней истории России и об истории возникновения речи и русского языка.

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