«Давай с тобой поговорим» или эпитафия личному общению

Аргументы Недели → Мнение 13+

12 июля 2021, 17:35 Денис Виленский

Ещё несколько десятилетий назад понятие научно-технического прогресса воспринималось как очевидное благо, а любые опасения на этот счёт казались по меньшей мере чудачеством, утопая в стройном хоре дифирамбов. Очевидно, в какой-то момент что-то пошло не так, как мы ожидали, и уже не технологии начинают подстраиваться под наши нужды, а мы начинаем подстраиваться под них. Сегодня всё больше людей, начинают осознавать, что технологическое развитие становится источником многочисленных проблем, ставя под вопрос не только абстрактное будущее нашей планеты, но и самого человека, как населяющего её биологического вида.

До недавнего времени информационные технологии преимущественно обслуживали потребности коллективного человечества, дополняя и расширяя его возможности. Сегодня мы видим, как стремительно меняются эти роли, вызывая неведомые ранее явления, оценить которые мы не в состоянии в силу элементарного отсутствия исторического опыта и связанных с ними долговременных исследований. Техногенная цивилизация развивается намного быстрее, нежели люди оказываются способны адаптироваться к происходящим в ней изменениям, и, очевидно, этот разрыв будет только увеличиваться. Огромное количество людей находятся в растерянности, оказавшись попросту к этому не готово, а значит их социализация и участь в гибридном обществе будущего незавидна и очевидно предрешена. Изменения рынка труда, массовая безработица, утеря значительного числа рабочих специальностей и связанные с этим социальные катаклизмы – лишь немногое из того, что предстоит пройти человечеству, вступившему на путь прогресса.

Информационные технологии проникают в нашу жизнь столь последовательно и глубоко, что основная масса людей даже не замечает, как шаг за шагом становится лишь одним из их функциональных звеньев, причем далеко не самым сильным и устойчивым. Человек по сути своей всё больше напоминает социальный атом глобальной информационной структуры, являющейся ещё одним из способов высокоэффективного контроля со стороны различного рода интересантов, начиная с органов государственной власти, заканчивая маркетологами всех мастей и специалистами в области социальной инженерии. Люди не замечают, как последовательно теряют независимость, поскольку любая новая технология создаёт иллюзию свободы, но лишь до тех пор, пока человек не решает воздержаться от её использования.

Одной из таких технологий является тотальное проникновение в нашу жизнь персональных коммуникационных устройств, ставших неотъемлемой частью повседневной практики.

Современному молодому человеку даже представить сложно, как ещё пару с лишним десятилетий назад люди могли выйти из дома или уехать в отпуск, не имея с собой устройства оперативной связи, ну разве за исключением ракетницы. Вспоминаю, как в конце 90-х я с нескрываемой иронией относился к рассказам моего приятеля о том, как он убивался, оставив дома свой кнопочный мобильный телефон. Сегодня этот невроз понятен всем, носит тотальный характер и даже временное отсутствие подобных устройств вызывает у абсолютного большинства людей беспокойство, легко перерастающее в настоящую панику.

Действительно, мир в телефоне кажется понятным, жизнерадостным и простым, а перманентное пребывание в социальных сетях создаёт иллюзию социализации, востребованности, внимательного и неравнодушного отношения со стороны многочисленных «друзей». Вместе с тем для большинства из них мы не более, чем «аватарки» в социальной сети, которых можно поздравить с днём рождения или выразить соболезнования близким в случае нашего ухода.

Как убедительно доказывают медицинские исследования, человеческое пристрастие к социальным сетям имеет вполне объяснимую биологическую природу и обусловлено зависимостью от нейромедиатора дофамина или, как его ещё называют, «гормона радости», мало чем отличаясь от пристрастия к табаку, алкоголю и наркотикам. Изначально дофамин контролирует центры удовольствия и вознаграждения мозга, связанные с чувством азарта и радостью от достижения цели. Видя чей-то «лайк» или размещая очередную фотографию в своём профиле, человек просто-напросто получает дозу этого гормона. Со временем, как это обычно и случается, рецепторы мозга становиться менее чувствительны к дофамину, в результате чего тело получает меньше удовольствия, чем раньше, за ту же «награду». Как следствие, это ведет человека по спирали, сопровождаясь потребностью «догонять» прежний уровень, а значит проводить всё больше и больше времени в социальных сетях.

Сегодня мы являемся свидетелями того, как происходит последовательное вытеснение и замещение одного изначально данного нам вида общения – личного на принципиально новый – дистанционный, в том числе внутри семьи. Вообще говоря, каждый раз, когда заходит речь об идеальном общении, то перед глазами сразу возникает всем знакомый образ: несколько поколений с ослепительными улыбками, демонстрирующими все прелести современной стоматологии, трепетно жмутся друг к другу на зелёном газоне или в залитой солнечным светом просторной гостиной. Если же абстрагироваться от этой въевшейся в мозг «глянцевой» картинки, более уместной для рекламы пенсионных фондов, памперсов и аспирина, то можно заметить, что в реальности всё происходит несколько иначе. Далеко не всегда опыт личной коммуникации в семье, учебном заведении или на работе носит позитивный характер. Довольно часто эмоциональные «раны», полученные вследствие неудачной коммуникации, могут «кровоточить» до конца жизни. Что делать, если члены семьи на дух не переносят друг друга и ведут себя откровенно враждебно? Для многих отсутствие личного контакта смогло бы сберечь не только нервы, но и саму жизнь, как, например, в случае с известным делом сестёр Хачатурян. Уверен, если бы общение между членами этой семьи протекало по большей части в социальных медиа, то мы бы о них даже не узнали. С другой стороны, для многих важны такие понятия как милосердие, сострадание, искренняя забота и любовь, напрямую ассоциируемые с личным контактом. Но, как бы цинично это не звучало, счастливые люди подобными вопросами не задаются, а для несчастных есть антидепрессанты. Посему любые причитания любителей личного общения столь же нелепы, как и гипотетические стенания собак, сожалеющих, что при личной встрече они не могут понюхать друг у друга под хвостом.

С другой стороны, достоинства современных средств коммуникации, позволяющих нам чувствовать близость друг к другу на расстоянии, становятся настоящим препятствием в общении, когда люди по тем или иным обстоятельствам вынуждены находиться в непосредственной близости друг от друга. И прежде всего с этой проблемой сталкиваются современные семьи, для которых личное общение друг с другом становится всё большей и большей проблемой. Чтобы лучше разобраться в этой теме, мы попросили рассказать об этом семейного психолога Илью Шукшина и специалиста по семейным конфликтам Дениса Каменского.

Илья Шукшин

Времена не выбирают. Цифровые технологии и гаджеты – это те условия, в которых нам приходится жить. Здесь очень важно давать не моральную оценку – плохо это или хорошо, а попытаться понять, на что это влияет и что с этим делать. По опыту консультирования пар я могу сказать, что есть моменты положительные и отрицательные. Безусловно, это дополнительный канал для общения, который очень выручает, особенно в тех случаях, когда люди не готовы общаться вживую. Это намного лучше, нежели когда люди вообще не разговаривают друг с другом и проблема никак не решается. Довольно часто такое общение становится неким спасительным промежуточным этапом, после которого они могут перейти к диалогу. Кроме того, это замечательный способ напомнить другому человеку о своём неравнодушном отношении: послать смайлик, сердечко, спросить как дела. Минус заключается в том, что человек предпочитает уйти в телефон в то время, когда супруг или супруга находятся рядом и хотели бы видеть с его стороны чуть больше внимания. Особенно это актуально для людей, работающих вне дома, ведь они и так видятся в течение дня совсем недолго. Это разобщает и довольно часто сеет зёрна будущих конфликтов, раздражения, обид, способных шаг за шагом разрушить даже самую крепкую семью. Я не занимаюсь связанными с этим статистическими исследованиями, но обратил внимание, что этот пункт входит в обязательное число причин, осложняющих отношения в семье. Это становится особенно актуальным на фоне пандемии для людей, чей заработок и бизнес напрямую связан с использованием компьютера и разнообразных коммуникационных устройств, особенно если общаться приходится в различных часовых поясах. Что касается детей, то задачей родителей мне видится их обучение навыкам коммуникации в реальном мире, поскольку для многих подростков выход на улицу и общение с живыми людьми становится настоящим стрессом. Если ребёнок видит, как папа, помогает маме по дому, занимается спортом, читает книги и занимается какими-то делами не связанными с использованием компьютера и пребыванием в интернете, то это самое лучше воспитание, которое он только может дать своему ребёнку. Нужно не запрещать, а предлагать альтернативы. Это могут быть и игрушки, музыкальная школа, спортивные секции, различные кружки, мероприятия и игры с детьми во дворе. При этом очень важно, чтобы ребёнок не убегал от возникающих на этом пути трудностей в социальную сеть, а обсуждал возникающие проблемы и злоключения с родителями.

Денис Каменский

Я предлагаю по-другому взглянуть на вопрос. Если рассматривать складывающую ситуацию с позиции классического психоанализа, то можно провести некоторые аналогии с феноменом сновидения, в которых человек может реализовывать свои желания и мечты, которые он по тем или иным обстоятельствам не может воплотить в жизни. Сон – это точно такое же виртуальное пространство, в котором человек начинает путать реальность и фантазию. И здесь мы приходим к тому, что современные коммуникационные технологии позволяют сублимировать наши желания и потребности в виртуальном мире. Здесь можно познакомиться, пообщаться, реализовать свои сексуальные желания, поругаться, «потроллить» кого-то и т.д. Насколько это плохо или хорошо – вопрос относительный, но я склонен видеть в этом скорее негативные проявления и вот почему. Мы наблюдаем, как погружение в виртуальный мир может сопровождаться психическим и эмоциональным истощением, проявлением суицидальных наклонностей и для многих становится по-настоящему летальным. Наша культура построена на сублимации. Наиболее наглядным примером этой сублимации является картина, посредством которой художник выражает то, что в обычной жизни запрещено социумом, поэтому в тот момент, когда мы начинаем разряжаться через виртуальное пространство, начинает исчезать культура. Именно поэтому я считаю, что раскрепощение подобных возможностей в виртуальном мире может привести к исчезновению цивилизации, поэтому общение с ним всегда необходимо дозировать. Иначе нас ожидает уменьшение контактов с реальным миром вплоть до их полного исчезновения. Отсюда вытекает прямая угроза институту семьи и опасность его исчезновения. Особенно это касается подрастающего поколения, которое в какой-то момент начинает путать жизнь и игру, не отдавая себе отчёта в том, что у реального живого человека количество жизней отнюдь не бесконечно и, например, выход из окна с высокой долей вероятности окажется фатален. Сегодня молодёжь не воспринимает смерть, как некий конец, поскольку привычные ей игры, как правило, не предполагают с гибелью главного героя прекращение игровой сессии, а лишь её возобновление с некоторой точки.

