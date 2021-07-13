Как Конвенция Монтрё определила порядок прохода судов и кораблей через черноморские проливы

Аргументы Недели → Мнение 13+

13 июля 2021, 15:24 Вадим Кулинченко,

Фото из открытых источников

20 июля сего года исполняется юбилейная дата 85 лет со дня подписания всемирно значимой Конвенции Монтрё. Она определила статус Черноморских проливов на долгие годы. О значимости этих проливов писал ещё Карл Маркс в статье: «Действительно спорный пункт в Турции» (1853 г.), сегодня он опять становится действительно спорным вопросом, разделившим турецкую общественность на два лагеря после заявления Р. Эрдогана построить «Стамбульский канал».

И здесь опять уместно возвратиться к Марксу, потому что истоки заявления те же: «Торговое значение Дарданелл и Босфора делает их также и военными позициями первого ранга, т.е. такими позициями, которые будут иметь решающее значение в каждой войне. Аналогичными пунктами являются Гибралтар и Гельсингер на Зунде. Но Дарданеллы даже важнее этих пунктов вследствие своего географического положения…»

Исходя из этого, вопрос сегодня возник к Конвенции Монтрё не из-за юбилейной даты, а скорее из-за экономического передела мира, потому что здесь и слепому видно, что, кто владеет проливами, владеет Ближним Востоком и не только!

Для одних политических сил Турции соглашение 1936 г. (Конвенция Монтрё) является гарантией суверенитета страны. Для Эрдогана это отказ от наследия Ататюрка, сторонники которого хотят представить Конвенцию Монтрё, как кабальное соглашение, подобное Версальскому договору для Германии, ведь она была принята из-за недружественного поведения Турции в период первой мировой войны против Антанты. Но пока это внутриполитическая турецкая борьба, способная перерасти в международный вопрос. В любом случае России нужно быть очень активной на турецком направлении, чтобы не позволить ущемить свои интересы при возможном пересмотре Конвенции Монтрё.

История Черноморских проливов, а в это понятие входят Босфор, Мраморное море и Дарданеллы, восходит в доисторические времена. Но особенно борьба за них обострилась с занятием Константинополя турками-османами. С тех пор начинается противостояние Турции с Россией, которая пыталась завладеть этими проливами.

Особенность Черноморских проливов заключается в том, что они являются единственными путями сообщения черноморских государств с открытым морем. В случае закрытия проливов Чёрное море фактически оказывается изолированным от других морских театров. Таким образом, проливы – это своего рода «ключи» к Чёрному морю.

Режим Черноморских проливов – одна из самых старых проблем международных отношений, затрагивающих жизненные интересы всех черноморских государств. В течение ряда столетий эта проблема привлекала внимание также многих нечерноморских держав и в первую очередь Англии, Франции, Италии, Германии, сегодня к этому вопросу подключается и США. И каждая из них оказывала давление на Турцию в создании режима плавания по ним. Проливы неоднократно становились ареной острых военно-политических столкновений.

В период Крымской войны 1853-1856 гг. Турция открыла противникам России проливы и дала возможность англо-французской эскадре войти в Чёрное море и высадить десант в Крыму.

В период первой мировой войны 1914-1918 гг., когда Турция была ещё нейтральной, она пропустила в Чёрное море немецкие крейсера «Гебен» и «Бреслау», которые затем напали на русский флот и черноморские порты России.

По окончании первой мировой войны и с победой социалистической революции в России вопрос о режиме проливов вступил в новую стадию.

В 1920 г. империалистические государства навязали Турции так называемый Севрский мирный договор, который полностью игнорировал интересы черноморских государств в проливах, и фактически был направлен против их безопасности. Советская Россия не могла признать Севрский договор и решительно выступила против него.

Уже в 1921 г. между кемалистской Турцией и Советской Россией был подписан двусторонний договор о дружбе, в котором предусматривалось, в частности, что установление режима проливов подлежит компетенции прибрежных к Чёрному морю государств. Однако вскоре Турция отступила от этого принципа и в 1923 г. в нарушение собственных интересов, а также интересов других черноморских государств, подписала Лозанскую конвенцию. (Исторический урок – В.К.)

Лозанская конвенция о режиме проливов, подписанная 24 июля 1923 г. попирала суверенные права Турции и создавала возможность иностранным военным кораблям беспрепятственно проходить проливы. Корабли могли проходить днём и ночью без всякого разрешения или каких-то формальностей и даже без предупреждения турецких властей.

Советский Союз и ряд других государств не могли согласиться с такими условиями Лозанской конвенции и не только не ратифицировали её, но и продолжали бороться против неё.

Спустя 13 лет Лозанская конвенция была пересмотрена на международной конференции, состоявшейся в Монтрё (Швейцария) в 1936 году. На конференции в Монтрё была выработана Конвенция о режиме Черноморских проливов, которая действует и в настоящее время.

Конвенция подтвердила принцип права свободного прохода и плавания в проливах и объявила свободным проход через проливы торговых судов всех стран. В приложении к Конвенции определены сборы и повинности, которые могут быть взысканы с транзитных судов, как-то за обеспечение Турцией необходимого навигационного оборудования, за состояние спасательной службы и другие обслуги проливов.

Порядок прохода военных кораблей через проливы регламентируется статьями 8-22 Конвенции. Конвенция предусматривает резкое разграничение для прохода через проливы кораблей прибрежных и не прибрежных к Чёрному морю государств. Например, только черноморские государства могут проводить через проливы подводные лодки, и то это ограничено особыми указаниями.

Если рассматривать Конвенцию в целом, исходя из исторического опыта и 85 – летней практики её применения, то можно сказать, что она хотя и устраивает всех, но нужно отметить, что ряд её статей не отвечают современным требованиям.

Вопрос о пересмотре Конвенции встал после окончания второй мировой войны, когда Турция совершала враждебные действия против союзников в пользу фашистской Германии, пропуская её военные корабли в Чёрное море. В августе 1945 г. на Берлинской конференции трёх держав (Англия, СССР и США) было принято решение о пересмотре Конвенции, как не отвечающей условиям данного времени. В соответствии с этим решением каждое из трёх правительств должно было вступить в переговоры с турецким правительством.

Но начавшаяся «холодная война» отодвинула этот вопрос в тень, так как Турция, став членом агрессивного блока НАТО, полностью стала подыгрывать той стороне, игнорируя интересы СССР. Так в январе 1966 г. в Чёрное море, не первый случай, прошли два американских военных корабля, вооружённых ракетами. Между тем по духу Конвенции Монтрё заход ракетных военных кораблей в Чёрное море расценивался как провокационный, и такие случаи продолжаются всё чаще. А наша дипломатия молчит, проглатывая нарушения Конвенции Монтрё…

Почему сегодня возник интерес Турции к вопросу Конвенции? Явно его подогрели разногласия с НАТО и наглое давление США на интересы страны. Вопросы, касаемые Конвенции Монтрё, вызывают в Турции бурные эмоции. Это и понятно.

Дело в том, что она накладывает на Турцию определённые обязательства. Согласно Конвенции Монтрё проливы Босфор и Дарданеллы объявлены свободными для торгового судоходства, и Турция ничего не получает с транзита, кроме платы за услуги по обслуге проливов, а могла бы зарабатывать миллиарды долларов в год. Потом, она обязана контролировать заходы в Чёрное море военных судов нерегиональных стран (общий тоннаж 45 тысяч тонн) и нахождение их в Чёрном море не более 21 дня. А это головная боль в связи с активной деятельностью США в этом регионе.

России надо помнить о Конвенции Монтрё в связи с вопросами Северного Морского Пути, какой статус его ожидает? Поэтому нашим дипломатам рано отдыхать от мировых забот, а надо постоянно помнить, что кроме СМП есть и Черноморские проливы, значение которых ещё никто не отменял. У дипломатии не должно быть второстепенных вопросов, есть постоянные интересы страны!

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