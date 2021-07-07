Надёжная альтернатива мясу: зоозащитники из Европы призывают к поеданию насекомых

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7 июля 2021, 19:13 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: TASS/ZUMA/SIPA Asia

За всю историю своего существования человек разумный истребил немало животных видов. Большая часть зверей была уничтожена ради пищи, так как в их мясе содержались необходимые для человеческого организма протеины. Но всё же в последние два века в мире всё чаще появляются люди, отказывающиеся от мяса в целом. Есть и те, которые даже не потребляют молоко и яйца. О вегетарианцах и веганах слышал уже, пожалуй, каждый. Порою люди отказываются от мяса из-за жалости к животным, которые вынуждены проходить через мучения во время содержания на фермах. Зоозащитники уже не раз поднимали вопросы о невыносимых условиях для рогатого скота, очень часто потребляемого в пищу человеком. И вот в Германии предложили выход для тех, кто отказывается от мяса, ввиду сочувствия к несчастным млекопитающим.



Немецкий портал foodinsects.de предлагает обратить внимание на насекомых, которые являются основными обитателями Земли и распространены в огромных количествах. По данным экспертов из этого сайта, насекомые абсолютно свободны от болезней, которые свойственны животным и людям. Также они содержат нужные наборы протеинов и ценных для человека веществ. Портал рекомендует потреблять в пищу насекомых для всех, кто решил навсегда отказаться от мяса. Ведь насекомые, как известно, вообще не испытывают никакой боли. Их содержание и искусственное размножение на маленьких пространствах полностью соответствует их естественной среде обитания. Как правило, перед употреблением в пищу насекомых замораживают, а это означает, что ни о каком убийстве не может быть и речи. Более того, для поддержания их жизненного цикла требуется куда меньше воды, еды и энергии.



В ЕС уже в своё время приняли законы, разрешающие продажу сушёных личинок мучных червей в магазинах. Также комиссия Евросоюза признала съедобными и безопасными личинки жуков тенебрио. Их можно спокойно добавлять в макароны или кексы. Помимо всего прочего, считается, что на Земле есть более 2000 видов насекомых, которые могут быть съедобными и полезными для человека.

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