О геноциде североамериканских индейцев

Аргументы Недели → Мнение 13+

5 июля 2021, 10:40 Ваагн Карапетян, главный редактор альманаха «Всеамериканский литературный форум»

Над Канадой небо синее

Меж берёз - дожди косые.

Хоть похоже на Россию,

Только всё же не Россия!

Песня А. Городницкого хорошая, слов нет. А ещё что мы знаем о Канаде? Ну, хоккей; ну, Ниагарский водопад; ну, фильмы об индейцах, с участием сербского актёра Гойко Митича. Вот, пожалуй, и всё.

К примеру, мы не знаем, как решали национальный вопрос отцы государства. Пока не знаем.

Но для начала, давайте восстановим в памяти, как обстояли дела с национальным вопросом в нашем прошлом, в СССР, чтобы было с чем сравнивать. Перелистаем несколько страниц нашей истории.

Начнём с того, что Советская власть, едва встав на ноги, приняла решение подготовить алфавит для каждого народа, проживающего на территории новоиспечённого государства. До этого, лишь единицы имели свою письменность. Пальцев одной руки достаточно, чтобы их перечислить. Мусульманские народы пользовались арабской письменностью, а другие и этого не имели. Была проделана немалая работа соответствующими службами по изучению особенностей фонетики каждого языка и передачи звуков на бумагу. И к тридцатым годам прошлого столетия все народы, населяющие страну Советов, обрели свою письменность. К тому же, каждый народ, вместо привычного “отсель и досель” получил и свою конкретную территорию, обозначенную на карте.

Дальше больше, у народов проснулось самосознание. Активисты, озабоченные своей историей, культурой своих предков, ушли в народ собирая по крупицам сохранившиеся элементы фольклора, национальные отличительные черты быта, культуры, искусства, что всячески поощрялось советской властью. Стали проводиться фестивали фольклорной музыки, танца, национальной культуры, районного, республиканского, всесоюзного уровней по итогам которых вручали премии вплоть до государственных, в том числе и денежные. Из одной республики в другую отправлялись “весёлые” поезда дружбы.

В высших учебных заведениях открылись соответствующие факультеты, и изучение своей культуры переросло в научную плоскость. Отсюда, опять же, научные звания, денежные поощрения и прочее.

В своё время, меня, по долгу службы в профсоюзах, обязали заниматься письмами трудящихся. Так вот, письма, авторами которых являлись представители национальных меньшинств, ставились на особый контроль. Как правило, я выезжал на место, чтобы досконально разобраться и не допустить повторной жалобы. Подчёркнуто-внимательное отношение к представителям негосударственной нации в республике не являлось прихотью армянских властей - установка шла из Москвы.

Я пересказал всего лишь малую толику работы, проделанную советской властью, верхушку айсберга, а полный перечень занял бы не одну страницу.

Вот скажем, интернациональное воспитание, интернациональная жизнь, интернационализм - эти слова были у всех на слуху, уверен, с этим утверждением согласится каждый гражданин, сознательная жизнь которого пришлась на советский период.

И все же, как мне помнится, армяне в стремлении наполнить понятие “Интернационализм” новым содержанием оказались впереди планеты всей. Потому что, имею честь вам сообщить, достигли, я бы сказал, совершенства, добились стопроцентной интернациональной... коррупции. Требования предъявлялись ко всем гражданам Армянской ССР абсолютно одинаковые. Сказали, прийти через три дня, значит нужно принести триста рублей, сказали, появись через две недели, значит нужно выложить две тысячи рублей, и нет никому никакого дела, кто ты по национальности, вероисповеданию, за какую футбольную команду болеешь или каковы твои политические взгляды...

Ну... Вы поняли, что я шучу, в Армении коррупции вообще не было.

А теперь поговорим о Канаде. Я живу в этой стране порядка десяти лет, в самом крупном городе - в Торонто. Торонто расположен на берегу известного нам озера Онтарио, вокруг которого проживала значительная часть индейских племен. Так вот, за эти годы я только три-четыре раза встречал в городе людей с чертами напоминающими индейца. Знаю одну девушку-кассиршу в огромном торговом центре Walmart, нередко оказываюсь у её кассы. Да ещё пару раз встречал в общественных местах. Ни разу в правительственных учреждениях, куда мне время от времени приходится заглядывать, я не встречал индейцев, ни в кабинетах и ни в коридорах. Представьте себе город Тбилиси, в котором вы не встретите грузин, или Ереван, в котором вы не увидите ни одного армянина. Жуть. Оторопь берёт. Чтобы не быть голословным, обратимся к справочникам. Там чёрным по белому прописано, в городе Торонто проживает столько-то чернокожих, китайцев, индийцев (речь идёт об Индии), европейцев, а о коренных жителях - ни слова. Куда они подевались?

А ларчик просто открывается... Примерно в те же годы, когда большевики окружали вниманием коренные народы, упражнялись в начертании границ и прочее, канадское правительство, чтобы раз и навсегда покончить с национальным вопросом, поступило следующим образом.

Во-первых, отметили места постоянного проживания индейцев и обозвали их резервациями (заметьте, не республиками), за территорию которых не каждый индеец осмелился бы выйти, а во-вторых, повсеместно организовали школы-интернаты, куда насильно передавали детей коренных жителей в возрасте от 3 и до 16 лет. Детей принудительно разлучали с родными и близкими на длительный срок. И в школах-интернатах запрещали детям говорить на родном языке, даже, если они не знали никакого другого. За ослушание наказывали, причём очень жестоко. В интернате Сент-Энн в 1950-1960 годы для наказания местные умельцы смастерили ни много ни мало… электрический стул. Сила тока была высокой, но не смертельно опасной. А теперь представьте состояние 5-7 летнего ребёнка, которого насильно сажают на самодельный электрический стул и включают ток. Каково ему, несчастному, сидеть на таком стуле.

Преподавание велось исключительно на английском либо французском.

Все учебные заведения находились под патронажем местного духовенства, которое следило за тем, чтобы дети не соблюдали традиции, верования своих предков. Называлось это варварством, языческими предрассудками. За ослушание, также наказывали. По воспоминаниям очевидцев, были широко распространены случаи сексуального, физического и эмоционального насилия над детьми.

Приведу всего лишь один, почерпнутый мною из открытых источников, пример, поражающий воображение всякого нормального человека. Бывшая ученица школы интерната Дороти Джейн Бьюли, которой посчастливилось выжить, вспоминает. “Нас было трое, мы мыли пол, вода стала грязной, и я спросила монахиню: “Сестра, можно поменять воду?” Та не ответила. Я спросила ещё раз: “Я могу поменять воду?” Моё повторное обращение разозлило её. Монахиня схватила ведро с грязной водой и опрокинула мне на голову, затем стала бить шваброй по ведру, то есть по голове. Гул стоял невообразимый”.

Осмеливалась ли эта девочка, когда-нибудь в будущем, вновь обращаться с просьбой к работникам интерната, призванным заниматься воспитанием молодого поколения? Вот вопрос.

Таким образом, на корню уничтожалось человеческое достоинство, национальное самосознание ещё неокрепших душ. И те, кому удавалось выжить после интерната, не могли найти себе место в жизни - сказывалась психологическая травма, полученная в детстве и, как правило, они находили утешение в алкоголе и наркотиках, с известным концом.

К этому нужно добавить ещё и низкий уровень обучения и нулевой - медицинского контроля, что приводило к массовым смертям. Основные причины смерти - туберкулёз, испанка.

Статистика смертности не велась. Места захоронений тоже.

Никому не известно, сколько существует захоронений на территории Канады и сколько детей в них погребены. Уже который год по всей Канаде волонтёры ищут и находят с помощью георадара безымянные детские могилы. Недавно на территории бывшей школы-интерната для аборигенов у города Камлупс обнаружена братская могила с останками 215 детей.

Несколько влиятельных, известных широкой общественности, граждан, возмущённые этим обстоятельством, обратились к премьер-министру Канады, господину Трюдо с предложением, объявить день траура в стране, однако тот отказался это сделать. Он перепоручил провинциям и крупным городам самим определиться, таким образом, переложил проблему на чужие плечи.

В 2009 году делегация представителей коренных народов Канады отправилась в Ватикан, добилась аудиенции с папой римским Бенедиктом XVI-ым, предложила тому принести извинение за содеянное представителями его церкви, однако тот отказался. Отказался в 2018 году и следующий Папа - Франциск.

Сложно понять, чем выше отмеченные Папы руководствовались, ведь когда они прилюдно молятся, то любую молитву начинают словами “Прости меня Боже!” Тут бы и добавить, “И братьев и сестёр моих прости, тех что глумились над малыми детьми, которые от нечеловеческих условий гибли сотнями, тысячами. Прости!”

Но нет. Тут, видимо, дело принципа.

В 1991 году в Канаде создали Королевскую комиссию по коренным народам. (Royal Commission on Aboriginal Peoples)

Но до сих пор, спустя 30 лет, ещё не принят Закон о правах коренных народов, а потому решения Комиссии носят рекомендательный характер и по этой причине остались невыполненными. Дважды Закон о правах коренных народов поступал в парламент Канады и дважды члены парламента его отклоняли. Как состоится голосование в третий раз и когда это произойдёт - неизвестно.

А между тем, многолетние скрупулёзные исследования, проводимые членами Комиссии, дают все основания утверждать, что мы имеем дело с планомерно проведённым геноцидом в отношении коренных народов Канады.

Итак, я напомнил читателям о том, как строилась национальная политика в Советском государстве в отношении своих граждан, представителей коренных народов и как поступали Канадские власти. А вывод пусть сами читатели сделают - это несложно.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости