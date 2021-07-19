Дочь Сталина: жизнь длиной в эпоху​

Аргументы Недели → Мнение 13+

19 июля 2021, 10:17 Михаил Смиренский,

Фото из открытых источников

О семье Сталина написано много и разного: и про странную смерть его любимой жены Надежды, и про разгульную жизнь сына Василия, и про тайну пленения и гибели сына Якова…

Про дочь Светлану сказано гораздо меньше, хотя по рассказам очевидцев, в семье тирана она была самым любимым ребенком. Моя теща, Виктория Яновна, дочь близкого другого Сталина, члена ЦК, генерала армии Яна Гамарника хорошо знала и самого Сталина, и Светлану. Отношения с дочерью вождя она никогда не называла дружбой, но рассказывала о них охотно.

Воспитание по-кремлевски

В детстве Виктория Яновна вместе с отцом часто бывала на подмосковной даче Сталина в бывшем имении нефтепромышленника Зубалова, где жила и Светлана.

Дети небожителей по тем временам жили, как и положено жить детям небожителей тех времен: не знали отказа в детских развлечениях, спортивных упражнениях, игрушках, смотрели вместе с родителями новые фильмы в домашних кинозалах, отлично питались. На этом, пожалуй, и заканчиваются их радостные отличия от жизни тысяч своих сверстников и сверстниц: никаких суперкаров, тусовок, яхт, сверхнарядов, но зато каждодневный контроль со стороны «прикрепленных» из НКВД с регулярными докладами отцам о каждом их шаге, встречах или разговорах.

- Как-то на госдаче в Мухалатке в Крыму я сидела на террасе и читала книгу, - вспоминала Виктория Яновна. – Вдруг входят Сталин и мой отец.

- Здравствуй, Вета, - сказал Сталин.

- Здравствуйте, Иосиф Виссарионович, - ответила я, не вставая со стула. Он внимательно посмотрел на меня, взял за руку и повел в сад. Отец шел рядом. Там Сталин сорвал несколько персиков и отдал их мне: это очень вкусно, - сказал он, что было правдой: невкусных фруктов на тех госдачах не было в принципе. Я поблагодарила. Сталин вместе с отцом пошли в кабинет, я же вернулась на террасу к недочитанной книге.

Вечером я имела малоприятный разговор с отцом.

- Ты не имела права сидеть, когда с тобой поздоровался товарищ Сталин! – жестко сказал он мне. – И не потому, что это Сталин, а потому, что к тебе обратился человек, гораздо старше тебя. Ты проявила неуважение не к его положению, но к его годам, чего делать не имела права! Прошу запомнить это правило на всю жизнь!

Правило маленькая Вета запомнила, что, увы, не спасло ни ее родителей, ни ее саму от страшного лихолетья 37 года: самоубийство отца, объявленного другом Сталиным «врагом народа», расстрел матери, детский спецприемник, ссылка в Сибирь, внутренняя тюрьма НКВД на Лубянке и т.д. «От любви до ненависти один шаг» - эта фраза, пожалуй, всегда была главным мерилом отношения Сталина не только к окружающим его партийцам, но и к своим детям. К дочери Светлане, или как ее звал сам Сталин, «Сетанке» - в том числе.

Не всякая любовь приводит в ЗАГС

Ее отношения с отцом всегда были сложными: его любовь у дочери вызывала скорее не радость, но постоянную напряженность, граничащую с депрессией. Сложный характер, во многом унаследованный именно от отца, тоже усугублял их союз. Возможно, в этой детской строптивости дочери Сталин явно видел и свои собственные минусы, в чем конечно не мог признаться никому, понимая при этом, что и переделать дочь он уже не сможет.

В четырнадцать лет она влюбилась в сына Берии – Серго, но Сталин, вначале это одобривший, затем вдруг сами отношения запретил. В семнадцать лет Светлана поступила в МГУ, стала жить отдельно от отца, впоследствии окончила Академию общественных наук при ЦК КПСС. Тогда-то у нее и случился первый большой роман с известным кинодраматургом Алексеем Каплером, с которым ее в бытность еще старшеклассницей как-то познакомил брат Василий и который был старше Светланы на 22 года. Их тайные встречи, как казалось самим влюбленным, конечно, контролировались сотрудниками НКВД и Сталин знал о них все. Каплер не нравился вождю не только потому, что он был старше дочери почти на четверть века, но и потому, что тот был евреем.

Патологическая ненависть вождя к людям этой нации удивительным образом уживались в Сталине и с абсолютной толерантностью к ним же: арест жены ближайшего соратника Молотова Полины Жемчужной (еврейки по национальности) и абсолютное доверие к «железному еврею» Лазарю Кагановичу, «дело врачей» и… полная поддержка идеи по созданию государства Израиль. Каплеру не повезло. После возвращения с фронта, куда он выезжал в качестве военного корреспондента, их отношения со Светланой возобновились. Сталин об этом узнал и впал в ярость. Его «правая рука» генерал Власик (небывалый случай в то время! – авт.) сумел предупредить об этом Каплера и посоветовал тому срочно из Москвы уехать, но… любовь зла: Каплер остался.

3 марта 1943г. за ним пришли. Обвинение традиционное: «Связь с иностранцами, обвиняемыми в шпионаже», хотя все, от оперов до генпрокурора знали – за какую именно связь страдает кинодраматург.

25 ноября Каплер уехал отбывать свой пятилетний срок в воркутинские лагеря. Светлана была в отчаянии и своей ненависти к отцу не скрывала.

В последствие в своих интервью она часто называла отца тираном, убийцей, злодеем и т.д. Через пять лет, отбыв наказание, Каплер снова вернулся в столицу, чего делать, конечно, не следовало: новый арест и новый пятилетний срок! Сталин мстить умел и решений никогда не менял (хорошо, хоть к стенке не поставил).

Так рухнула, даже не успев как следует окрепнуть, первая и самая верная любовь Светланы, навечно укрепив в девушке ненависть к отцу. Именно эта ненависть в дальнейшем и стала ее главным жизненным вектором.

Ой, Мороз, Мороз…

Неудачный роман с кинодраматургом Каплером ничему дочь Сталина, похоже, не научил: она закрутила любовь теперь с сыном директора столичной парфюмерной фабрики Иосифа Мороза Григорием, которая быстро закончилась законным браком. Узнав о своенравном решении дочери и ее браке с евреем, Сталин запретил новоявленному зятю когда-либо являться к нему на глаза. Через три года в 1948г. брак распался, оставив на руках Светланы сына Иосифа. Развода, как такового, не было: Григорию Морозу просто вручили новый чистый паспорт и он тихо исчез из ее жизни.

А в 1949г. женщина вновь шагнула под венец уже с сыном любимца Сталина Жданова, и, как говорили, возможным преемником вождя – Юрием. Многие историки считают тот брак чисто политическим шагом, которым дочь вождя пыталась хоть как-то реанимировать свои отношения с отцом. Но… снова через три года ее брак и с «наследным принцем» рухнул, в чем была виновата лишь сама Светлана.

К тому времени она уже пустилась «во все тяжкие»: развеселые компании, гулянки, вино. Начались и случайные связи. Однажды Юрий Жданов, проезжая по делам на машине по городу, увидел свою жену… в объятиях какого-то мужчины. Объяснений не последовало: к тому времени в характере Светланы окончательно возобладали самые скверные наследные вкрапления отца: упрямство, своенравность и нетерпение к чужому мнению. Впрочем, и без объяснений все уже было очевидно. Дочь Катя, а впоследствии и сын Иосиф, от матери отреклась…

Череда дальнейших скоротечных романов Светланы тоже ее жизнь не улучшила: Иван Сванидзе, решившийся на брак с «кремлевской принцессой», продержался лишь год. Вскоре дочь Сталина сменила фамилию отца на Аллилуеву, тем самым окончательно дав понять, что со своим прошлым она покончила.

Хинди руси, пхай, пхай!

Последним ее браком, хоть и гражданским, стала связь с богатым индийским наследником из древнего рода раджей Раджи Бридж Сингхом.

К тому времени индийский набоб стал коммунистом и потратил большую часть наследства на продвижение в своей стране идей социализма. Впрочем, «что-то» осталось, и на это «что-то» семья несостоявшегося раджи Сингха и дочери несостоявшегося владыки всего мира Сталина безбедно жили в «Доме на набережной» оставшееся время. А времени судьба им оставила немного. Сингх, работавший переводчиком в издательстве «Иностранная литература», сильно болел, у него обнаружили неизлечимую болезнь легких, лекарства и врачи не помогли и в 1967 г. он умер.

Светлана обратилась в Политбюро с просьбой разрешить ей вывезти тело усопшего на родину в Индию для традиционного предания его огню. В Политбюро насторожились: уж очень много знала дочь Сталина того, что по мнению кремлевских старцев никак нельзя было вывозить из страны! В ее квартире был даже организован негласный обыск, который к удивлению организаторов не принес никаких крамольных для партии результатов: ни дневников, ни секретных стенограмм, ни чьих-либо запрещенных воспоминаний. В Кремле решили: пусть едет! Нашему посольству в Дели были даны самые подробные и жесткие инструкции: следить в оба! Светлана Иосифовна вместе с прахом любимого вылетела в столицу Индии. Далее все пошло как в плохом современном детективном сериале: 7 марта 1967 г. ее пригласили на прием, который советский посол давал в честь Международного женского дня. После начала банкета примерно через час Светлана Аллилуева отлучилась «по необходимости».

Еще через час офицер службы безопасности нашего посольства, наклонившись к расслабившемуся послу, что-то шепнул ему на ухо, после чего тот резко побледнел. И было от чего: в те самые минуты все запасные «голоса» уже трубили в эфире, что дочь «того самого Сталина» только что попросила политического убежища в посольстве США! Для посла это стало крахом, для Светланы Аллилуевой – началом нового авантюрного витка ее непростой жизни.

Дочь Сталина американцы в условиях строжайшей секретности через Италию и Швейцарию вывезли в Америку. В США ее приняли очень благосклонно, дали отличное жилье, положили щедрое денежное содержание. Ко всему прочему, на ее счету в Швейцарии лежали очень приличные деньги, доставшиеся по наследству от Раджи Бридж Сингха. Там же в Америке Светлана издает и свою знаменитую книгу «Двадцать писем к другу», которая приносит ей гонорар около трех миллионов долларов и ставит ее в писательский ряд уровня Хемингуэя хотя бы по размеру гонорара. Историческая известность Аллилуевой, приправленная ее большими деньгами, привлекает к Светлане большой интерес и американских авантюристов, среди которых был известный плейбой, игрок, бабник, и не самый удачный архитектор некто Уильям Питерс, который быстро стал и очередным мужем Светланы. В 1971 г. у них родилась дочь Ольга. Но и эта жизнь не сложилась: муж, забросив архитектуру, активно сорил деньгами жены, которые по законам жанра очень скоро закончились. Вместе с ними закончилась и любовь. Светлана затосковала и вспомнила о Москве. Ей разрешили вернуться, восстановили советское гражданство, дали отличную квартиру, прикрепили к кремлевской спецбольнице и т.д. Казалось бы, уж теперь-то женщина обретет покой. Тем более, что в Москве жили и ее дети от предыдущих браков: дочь Екатерина и сын Иосиф. Но и тут жизнь душевной не получилась: дети от нее отказались, с советским правительством у строптивой Светланы Иосифовны отношения тоже не складывались, и она в очередной раз попросила о переезде. На этот раз уже на историческую родину отца – в Грузию. Ей снова, уже с радостью, пошли навстречу…

Грузия встретила дочь своего кумира так, как это умели делать лишь в Грузии: снова отличная квартира, денежное содержание, лучшие врачи, персональная «Волга» с водителем и т.д. Дверь любого грузинского чиновника для нее была открыта в любое время суток, стоило ей только этого захотеть. Дочь Ольга пошла в спецшколу, с ней по особой программе занимались и преподаватели – надомники (допускаю, что одновременно – и сотрудники местной ГБ).

Не случайно после встречи с Шеварднадзе в одном из своих интервью уже на Западе Аллилуева назвала его человеком «хитрым, неискренним и недобрым», что оказалось правдой. Вскоре ей надоела и историческая родина отца: она вновь обратилась уже к Горбачеву с очередной просьбой вернуться в США. Докладывавший ситуацию генсеку Егор Лигачев обмолвился о том, что, дескать, он лично не был бы против того, чтобы дочь Сталина «переехала бы хоть в космос…»

Горбачев, в то время все поставивший на мифическую дружбу с США, с Америкой ссориться не решился: Аллилуева в очередной раз получила визу на выезд, сохранив при этом и обретенное советское гражданство. Круг замкнулся и в ноябре 1986г. дважды «гражданка СССР» стала и «дважды гражданкой США». В истории советско-американских дипломатических отношений это был первая политическая кругосветка…

Финал

В Америке она решила поселиться в штате Висконсин, но вскоре почему-то оказалось в социальном, уже английском приюте для стариков. Затем была Швейцария, снова Англия, и снова – Америка. Мятущаяся душа Светланы Иосифовны не давала ей возможности найти какой-нибудь тихий социальный причал. Остатки гонораров от книг про отца, которые к тому времени уже мало кого интересовали на Западе, таяли. Крохи от наследства Сингха, которые чудом не успел промотать Уильям Питерс, уходили на оплату жилья, сиделок и лекарств.

22 ноября 2011 г. Светлана Аллилуева под именем Ланы Питерс в полной нищете и одиночестве скончалась от рака в клинике г. Мэдисон. Эпоха «развитого социализма» для нее закончилась окончательно.

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