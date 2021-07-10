Как уходили олигархи

Аргументы Недели → Мнение 13+

10 июля 2021, 12:40 Михаил Смиренский,

Фото из открытых источников

Люди, которых народная молва когда-то обезличенно обозвала «олигархами», в жизни, по сути, такие же миряне, как и все остальные.



В детстве они тоже играли в прятки и «войнушку», ходили в детские сады, затем – в школу, институт и т.д. Некоторые, наиболее отважные, как, например, Роман Абрамович, даже сподобились отслужить срочную службу в армии. И все же они не такие, как все остальные: в отличие от других пацанов, мечтавших стать космонавтами или моряками, эти люди думали лишь о деньгах. Сначала – об их количестве, затем – об их качестве, т.е. когда мешок с наворованным баблом поможет его обладателю стать другом министра, депутатом Госдумы, сенатором и т.д. Многим это удалось. Но удалась ли при этом их личная человеческая жизнь? Вот об этом и поговорим.



Ваша веревка, сэр…



О Борисе Березовском написано и сказано, пожалуй, больше чем о Гамлете. Нарушу христианские традиции и соглашусь с теми, кто считал его ортодоксальным и беспринципным авантюристом, всю жизнь (и часто – в прямом смысле) шедшим к своим грязненьким целям по трупам.



Очень много о нем в свое время рассказывал и экс-начальник СБП генерал Александр Коржаков, в судьбе которого Березовский вкупе с дочкой Ельцина Татьяной и «человеком-поплавком» Чубайсом сыграли роль подлую и коварную. Белый дом, коробка из-под «ксерокса», полмиллиона украденных выборных долларов, отставка Коржакова… - об этом сегодня знают все.



Березовский, видя деньги, не гнушался ничем: иногда кажется, что будь он православным и посещай храм, то легко мог бы на выходе «заодно» стырить на паперти у слепой бабки и ее банку со скудными подаяниями. Господь уберег нищих, но не уберег всех остальных россиян: Березовский грабил нас нахраписто, жадно и нагло. «Народный автомобиль», ABBA, «Аэрофлот», торговля пленными – рычаги воровства в его руках двигались не переставая. Многих подобная всеядность приводила в тюрьму. Березовского же - в Госдуму. Кого-то просто выбрасывала из приличного общества, Березовского же усадила на должность заместителя Секретаря Совбеза!



И все же финал его бурной и неправедной жизни был закономерен: чудом спасшись от заказного бандитского покушения и законной тюрьмы в России, Березовский ушел из жизни с веревкой на шее в сортире своего английского особняка. Сам ли, или с помощью «друзей» из английских спецслужб, история умалчивает. Ну и не будем ее ворошить.



Курочка по зернышку клюет?



Владимир Виноградов… - сегодня это имя из 90-х мало кто вспомнит, хотя в свое время оно было на слуху не только у рядовых граждан, но и у вершителей наших судеб, включая самого Бориса Ельцина.



Основатель и владелец «Инкомбанка», миллиардер, один из «соучастников» т.н. «семибанкирщины», приведшей своими (читай – нашими) деньгами Ельцина в кресло президента, был человеком рискованного и нахрапистого авантюризма. Впрочем, и его коллеги по банковскому бизнесу тех лет отличались теми же качествами: Гусинский, Смоленский, Ходорковский, Березовский и проч., истово верили в собственную личную недосягаемость, т.к. вкладывали неправедно нажитые бабки не только в свои карманы, но и в карманы ближайшего кремлевского окружения Бориса Ельцина.



Виноградов, в мирской жизни очень любил охоту. «Охота строится на чувстве справедливости и равенства. А там – как повезет…»,- часто говаривал он в кругу близких. Непонятно, правда, о каком равенстве и какой справедливости рассуждал банкир, выходя с карабином на линию стрельбы по беззащитным косулям, но этот принцип он активно внедрял и в повседневной жизни. Правда, в финале ему не повезло, но об этом позже.



Когда в конце 80-х в мятущейся России возник печально известный хозрасчет, Виноградов, в то время экономист Промстройбанка, создает молодежный жилищный кооператив «Сабурово». Идея вроде бы благая: пусть молодые специалисты сами себе и строят квартиры, ведь от государства их никогда не дождаться! Ну а там, где начинают шуршать живые деньги, обязательно возникают и фирмы, готовые их осваивать. Так при кооперативе сразу образовался и некий финансово-венчурный центр, но… Мало создать структуру и приблизить профильных спецов, необходимы и нужные связи, которые очень быстро в России стали называться «крышей».



Таковой у Владимира Виноградова стал его тезка и по совместительству – ректор знаменитой «Плехановки» Владимир Грошев, который тут же становится и председателем совета учредителей новой финансовой организации на теле России, которая в 1988г. заявила о себе как о Московском инновационном коммерческом банке (МИКБ), и который уже с 1990 г. стал называться «Инкомбанком». Такова история создания.



Работали, как говорится, «с огоньком», МИКБ быстро пополнил свои активы почти пятью млн. рублей, собранных с доверчивых пайщиков, что в те годы было ощутимой суммой. Забегая вперед, скажем, что уже в конце 90-х «Инком» контролировал более 5% всего финансового сектора России и столько же ее внешнеторговых сделок!



Справедливости ради отметим, что сначала «Инком» вел дела по классическим банковским правилам: «от малого к большому». Т.е. не клянчил дешевых бюджетных кредитов, предоставлял максимум услуг как для частных клиентов, так и в том числе – для клиентов юридических, что среди банковских операций считается одной из самых сложных. Дела шли хорошо и скоро «Инком» по валютным балансам уже шел третьим после Сбербанка и СБС-Агро, имел 140 филиалов в России и свои отделения в СНГ и на Западе. Авторитетный финансовый журнал «THE BANKER» неоднократно называл «Инком» одним из самых надежных в мире. Для российского банкира попасть в список этого издания означало примерно то же, что для неизвестной девочки из Нижнего Тагила засветиться на обложке «Плэй-боя». Виноградову это удалось.



«… В стране господствует концепция придворного бизнеса. Считается, что попасть в десятку лучших отечественных банков можно только при расположении правительства. Мы же надеемся лишь на себя, свои силы и возможности…»,- открыто заявлял Виноградов, наивно полагая, что честный бизнес в России всегда будет впереди бизнеса теневого? Лично я не уверен, что он был столь наивен. Скорее, Виноградов был излишне самонадеян и уверовал в лично им созданную теорию: «Кто же нас посмеет тронуть? Ведь мы уже такие великие!» Однако посмели…



Олигарх, олигарх, потеснитесь…



Виноградов, по сути противопоставив и себя, и весь «Инком-банк» правящей российской элите, не сразу заметил, как над ним стали сгущаться административные тучи.



Он позволял себе опаздывать на прием к премьеру Черномырдину или к тогдашнему главе АП Чубайсу. Активно скандалил с Центробанком и с его «и.о.» Татьяной Парамоновой (что во многом и не позволило последней избавиться от этой унизительной приставки). А сменивший ее новый председатель ЦБ Сергей Дубинин и вовсе как-то заявил Виноградову: «Как ты нам всем надоел, Владимир!»



Надоел Виноградов и своим подельникам по банковскому бизнесу: перед залоговым аукционом по продаже «Сибнефти» он открыто и конкретно «послал» Березовского и Гусинского в ответ на их предложение в том аукционе не участвовать. Аукцион в результате проиграл. Разругался со Смоленским, начал судиться с Ходорковским, не жаловал «откатами» и чиновников. В общем, строил свою жизнь по давно сгинувшим в истории той России принципам «Тимура и его команды». Впрочем, идеализировать главу «Инкомбанка» все же не следует, как и записывать его в Робин-Гуды.



Виноградов по сути превратился в деспота и самодура. Большие деньги лишили его возможности реально оценивать и свое поведение, и свое место в жизни. В раздражении он мог запросто швырнуть в подчиненного любым предметом, оскорбить женщину, послав ее матом. При этом он никогда не извинялся за свой волюнтаризм и хамство.



Все это, конечно, обстановку в «Инкоме» не улучшало, люди стали уходить, началась текучка кадров. Тех, кто рвал с Виноградовым, охотно «прибирали к рукам» его бывшие оппоненты, а теперь уже и прямые противники. Брали скорее не из-за финансовых способностей клерков, но из-за их осведомленности во многих теневых схемах «Инкома» и самого Виноградова. Не надо сомневаться в том, что таковые существовали: вести честно в той России бизнес, особенно банковский, было невозможно по определению! Только более продвинутые коллеги Виноградова не ссорились с министрами, не опаздывали к премьеру, и при первом сигнале «сверху» несли туда заветные кейсы с нужными суммами. Вот и весь сермяжный секрет того бизнеса в России. Именно поэтому очень скоро «Инком-банк» из самодостаточного и успешно развивающегося финансового института стал превращаться в явного аутсайдера.



Виноградов это понимал, но очевидных выходов из ситуации не находил. Главная причина – в его им же разрушенных отношениях с властной государственной верхушкой, наладить которые ему уже было не под силу. Ко всему прочему, против него активно играли и вчерашние партнеры: Смоленский, Гусинский, Березовский, Ходорковский и иже, у которых даже теоретическое усиление «Инкома» вызывало явную изжогу. Ну а тут подоспел и августовский дефолт 1998 г.



К тому времени Виноградов был готов на любые финансовые сделки, лишь бы закрыть огромные бреши и хотя бы спасти «Инком»: к тому моменту его долги лишь зарубежным кредиторам подобрались к отметке в… миллиард долларов! Рублевые долги превышали 120 млрд., что оптимизма тоже не вызывало. Но… его авторитарность и «звездная болезнь» отторгли хоть какую-то реальную помощь.



Ко всему прочему, в самом «Инкоме» проявились и явные предатели, которых сам Виноградов когда-то и привел в бизнес. Первым тонущий банк покинул второй после Виноградова человек – Владимир Грошев, обвинив во всех грехах лишь главу «Инкома». То, что в развале пригревшей и взрастившей его до мультимиллионера структуре огромную роль сыграл и он, Грошев, конечно, отрицал. Вскоре на Виноградова посыпались жалобы в прокуратуру и от других бывших коллег. Жалобы, надо признать, во многом были обоснованные. Тут и порочная кредитная политика, когда в силу личных симпатий Виноградов выдавал огромные сторонние кредиты без всяких письменных гарантий их возврата. И т.н. «матпомощь» топ-менеджерам «Инкома» до 1 млн. долларов под… 0%! Общая сумма такой щедрости перевалила за 30 млн. долларов, которые, как и кредиты «под честное слово», конечно, обратно не вернулись. Прибавим сюда модную тогда тягу банкиров украшать свои кабинеты подлинниками известных русских художников, что стоило также огромных денег, и станет ясно, что «Инком-банк» подобно легендарному «Титанику» был обречен. В сентябре 1998 г. у «Инкома» замораживаются все вклады. 29 октября ЦБ отзывает у некогда могущественного, затем – мятежного, а по факту уже поверженного банка лицензию. «Инком» объявляется банкротом. Крах!



Выверните карманы, господа!



Виноградов, все осознав, просто навсегда уходит из своего кабинета. Вчерашние, распухнувшие от миллионных бонусов и зарплат «коллеги» начинают активно «пилить» остатки и его личных активов и активов «Инкома». Лихорадочно распродаются картины: Фальк, Малевич, Лентулов, Бурлюк, Дубовский, Удальцова уходят с молотка за полцены (за две оригинальные картины Малевича, например, выручили по документам всего… 5,5 тыс. долларов!). Один из оригиналов «Черного квадрата» того же Малевича был выкуплен Эрмитажем на деньги Владимира Потанина за… 1 млн. долларов при том, что на международном рынке его цена колебалась от 50 до 80 млн. долларов! Хорошо, хоть что картина осталась в собственности государства, а не в чьей-нибудь лондонской гостиной.



В конечном итоге после «реструктуризации» «Инкома» с его балансов в общей сложности исчезло почти 1,5 млрд. долларов! «Черный квадрат» по злой иронии стал для банка и его черной дырой…



P.S.



После катастрофического ухода из бизнеса экс-миллиардер Виноградов вместе с женой и тремя детьми съезжает из роскошных апартаментов и селится… в съемной двушке в районе Выхино. Обостряются болезни, нажитые в борьбе за «Инком». Друзья исчезли, экс-партнеры отвернулись, чиновничьи кабинеты закрылись.



29 июня 2008г. Владимир Виноградов, не пережив третьего инсульта, умер. Похоронен на Троекуровском кладбище.



Не знаю, какие эмоции вызовет у читателей его судьба, но лично мне этого человека жалко. Жалко и все тут.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости