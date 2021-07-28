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Мятеж Фомы «Славянина», едва не разрушивший Византию

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Мятеж Фомы «Славянина», едва не разрушивший Византию
Фото: zabytye-slova.ru

Благополучие Великой Византийской империи (Ромеи), несмотря на её силу, богатство и огромное влияние на государства древнего мира, во многом зависело от взаимоотношений с соседними народами, в первую очередь со славянами. Но, пожалуй, наибольшей опасности Византия подверглась, когда ошибки во внутренней политике привели к недовольству славянских граждан самой Империи.       

О происшедшем в начале 9 века МАСШТАБНОМ ВОССТАНИИ СЛАВЯНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ВИЗАНТИИ подробно рассказывается в сборнике рукописей 11 века «Феофан Континуат» («Те, кто после Феофана Исповедника»).  

Очевидно, что этот внутриполитический «взрыв» был вовсе не следствием стремления славянских родов Византии взять власть в Империи в свои руки. Иначе к восстанию переселенцев-славян в малоазийских землях Империи не примкнули бы общины многих других византийских общин: арабов, персов, иберов, армян, абасгов, лазов и других. Восстание поддержали и жители балканских провинций Ромеи.

ПО СВОИМ МАСШТАБАМ ЭТО ВОССТАНИЕ ПРЕВОСХОДИЛО ЗНАМЕНИТОЕ ВОССТАНИЕ СПАРТАКА в древнем Риме 73-71 годов до н.э.

Причинами сильных волнений народа Империи, в 821 году переросших в кровавый мятеж, были высокие налоги и притеснение крестьян византийской аристократией. Однако в качестве своего главного требования восставшие заявили восстановление почитания икон, которое было запрещено ещё императором-иконоборцем Львом V.

Внутреннее недовольство в Империи было настолько серьёзным, что ВОССТАВШИЕ ЗАЯВИЛИ О СВОЁМ ЖЕЛАНИИ УНИЧТОЖИТЬ ПРАВЯЩУЮ АРИСТОКРАТИЮ И ПОСТАВИТЬ СВОЕГО ИМПЕРАТОРА.   

Восстание возглавил командир одного из малоазийских византийских отрядов славянин Фома из Газиуры. Он объявил себя чудом спасшимся  императором Константином VI, которого в 797 году свергли в результате дворцового заговора. Как «законный представитель великой Исаврийской династии», Фома «Славянин» провозгласил, что, свергнув императора Михаила II, привнесёт в жизнь Византии настоящий закон и справедливость для всех граждан. Поэтому, ВОССТАНИЕ ФОМЫ МОЖНО ДАЖЕ НАЗВАТЬ РЕВОЛЮЦИЕЙ.  

Мятежники захватили казну ромейских городов Малой Азии. Затем был захвачен византийский флот, базировавшийся в малоазийских гаванях, в результате чего Фома взял под контроль торговый путь по Босфору.   

В сирийской Антиохии Фома был торжественно коронован приближёнными  как «Базилевс ромеев Константин VI».

В декабре 821 года, когда АРМИЯ ФОМЫ ОСАДИЛА КОНСТАНТИНОПОЛЬ, она  насчитывала 80 тысяч человек – против  35-тысячной армии Михаила. Однако к штурму этой защищенной мощными стенами крепости восставшие оказались не готовы. Их осадная техника была слабой.

После нескольких неудачных попыток штурма, один из военачальников Фомы – Григорий Птерот по наущению константинопольских подсылов объявил себя сторонником императора Михаила II и увёл из осадного лагеря свой десятитысячный отряд. Не снимая блокады города, Фома с частью войск быстро настиг ушедший отряд и разгромил его. Пленённый Птерот был казнён.

Однако дезертирства в армии Фомы продолжались. Несколько раз императорские войска делали вылазки, нанося осаждавшим серьёзный урон. Тогда в начале 822 года Фома направил в славянские общины Эллады письма с просьбой о присылке подкреплений и специалистов по осадной технике. И вскоре ему было прислано в помощь 300 судов с войсками.

На этот раз подготовив штурм как следует, Фома летом 822 года бросил войска на приступ. Гарнизон отбился с огромными потерями. Было ясно, что Константинополь, где к тому же начались трудности с продовольствием, в конце концов падёт.  

Тогда Михаил II, наконец, решил прибегнуть к последнему средству. Он ПОПРОСИЛ ПОМОЩИ У СВОИХ БЫВШИХ ВРАГОВ – СЛАВЯН-БОЛГАР, с которыми после тяжёлой войны был в 814 году, на условиях ежегодной выплаты большой дани, заключён договор о ненападении. Теперь император пообещал болгарскому хану Омуртагу дополнительное огромное вознаграждение, если войско мятежников будет болгарами разбито.    

В начале 823 года хан привёл своё войско на территорию Империи. О происшедшей в марте 823 года битве войск Омуртага и Фомы на равнине Кедуктос известно мало подробностей. Более поздние источники утверждают, что Фома проиграл битву, но византийский летописец 9 века Георгий Амартол утверждал, что «Фома убил многих болгар». Историки согласны лишь в том, что после жестокой сечи с хорошо обученными, стойкими воинами-болгарами, АРМИЯ ФОМЫ БЫЛА СЕРЬЁЗНО ОСЛАБЛЕНА И ОТОШЛА ОТ КОНСТАНТИНОПОЛЯ на запад. Михаил счёл, что болгары выполнили договор, и направил Омуртагу обещанное вознаграждение. После этого болгары немедленно ушли в свои земли.

Теперь, против ослабленной армии Фомы войска императора уже могли сражаться самостоятельно. Решающая битва произошла на равнине Диабазис. Рассчитывая на всё ещё имевшееся у него численное превосходство, но не приняв во внимание общее расстройство своих войск после битвы с болгарами, Фома первым двинул свою армию в атаку. Он планировал затем провести ложное отступление и заманить противника в ловушку. Но получив сильный встречный удар, его войска сразу же начали рассыпаться. БОЛЬШИНСТВО МЯТЕЖНИКОВ БЕЖАЛИ, часть их перешла на сторону императорской армии.

Фома с остатками войск ушёл во фракийский Аркадиополь. Но, когда в конце 823 года в осаждённом войсками Михаила городе начался голод, лазутчики императора склонили горожан к заговору. Фома был выдан императору, который приказал подвергнуть его жестокой пытке, а затем казнить.

Так закончилась эта опаснейшая для Византии гражданская война, победа в которой мятежников МОГЛА ИЗМЕНИТЬ ВЕСЬ СЛОЖИВШИЙСЯ К ТОМУ ВРЕМЕНИ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ МИРОПОРЯДОК.  

**Материал, использованный в статье, получен в результате моей совместной работы с Супруновым Станиславом Викторовичем над книгой «Великая история славянских народов».  

Мятеж Фомы «Славянина», едва не разрушивший Византию

Грищенко Олег Викторович

Писатель, историк, филолог.

Окончил МГУ им М.В. Ломоносова, факультет Психологии.
Пишет художественные произведения  по исторической и другой тематике.
Автор книг о древней истории России и об истории возникновения речи и русского языка.

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