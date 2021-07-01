Кричевский: Банк России методично подминал под себя все сферы, хоть как-то связанные с финансами

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1 июля 2021, 17:00 Александр Саргин

Фото: соцсети

Сообщения о грядущем отключении системы SWIFT и неминуемом падении финансовых рынков России регулярно и с завидной настойчивостью вбрасываются в информационное пространство нашей страны.

Меж тем аналог системы SWIFT в ответ на угрозы ее отключения был создан в России еще в 2014 году. Так что отечественная Система передачи финансовых сообщений (СПФС) благополучно функционирует, правда, в нее входит несоизмеримо меньшее количество банков и компаний, нежели в SWIFT.

«Да, несколько лет назад аналогичную отечественную систему «изобрел» Банк России, - сообщил «АН» публицист, доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский, - но ведь ее нельзя назвать высокоэффективной, поскольку она ориентирована в основном на внутреннего потребителя. Конечно, внутри страны не будет никаких проблем с транзакциями, но в том, что касается внешних связей, SWIFT, к сожалению, безальтернативен».

Что ж, таким образом Банк России, можно сказать, в рекордно короткие сроки тогда ответил на возможные санкции Запада в финансовой сфере, а сегодня уже планирует увеличить на треть долю сообщений через российский аналог SWIFT и довести ее до 30% к 2023 году. Напомним, что в настоящее время к СПФС подключены около 500 банков и юридических лиц, а к SWIFT – более 11 тысяч.

«Если мы своими мозгами возьмемся за доведение до ума российского аналога системы SWIFT и поручим это не Центральному банку, а каким-то коммерческим структурам (скажем, на принципах государственно-частного партнерства), то в короткий срок доведем ее до ума, - продолжает профессор Кричевский. - Ведь многое из того, что своими силами пытался развивать ЦБ, например, та же биометрия, закончилось тем, что просто куда-то ушло, например, под Сбер».

По мнению Кричевского, Банк России категорически не хочет уступать «ни пяди земли». Если ЦБ когда-то «хапнул» некие функции, преференции и зону ответственности, то уж не отпустит, даже если это идет во вред экономике, уверен эксперт. Он полагает, что в обозримой перспективе и «при нынешнем руководстве ЦБ» рассчитывать на то, что доведение СПФС до ума будет поручено кому-то другому, конечно, не приходится.

«На протяжении длительного времени Банк России методично подминал под себя все сферы, хоть как-то связанные с финансами, - сказал «АН» Никита Кричевский, - начиная с ценных бумаг и страхового рынка и заканчивая недобросовестными практиками, хотя во всем мире всё это действует самостоятельно и автономно. Кстати, что касается недобросовестных практик, в простонародье - цифрового мошенничества, то этим вообще-то занимаются правоохранители, а не ЦБ».

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