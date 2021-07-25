Легенды и тайны ​мировых кладов​

Аргументы Недели → Мнение 13+

25 июля 2021, 17:36 Михаил Смиренский,

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К написанию этой главы, как ни странно, подтолкнула политика: откровенное хамство еще вчера безропотных вассалов Советского Союза из Праги, которые сегодня вдруг потребовали у России многомиллионную долларовую компенсацию… за взрыв каких-то чешских складов то ли со снарядами, то ли с просроченной китайской пиротехникой. Может, на досуге переусердствовали со своим «пивечком»? Переходите, господа, на безградусные напитки! Возможно, на трезвую голову решитесь, наконец, вернуть нам украденный золотой запас царской России на который вы «баш на баш» походя обменяли и жизнь известного русского адмирала Колчака? Нет? Тогда пейте свой безалкогольный «Козел» и фантазируйте дальше.

Сим-Сим не открывается…

Хамские притязания чехов, как ни странно, реанимировали вечную интригу человечества: тайны спрятанных, утерянных, не найденных или просто украденных (как золото царской России) кладов. Их ищут, сегодня это уже гигантский бизнес, для кого-то успешный, для кого-то разорительный, но… он существует. Об этом и поговорим.

Свое детство автор провел в заштатном уральском городишке Красноуфимск, затерянном среди тайги и гор. Из развлечений – рыбная ловля и походы в лес за грибами и ягодами. Из экстрима – возможная встреча во время этих походов с медведями. Особенно волнительный колорит таким моментам придает встреча не просто с ленивым мишкой, но медведицей с медвежатами, на которую автор как-то и напоролся в таежном малиннике. Если бы в тот момент рядом со мной был международный судья по легкой атлетике, он бы зафиксировал новый мировой рекорд по бегу с препятствиями. Мне повезло: ветер дул в другую сторону и мамаша, потеряв след, за мной не погналась…

Но нас, пацанов, более манили к себе уральские легенды о разбойничьих кладах, что лихие люди умело прятали в тайге и горных пещерах. Была такая пещера и подле нашего городка в горе, которую издавна прозвали «Атаманской». По преданию, в ней начинался подземный ход, который вел куда-то под быстрой рекой Уфой и где главный разбойник Руси Емельян Пугачев якобы спрятал часть своих награбленных несметных сокровищ. Все наши попытки попасть в заветную пещеру заканчивались неудачей: вход в нее был тщательно кем-то завален, и разобрать те завалы вручную было невозможно. Очевидно, клад Атаманской горы ждет своего часа, чего не скажешь о некоторых других захоронениях того же Пугачева.

Погуляв по Уралу и башкирским степям, Емельян Пугачев, называвший себя царем Петром Федоровичем, награбил несметные богатства, убивая их владельцев и полностью разоряя барские поместья. Сжигали дома и постройки лишь после того, как атаман убеждался в том, что из них выгребли все, что можно, до последней серебряной ложечки. Постоянно таскать с собой этот драгоценный груз, состоявший из отдельных конных обозов, было и обременительно, и опасно: Пугачев хорошо знал свою «братву» и вполне понимал, что они в любой момент легко могут обменять его жизнь на право владения его же богатствами. Поэтому время от времени атаман с особо доверенными соратниками прятал награбленное в личных природных схронах, известных только ему. «Доверенные» же соратники часто после этого погибали странной смертью… В Челябинской области, например, на левом берегу реки Ай до сих пор существует т.н. «Кургазакская» пещера, где по преданиям, Пугачев схоронил огромные богатства. Вход в пещеру также кем-то тщательно завален.

Легенды об этих сокровищах перестали быть похожими на бабушкины сказки после того, как подле самой пещеры местные жители стали находить старинные золотые браслеты, перстни, ожерелья с редчайшими сегодня натуральными уральскими изумрудами. До сих пор там находят и золотые монеты времен Екатерины II. Может, императрица поторопилась с казнью бунтовщика – олигарха? Глядишь, так и откупился бы от топора палача, стал бы сенатором по доброй и сегодня российской традиции?

Старожилы рассказывают, что под корневищем старого дуба около женского монастыря в Волгоградской области Пугачев спрятал богатый клад из золотых монет и слитков. Увы, отыскать его уже никак не возможно: это место сегодня надежно скрыто водами Цимлянского водохранилища. Говорят, что в Волгоградской области близ станицы Зимовейской, где когда-то родился мальчик Емелька, Пугачев якобы захоронил и свою золотую корону, которую изготовил для будущего восхождения на царский трон и сам себя ею короновавший. Не дошел: плаха помешала.

В несметность пугачевских кладов охотно верится после того, как в Екатеринбургском историческом архиве отыскали доподлинное письмо атамана своей второй жене, уральской казачке Устинье Кузнецовой, которая ожидала мужа из вахтовых походов в своем доме под Оренбургом, и который снесли лишь в начале XX века: «… При сем посылаю от двора моего с подателем сего казаком Кузьмой Фофановым сундуков за замками и собственными моими печатями». Судя по всему, супруга не бедствовала, что, впрочем, не сделало ее счастливой и не уберегло от мести Екатерины II: жизнь свою и Устинья, и первая жена Пугачева Софья вместе с детьми окончили в подземельях Кексгольмского острога. Помиловать их отказался и сын Екатерины Павел I, который после восхождения на трон, повелел выпустить на волю даже многих отъявленных злодеев. А ведь в первоначальной редакции приговора значилось, что жены Пугачева «ни в каких злодеяниях не участвовали»…

Иногда они находятся…

Во время войны в 1942 г. после ожесточенных немецких бомбежек Сталинграда обвалился огромный пласт волжского берега, оголив стволы старинных орудий. Когда наши солдаты стали исследовать находку, то с изумлением обнаружили, что стволы пушек были плотно заполнены не ядрами, но… старинными золотыми монетами. Пока докладывали по команде, пока начальство решало, что делать с этой, некстати обнаруженной находкой, берег полностью обрушился, окончательно похоронив не только сам клад, но и нескольких солдат, его охранявших. Раскапывать не стали: шла война, было не до сантиментов или царских монет… До сих пор многие историки уверены, что на том берегу Волги спрятана часть именно пугачевских кладов: иначе откуда в те времена в степи, по которой от души гулял лишь Емелька, могли взяться старинные пушки да еще с такой экзотической начинкой?

Впрочем, некоторых завзятых кладоискателей судьба все же балует удачей. Так, например, под городом Татищево в местном озере было найдено несколько дубовых бочонков с золотыми и серебряными монетами времен Екатерины II. Исторические записи тех лет и местные легенды говорят, что преследуемый царскими войсками Пугачев повелел сбросить в озеро двадцать тяжелых бочек с деньгами, чтобы облегчить своей ватаге отступление.

В середине XIX века подле старинной крепости в Оренбургской области братьями Гусевыми был обнаружен богатый клад, отнесенный историками тоже к эпохе разгуляйства Пугачева. Характерно, что об этом захоронении им рассказала местная древняя бабка, которая в молодости якобы была горничной у атамана. Так или нет, но один из братьев, нарушив общую тайну, ночью в одиночку раскопал место предполагаемого захоронения, и действительно обнаружил в нем ларец с самоцветами и золотом. Брата он, естественно, тут же «кинул».

Наивные авантюристы

Говоря о кладах, нельзя, конечно, не вспомнить и о знаменитых корсарах, вся жизненная цель которых и состояла в том, чтобы грабить, грабить и грабить! Среди «джентльменов удачи» особое место занимал Сэмюэль Беллами, по прозвищу «Черный Сэм». Грабил он в морях так же, как и его коллеги, но при этом слыл человеком не кровожадным и даже приверженцем идеи о необходимости некой социальной справедливости.

В 1717 г. его «бригада» напала на торговое судно «Вайда». Помимо чернокожих невольников, которые на рынке тогда стоили не дешевле самого золота, черный Сэм разжился драгоценностями по нынешним оценкам на сумму около 9 млн. долларов. В истории пиратства такая разовая удача была редкостью. Саму «Вайду» пираты тоже сделали пиратским кораблем. Впрочем, в жизни флибустьеров удача и беда всегда были родными сестрами.

После еще нескольких удачных нападений, черный Сэм с награбленными ценностями решил вернуться к месту удобной стоянки в заливе Кейп-Код. Там же было решено разгрузить добычу и подлатать истрепанные в походах корабли.

Однако, судьба распорядилась иначе: перепившаяся команда перепутала береговые ориентиры и «Вайда» вдребезги разбилась о прибрежные рифы, после чего пошла ко дну. Долгие годы, ее судьба никого не интересовала и лишь в 1982 г. охотники за сокровищами отыскали ее обломки на дне залива Кейп-Код у одноименного мыса. Имеющаяся уже в те годы подводная аппаратура позволила поднять из трюмов некогда торгового, а затем – пиратского корабля более четырех тонн (!) ценных грузов: монеты, украшения, золотой песок, слоновая кость и т.д. Специалисты оценили их стоимость тоже в несколько миллионов долларов! Неплохая прибавка к чьей-то пенсии… Сам Беллами ее, конечно, не дождался: в 1717 г. его повесили в Бостоне.

Клады морских пиратов ищут по сей день. Черные рынки Испании, Марокко, Португалии и т.д. переполнены «абсолютно достоверными» картами их захоронений, такими же правдивыми, как и нынешние поддельные российские сертификаты о прививке от ковида. Одним из таких заветных мест на планете является остров Мадагаскар, что у юго-восточного побережья Африки. Именно там, по преданиям, спрятал свои несметные сокровища король Мадагаскара, по совместительству – отчаянный авантюрист, уголовник, пират и мошенник некто Мориц Беневский. Его судьба также неспокойна, как и погода у моря.

Этапы большого пути

Беневский служил в австрийской армии, затем перешел на службу к полякам, попадал в плен и к австрийцам, и к русским, бежал, пока его не угомонили на длительный срок в Большерецком остроге на Камчатке. Там же он и организовал бунт заключенных, захватил пакетбот «Святой Петр» вместе с припасами, документами, оружием и главное – гарнизонной казной! Жизненный путь Беневского был извилист, авантюрен и полон риска, но удача всегда была на его стороне! В конечном итоге он причалил к острову Иль-Де-Франс (сегодня – Маврикий), где от местного губернатора и услышал о сказочном Мадагаскаре, который тогда еще не был ничьей колонией. Беневский решил исправить эту финансово-невыгодную нелепость, для чего отправился во Францию к самому королю Людовику XV! Невероятно, но он смог не только попасть на личную аудиенцию к монарху, но и убедить того в том, что Мадагаскар нужно завоевать для Франции!

Беневского снабжают деньгами, солдатами в 1774 г. он захватывает ничейный остров, став по сути его единственным и полновластным правителем! Справедливости ради заметим, что идея завладеть лакомым Мадагаскаром в свое время занимала и Петра I, но император не успел ее реализовать: умер от воспаления легких.

Многие историки до сих пор спорят о деталях столь молниеносного и выгодного Беневскому решения Людовика XV. Многие утверждают, что тот визит лихой авантюрист провел не с пустыми руками, а пригнал во Францию отдельную каравеллу, загруженную отобранным у мирных аборигенов золотом. Очень может быть, потому что этот дар не шел ни в какое сравнение с теми богатствами, которые оставались на еще абсолютно не разграбленном Мадагаскаре и которые Беневский не безосновательно уже записал в графу «личное».

Став главой (вернее, владельцем) Мадагаскара, Мориц пускается во все тяжкие: изменяет Франции, предложив остров для совместного грабежа американцам, начинает вести там «воспитательную» работу с туземцами, науськивая их на остатки французских гарнизонов и…

И по совместительству занимается оголтелым пиратством: грабит все суда, которые тогда либо проходили мимо Мадагаскара, либо имели неосторожность бросить якорь в его водах. По подсчетам энтузиастов, даже если эту сумму спокойно поделить надвое, получается, что пират – губернатор спрятал на Мадагаскаре ценностей на несколько сотен миллионов нынешних долларов! В том, что они остались на Мадагаскаре, уверены и историки, и кладоискатели, и обычные авантюристы: тратить их на себя, создавшего уже тогда на острове персональный коммунизм, Беневскому было абсолютно незачем: своя рука – владыка!

Вывезти столь богатый и объемный груз он тем более не мог: все время уходило на вооруженное противостояние и с уже преданными им американцами, и с остатками обманутых французов, и с ограбленными аборигенами. Финал был логичен: в марте 1776 г. в своем дворце «мавританского» стиля Мориц Беневский был застрелен. Историки не верят в то, что пуля была случайной…

Ну а спрятанные этим успешным авантюристом сокровища до сих пор не дают иссякнуть огромному туристическому потоку желающих их найти. Сам того не ожидая, Беневский положил начало прибыльному и легальному туристическому бизнесу, за счет чего Мадагаскар неплохо себя чувствует и сегодня. Хотите попытать счастья? Тогда – вперед! Только не покупайте на тамошних рынках «абсолютно достоверных» карт пиратских захоронений: клады просто так никому в руки не даются.

P.S.

В завершение темы немного курьезного. На одном из американских аукционов по распродаже советского вооружения, брошенного министром Грачевым в странах «Варшавского договора», один фермер, за недорого купил советский танк. Исследуя дома удачное приобретение, счастливчик в ящике для снарядов обнаружил… золотой казначейский слиток со всеми советскими пробами, клеймами и т.д.

Видимо, у кого-то из удиравших в Россию генералов уже просто не нашлось для такой мелочи свободного места в чемоданах и контейнерах. Ему не повезло, а вот американцу – напротив.

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