Если говорить о рекомендациях, то для всех членов семьи есть чёткое правило, основанное на масштабной клинической практике, на время сна отключать телефоны, оставляя их в другом помещении. Это связано не только с издаваемыми ими звуками и со вполне понятным желанием провести ещё какое-то время в социальной сети, но и с тем, что современное общество крайне невротично, поскольку большинство людей постоянно ждет какого-то неприятного, драматичного события, способного оказать негативное влияние на жизнь. Именно поэтому каждый звук с телефона пробуждает у людей подсознательный страх, единственным способом борьбы с которым является физическое отсутствие телефона и иных коммуникационных устройств рядом с нами в период сна. Также можно выделять какое-то время в день, когда Вы не пользуетесь телефоном, хотя бы час. Есть и менее директивные советы, способные значительно повлиять на качество Вашего общения с другими людьми. Действовать в соответствии с этикетом, вне зависимости от источника информации. Например, во время личной встречи с другим человеком, телефон лучше откладывать в сторону и вообще не трогать, а тем более не погружаться в него, отвечая на те или иные сообщения, поскольку это не соответствует даже обычному человеческому этикету. Не менее важно умение находить такие места и время для общения, которые не предполагают никаких иных источников информации за исключением собеседников. Что касается детей, то нам придётся привыкать к тому, что мир становится иным, и дети начинают привыкать пользоваться всевозможными гаджетами значительно раньше. Сознание ребёнка, предоставленного самому себе, не в состоянии переработать огромное количество разноплановой информации, что приводит к его крайнему перевозбуждению и различным связанным с этим проблемам.

В виртуальной среде человек потребляет заменители реальных вещей. Скажем, если кому-то нужно удовлетворение своих властных, сексуальных и иных амбиций, то он в полной мере может найти это в Интернет. В некотором роде это поглощение разнообразного, легко усваиваемого контента и огромного количества ярких картинок говорит о незрелости личности, выступая неким аналогом детского молока и потребности успокоиться, отвлечься, характерной для детей младшей возрастной группы. По этой же причине многие люди курят, злоупотребляют алкоголем, уходят в виртуальные миры. Естественно, поглощать что-то сложное труднее, поскольку наш мозг всегда стремится экономить энергию и идти по пути наименьшего сопротивления. Отсюда стандартные шаблоны мышления и поведения. Вместе с тем становиться на пути прогресса бессмысленно, поэтому очень важно, чтобы новые формы коммуникации и виртуальная реальность не вредили реальности, данной нам от природы. Содержание игр может нанести серьёзный вред человеческой психике, поэтому родителям можно порекомендовать внимательно смотреть их содержание, а также лимитировать время пребывания детей в сети и с игровыми устройствами. Следует заметить, что пытаться отнимать у детей гаджеты – это путь в никуда. Нельзя запрещать, обязательно нужно предложить некоторую альтернативу. Так, даже если ребёнок лезет на подоконник, то лучше ему это разрешить, но только в присутствии взрослых. Лучше дать ребёнку досмотреть мультик, доиграть уровень в игре, поскольку если он этого не сделает, то возникнет определенный, ничем не скомпенсированный невроз, который может привести к скандалам в семье и ещё большим проблемам. Даже такая простая рекомендация позволяет решить огромное количество текущих и потенциальных проблем.

Способность меняться, адаптируясь к непрерывно меняющимся условиям внешней среды, отбрасывая всё, что не имеет значимых эволюционных перспектив, – важнейшее условие, благодаря которому человечество смогло выжить, создав технологии, ещё недавно казавшиеся чудом. Возможно, нам следует признать, что мы живём в мире меняющейся нормы, в которой традиционные формы общения также подвержены неизбежным изменениям. Сохранится ли традиционная семья в привычном для нас виде или изменится до неузнаваемости, став неким подобием коммуникационной группы или чем-то иным, решать не нам, однако уже сегодня видно, как болезненно протекают эти изменения. В любом случае сколько бы возможностей ни предлагали нам современные технологии, нам всё ещё нужны живые люди, чтобы видеть их улыбки, слышать их смех и обнимать их, когда наступает время радости или печали.

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