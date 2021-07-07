Славянская империя аваров

Аргументы Недели → Мнение 13+

7 июля 2021, 10:21 Олег Грищенко,

Фото: cоцсети

Через 100 лет после распада гуннского* (славянского) союза, в землях бывшей огромной империи Аттилы возникла новая империя, практически совпадавшая с гуннской по территории – Аварский каганат. Этому сильнейшему государству 200 лет платили дань многие страны западной Европы – очевидно, поэтому о его славянских корнях западные историки ныне умалчивают.

Распространено мнение, что авары являлись тюркоязычным кочевым племенем, первоначально населявшим земли в Аральских степях. Однако СУЩЕСТВУЮТ ИСТОРИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ТОМ, ЧТО АВАРЫ БЫЛИ СЛАВЯНСКИМ НАРОДОМ.

Так ромейский император Флавий Маврикий Тиберий, правивший с 582 по 602 годы, считал, что авары были родственны скифам* и гуннам. Одну из глав своего произведения «Стратегикон» он так и назвал: «Как следует приспосабливаться к скифам, то есть аварам и туркам, и другим гуннским народам».

Ромейский историк 7 века Фиофилакт Симокатта также писал об аварах как о скифском и гуннском племени: «Когда император Юстиниан занимал царский престол, некоторая часть племен уар и хунни бежала и поселилась в Европе. Назвав себя аварами, они дали своему вождю почётное имя кагана. Почему они решили изменить своё наименование, мы расскажем, ничуть не отступая от истины... Говорят, среди СКИФСКИХ народов племя аваров является наиболее деятельным и способным».

НЕТ НИКАКОГО ПРОТИВОРЕЧИЯ В ТОМ, ЧТО АВАРОВ СЧИТАЛИ И СКИФАМИ, так как изначально авары проживали на территории, считающейся теперь скифской. Показателен тот факт, что после «внезапного» исчезновения скифских царств и племён в 4 веке, на их месте вдруг появились славяне-русы и авары, создавшие затем государства в скифских пределах.

Что касается названия аваров (славяне их называли «обрами»), то, по аналогии с гуннами, это, очевидно, БЫЛО ИМЕНОВАНИЕМ ВОЕННОГО СОЮЗА. Об этом свидетельствует расшифровка по базовым славянским корням: «ОБР»–Бор–«Защитник». Слово же «АВАР» – обратное закрепление в славянском языке переводного слова, написанного латинскими буквами: ОБР – ОВ(б)Р.

В 461 году – через 8 лет после смерти вождя гуннов Аттилы, авары образовали конфедерацию в степях Волги. Через сто лет – в 567 году авары в союзе с лангобардами захватили земли королевства гепидов и закрепились на Среднем Дунае. Сразу после этого на месте бывшей империи Аттилы было создано государство Аварский каганат, земли которого также простирались от Карпат до Волги.

В течение 50 последующих лет Аварский каганат присоединил новые значительные европейские территории, находившиеся между современными Румынией и Австрией. Каганат серьёзно влиял на политические события в западноевропейских странах и в Ромейской империи, которые ПЛАТИЛИ ЕМУ ЕЖЕГОДНУЮ ДАНЬ ЗА ОБЯЗАТЕЛЬСТВО НЕ НАПАДАТЬ НА НИХ.

Скорее всего, именно ромейские владетели, желавшие избавиться от бремени этой дани стали подкупать вождей славянских племён, подчинённых Каганату. Так, по свидетельству франкского историка 7 века Фредегара Схоластика, в 623 году не без помощи Ромеи славяне-венеды под предводительством князя Само подняли восстание против аваров и изгнали их из своих земель.

Чтобы наказать Империю, авары в 626 году осадили Константинополь. Но на этот раз ромеи снова воспользовались испытанным средством и подкупили славян-хорутан (хорватов), составлявших значительную часть осадного войска. В результате, хорутане во время решающего штурма повели себя пассивно. Разгневанный каган казнил командиров неверных союзников; а их головы были выставлены на копьях у лагеря. Тогда хорутаны покинули лагерь, и авары вынуждены были снять осаду.

В 631 году из-под власти Каганата попытались выйти подкупленные ромеями кочевники кутригуры, населявшие азовские степи. Мятеж был подавлен, но в 632 году, при поддержке Ромеи, уже хан Кубрат – правитель булгарского племени уногундуров, создал конфедерацию с другими племенами Северного Причерноморья. Он вытеснил аваров со своей территории и в 634 году создал государство Великая Болгария. Император Ромеи Ираклий I не только сразу же признал это государство, но и послал Кубрату подарки и удостоил его сана ромейского патриция.

И всё же Аварский каганат оставался в силе ещё сто лет. Лишь В КОНЦЕ 8 ВЕКА ОН БЫЛ УНИЧТОЖЕН В ХОДЕ ФРАНКО-АВАРСКОЙ ВОЙНЫ. Франкский король Карл (будущий Карл «Великий») создал коалицию с болгарами и хорватами и в 791 году двинул объединённую армию в земли аваров. После нескольких поражений в сражениях с этой войны в Каганате началась смута, вылившаяся в убийство кагана. Это позволило войскам Карла в 796 году взять штурмом столицу Каганата – крепость Тимишоара.

Карл объявил Аварский каганат своей подчинённой территорией, однако ещё год ему пришлось подавлять там восстания, в результате чего большая часть аварской знати была перебита. Остальные знатные авары присягнули на верность франкскому королю.

В последующие годы авары ещё несколько раз восставали против франков. Особенно сильными были волнения 802 года, в ходе которых были убиты все франкские должностные лица в Трансильвании. Франки не смогли сами подавить это восстание, и тогда КОРОЛЬ КАРЛ ПОШЁЛ НА РАЗДЕЛ ЗЕМЕЛЬ БЫВШЕГО КАГАНАТА С БОЛГАРСКИМ ХАНОМ КРУМОМ.

«Погибоша аки обре. Их же несть племени ни наследка», – говорится об аварах (обрах) в русской летописи 12 века «Повесть временных лет». Однако ИСЧЕЗ НЕ НАРОД, А ПОБЕЖДЁННЫЙ ВОЕННЫЙ СОЮЗ. Что же касается входивших в него славянских племён, они, конечно, не исчезли, а с 9 века стали упоминаться уже только под своими изначальными названиями.

*В предыдущих статьях на argumenti.ru я приводил исторические источники, согласно которым скифы были праславянами, а гунны – славянским племенем.

**Материал, использованный в статье, получен в результате моей совместной работы с Супруновым Станиславом Викторовичем над книгой «Великая история славянских народов».

Грищенко Олег Викторович Писатель, историк, филолог. Окончил МГУ им М.В. Ломоносова, факультет Психологии. Пишет художественные произведения по исторической и другой тематике. Автор книг о древней истории России и об истории возникновения речи и русского языка.

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