Данных «Спутника» всё ещё недостаточно для распространения его в Германии

Аргументы Недели → Мнение 13+

30 июня 2021, 22:39 Александр Крохмаль, Журналист

Фото из открытых источников

В Германии «Спутник V» ждали ещё в апреле этого года. Для местных жителей он казался настоящим проблеском света. Немцы желали прививаться именно этой вакциной, так как считали её наиболее эффективной против коронавируса. Канцлер Ангела Меркель с декабря 2020 года призывала создателей «Спутника» подать все необходимые документы в Европейское агентство по допуску медпрепаратов. Более того, она даже обещала помочь с подготовкой нужных материалов в институте им. Эрлиха. В конце зимы 2021 года представители создателей «Спутник V» доложили, что документы в ЕМА уже отправлены. Тогда в журналах ещё писали об успешно проведённой 3-й фазе испытаний, что вызывало к препарату всё больше доверия.



ЕМА проверяет вакцины достаточно строго и не обходит стороной малейшие инсинуации. Всем казалось, что со «Спутником» проблем не будет, однако они всё же возникли. Председатель Еврокомиссии Урсула фон-дер Ляйен заявила, что создатели «Спутника» вообще не предоставили никаких данных ЕМА. Позднее то же самое объявил Штеффен Зайберт, пресс-секретарь правительства Германии. Уже весной 2021 года в ФРГ начались дискуссии по поводу скорейшего внедрения «Спутника». К канцлеру обратились сразу несколько представителей Федеральных Земель. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан в марте подписал договор на поставку 30 миллионов доз российской вакцины. Но при этом, он упомянул, что это произойдёт лишь в случае одобрения препарата со стороны ЕМА. Одобрения, как известно, так и не поступило. Возникшая ситуация привела к распространению в Германии совершенно других вакцин. «Спутник» на долгое время остался в стороне. Он так и не сумел проникнуть на территорию ФРГ.



В середине мая в журнале Lancet появилась статья с призывом исследователей из института имени Гамалеи немедленно предоставить все имеющиеся данные о вакцине, и в частности, факты о третьей клинической фазе. Немцы были опечалены создавшимся положением со «Спутником». Доверие к российскому препарату пошатнулось. Но всё же многие ещё надеются, что вся необходимая информация будет рано или поздно предоставлена ЕМА, и тогда проблема решится окончательно. В германских СМИ сообщают, что ожидают допуск «Спутника» уже к осени или к концу этого года.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости