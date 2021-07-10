Тайны прусских королей – III

Аргументы Недели → Мнение 13+

10 июля 2021, 13:02 Михаил Смиренский,

Фото: GLOBALLOOKPRESS.COM

Сегодня можно утверждать, что неразгаданные тайны прошлого – вечный стимул для динамики настоящего. Разгадывая конкретную загадку дней ушедших, исследователи непременно натыкаются на ранее неизвестные им секреты и, конечно, стараются раскрыть их. Для этого у историков, археологов, краеведов много возможностей: от найденных оригинальных артефактов, свидетельств очевидцев, до сохранившихся архивов, которыми, увы, даже не все ученые умеют пользоваться со стопроцентной пользой.



Кто-то не умеет, а кто-то по ряду объективных причин, просто не имеет возможности. Мой учитель, известный советский журналист и писатель Владимир Митин, фанат поисков Янтарной комнаты, как-то в конце 60-х годов по личному официальному распоряжению главного редактора «Огонька», депутата и члена ЦК Анатолия Сафронова приехал в Калининград. Местные власти организовали встречу, Митин получил все нужные разрешения на работу с немецкими архивами, его торжественно препроводили в подвалы местного КГБ, где в основном те документы и хранились, но…



- «Когда я увидел на полу этих древних кирпичных помещений сваленные в одну огромную кучу тысячи не рассортированных папок с немецкой символикой, у меня в глазах потемнело!» - чуть не рыдая, рассказывал он по возвращении – «Ведь эти документы, в том числе и средневековые оригиналы, валялись там аж с 1945 г., и никто (!) не удосужился их даже перелистать! Сколько же тайн они хранили и хранят по сей день!» - сетовал мой коллега. О том же самом рассказывал и наш добровольный гид, калининградский историк и краевед Сергей Трифонов, которому, впрочем, удалось с теми архивами все же поработать более успешно. Об этом и рассказ.



Маска, я тебя знаю!



По убеждению Трифонова, подлинная Янтарная комната хранилась в Королевском замке не как украшение, а использовалась в качестве некоего мистического символа. В отличие от нынешней ее копии, вырезанной их янтаря светлых оттенков, подлинная Комната, по утверждениям и очевидцев и некоторых немецких СМИ тех времен, была сделана из янтаря темного, и служила для особенно почитаемых в Германии и Пруссии оккультных упражнений и медитаций. Поэтому и доступ к ней был строго ограничен и осуществлялся лишь по редким спецпропускам «для избранных».



Долгое и праздное пребывание в Комнате угнетало нормальную человеческую психику, вплоть до галлюцинаций. Возможно, по этим причинам Петр I, получив ее в дар от короля Фридриха, так и не смог прикипеть к ней душой и «сослал в ссылку», с глаз долой. То, что «янтарная зона» Королевского замка служила еще древним пруссам местом мистических занятий, доказывают и найденные там Трифоновым старинные каббалистические символы с неразгаданными до сих пор знаками. Сегодня они хранятся в местном краеведческом музее.



Знак Беды



В процессе своих многолетних поисков Янтарной комнаты историку посчастливилось обнаружить и старинные прусские сметы на ремонт древних подземных коммуникаций Кенигсберга, в том числе и загадочного лабиринта «L» под рекой Прегель, в котором, по мнению Трифонова, в 1945г. и была тайно захоронена Янтарная комната.



- «В 1704 г., например, эта сумма составила 6019 талеров, в 1705 г. – 11400 талеров, далее – по 9000 талеров ежегодно» - педантично перечислял Трифонов. – «Деньги по тем временам немалые, но ведь и сам тоннель строился по передовым средневековым технологиям с применением т.н. «пражской глины», т.е. особенно гидроизоляционного материала, предохранявшего лабиринт от грунтовых и иных вод». Да, тайны хранить немцы умели.



В тех же архивах историк обнаружил и финансовые ведомости времен Фридриха на содержание и самих королевских покоев и помещений замка, предназначенных для Янтарной комнаты. И снова – мистика!



28 июня 1704 г. правительство выделяет на необходимые реконструкционные работы 6000 талеров. Старшим назначается королевский чиновник Фон Унфрид. 26 апреля 1706 г. он в письме к королю сообщает о том, что главный чертежник, делавший планы реконструкции, странным образом попал… в барабан лебедки и лишился обеих рук, т.е. по сути – своего «главного рабочего» инструмента. Перечисляя все трудности текущих работ, Фон Унфрид доложил королю и о том, что реконструируемая стена без видимых к тому причин… внезапно обвалилась, покалечив нескольких рабочих.



Король отстраняет незадачливого прораба и назначает вместо него другого чиновника: Александра Фридриха фон дер Эстена. Тот составляет новые сметы, уже с учетом дополнительных восстановительных работ и подает их на высочайшее рассмотрение. Но… Фридрих, отличавшийся известной скупостью, их не подписал, а вскоре своим указом всю стройку и вовсе остановил, даже не поручив церковникам хоть как-то освятить это место. (В свое время бытовала историческая версия о том, что и Янтарную комнату скупой король всучил Петру I не из-за «мира во всем мире», но лишь не желая тратить талеры на ее дальнейшее содержание. Очень может быть…). Утром пришедшие за своими инструментами рабочие увидели леденящую картину: посреди стройплощадки торчал кол с оскаленной волчьей головой. Стройка осталась незавершенной, а само место кем-то проклято. Кем – неизвестно до сих пор…



В советские годы именно на этом проклятом месте было начато строительство грандиозного Дома Советов. Обкомовские чины к осторожным намекам историков не прислушались, и результат был плачевен: строительство часто останавливали из-за внезапных и странных технических неполадок, а затем, видимо, устав их устранять, его и вовсе закрыли!



До сих пор эта уродливая бетонная коробка, возведенная на проклятом давным-давно месте, пугает горожан своими мертвыми окнами. Говорят, что там не селятся даже вороны. Знающие же люди качают головами и осторожно вспоминают легенду о старом прусском проклятии…



Тайны живут вечно?



Например, известный приключенческий фильм «Ларец Марии Медичи» при всей своей художественности, на самом деле основан на событиях хоть и очень давних, но достоверных. Имею в виду трагическую историю французского замка Монсегюр, с которой начинается сам фильм. Сравнение пришло в голову не случайно, но лишь потому, что название французской крепости удивительным образом всплыло и в материалах, связанных с Янтарной комнатой.



Как известно, могилу хранителя Комнаты доктора Роде и его жены в Кенигсберге обнаружить не удалось. В 60-х годах в Западной Германии группа соратников ученого устроила его т.н. символические «похороны», предав земле два пустых гроба. Некоторые немецкие газеты того времени даже поместили об этой акции ряд информационных материалов.



Сам ритуал «погребения» был довольно зауряден: некролог, слова прощания и т.д. Правда, некоторые присутствующие обратили внимание на то, что якобы пустые гробы на самом деле выглядели тяжелыми. Один из участников ритуала в узком кругу впоследствии даже высказал мысль о том, что похороны, дескать, были вовсе не бутафорскими и в гробах захоронили если и не тела Роде и его жены, то что-то весьма секретное и нуждающееся в историческом сокрытии. Что? Это осталось неизвестным.



Через несколько дней этот человек был странным образом застрелен на франко-бельгийской границе (об этом тоже писали местные газеты). В салоне его автомобиля рядом с телом была найдена фотография… развалин замка Монсегюр с надписью на обороте: «Этот замок находится на склоне Пиренейских гор на высоте 1215м. над долиной Лангедок. Крепость считалась неприступной и для «посвященных» людей служила убежищем. 16 марта 1244 г. они решили здесь умереть, нежели отречься от своей веры». Кто убил этого человека и за что – осталось также в перечне «неразгаданного».



Историк и краевед Трифонов предположил, что это убийство могло быть местью т.н. «посвященных» из СС человеку, который самостоятельно приблизился не только к тайне смерти ученого – мистификатора, но и ко многим секретам, ее сопровождающим. Зная о фанатизме в исполнении приказов людей той касты (о них подробнее – чуть позже), их глубокой вере в то, что Калининград до сих пор остается для немцев Кенигсбергом и является неотъемлемой частью Германии (долгое время на ж/д вокзалах ФРГ висели объявления типа «Поезда на Кенигсберг временно остановлены») в эту версию можно поверить!



А теперь несколько слов о т.н. «посвященных» из СС гитлеровской Германии. Поверженный Кенигсберг тихо остывал от недавних пожаров. Переселенцы, которые хлынули осваивать его загадочные развалины, обживали и подземелья города, и любые пригодные для жилья помещения. Именно тогда в городе стали появляться загадочные люди, которые тоже селились в городских развалинах, причем в тех, что были расположены ближе всего к Королевскому замку и мистическому острову Кнайпхоф.



Они так же как и многие переселенцы молча бродили среди груд битых кирпичей, что-то иногда откапывали и не привлекая к себе внимания. Единственное, что могло вызвать недоумение у окружающих, это то, что эти люди никогда не могли вспомнить ни своих имен, ни мест, откуда они приехали в Кенигсберг. Впрочем, в то послевоенное лихолетье это никого не волновало: мало ли, кого война лишила памяти, а то и рассудка?



На самом деле, на городских развалинах с армейской педантичностью бродили не травмированные войной чудаки, но специально подготовленные немцами (на случай поражения) команды СС по уничтожению или хотя бы максимальному сокрытию всех возможных тайн «Кенигсберга – 13», оставшихся в виде известных лишь им, «посвященным», рун, тайных символов, зашифрованных планов и т.д.



Одного из таких «переселенцев» удалось задержать. Когда его стали обыскивать и велели раздеться, то на теле незнакомца обнаружили татуировку из непонятных символов и знаков. Расшифровать ее не удалось, но уже на допросах в СМЕРШЕ задержанный признался в том, что состоит в СС и был в составе группы оставлен в городе для выполнения тайной миссии, о которой мы сказали выше. Дальнейшая судьба этого человека неизвестна, но его показания очень помогли впоследствии при раскрытии тайн лаборатории «Кенигсберга-13».



Секреты фирмы



Отличительной чертой Средневековья были не только бесчинства инквизиции. Главной традицией того времени было сохранение профильными мастерами секретов своих ремесел, которые передавались лишь от отца к сыну. При этом все участники семейной эстафеты давали строжайшие клятвы о нераскрытии секретов даже под страхом смерти.



Ремесленники древнего города имели свои личные «фирменные» знаки, дублировать которые кому-либо еще строжайше запрещалось. В основном, такие знаки существовали в виде клейм и обладали ими в первую очередь, ювелиры, оружейники и… каменщики. Да-да, ведь в средние века дома и крепости строились из кирпичей, которые изготавливались подручными мастера вручную! На кирпиче, завершающим каждую готовую к обжигу сотню штук, мастер оставлял свое личное клеймо, очень часто – в виде отпечатка высушенной волчьей лапы, какой-либо геометрической фигуры, или иного знака, что, по сути, являлось и своеобразной тайнописью. (Кирпич с волчьей лапой, найденный на развалинах древнего замка Бранденбург, например, до сих пор украшает и кабинет автора).



Сведущие люди умели в этих знаках считывать необходимую информацию: в какой мастерской изготовлено изделие, кем именно, когда, из-за чего и т.д. Кстати, на древних камнях мостовых и нынешнего Калининграда можно запросто обнаружить эту информацию, прошедшую через века, войны, пожарища и… уцелевшую. SMS отдыхают.



Лишь одной, казалось бы, случайной линией мастер мог предупредить своего коллегу о возможной опасности, например, их грядущих проверках королевскими проверяющими. Понять эти знаки могли лишь люди осведомленные, т.е. т.н. «посвященные».



Древние мастера жили замкнуто, как и подобает людям, посвященным в особую тайну строго, соблюдая внутренние законы и правила своей касты. Например, кенигсбергские ремесленники никогда не работали ночью, это считалось особым грехом и тайным общением с «нечистой силой». Уличенные в нарушении этих правил карались смертной казнью.



В городе существовали и свои тайные сообщества, объединявшие мастеров той или иной профессии, этакие «клубы по интересам», наглухо закрытые от праздных горожан. Свои секреты мастера держали лишь в голове, не доверяя ни ткани, ни бумаге, ни пергаменту. Исключением служил еще не обожженный кирпич, на котором ремесленник мог нанести лишь ему известный символ, начертить карту или план, например, какого-либо захоронения. Кстати, именно на таких древних кирпичах Сергей Трифонов, сложив их в определенном порядке, и увидел план средневекового Кенигсберга.



В этих закрытых «клубах по интересам» существовали свои непререкаемые правила, по которым мастер высшего ранга за нарушение таковых мог единолично лишить нарушителя и жизни! Но даже в нацистской Германии, где жизнь человека обесценилась до низшего предела, знаковые мастера старой родовой закалки ненавидели новую касту СС с ее людоедской национал-социалистической идеей. Именно с этими людьми Альфред Роде поддерживал хоть и тайные, но регулярные контакты, пополняя их корпоративной осведомленностью и свои личные тайники.



Скорее всего, его «кураторы» из гестапо и СС об этих контактах, конечно, знали, но не мешали: ведь контролировать одного человека, нашпигованного ценной информацией, гораздо легче, чем тысячи разрозненных и не склонных к откровениям людей. Потому доктор Роде, все понимавший, зашифровал известную лишь ему информацию о Янтарной комнате своим личным особым шифром. С этого момента он и стал единственным обладателем «тайны века» не только Германии, но и всего человечества.



Тайны, которая забрала жизни многих и многих, в том числе – и самого Роде.



Тайны, которая если и будет раскрыта, станет не только исторической сенсацией, но и одним из главных политических событий эпохи!

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