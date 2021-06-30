Полковник Ходаренок: не надо никаких изысков - сначала предупредили голосом, потом стрельбой, а потом огонь на поражение

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30 июня 2021, 15:00 Александр Саргин

Фото: соцсети

Корабли НАТО вместе с украинскими судами могут пройти вблизи берегов Крыма, сообщил бывший замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Напомним, что в акватории северо-западной части Черного моря, а также в Николаевской, Херсонской и Одесской областях с 28 июня по 10 июля, к сожалению, проходят международные учения ВМС США и Украины Sea Breeze-2021, а незадолго до их начала британский эсминец нарушил морскую границу РФ вблизи Крыма и лишь после предупредительной стрельбы и бомбометаний покинул нашу территорию.

«Не думаю, что после случая с эсминцем «Дефендер» кто-то будет приближаться к территориальным водам Российской Федерации, - сказал «АН» военный аналитик, полковник запаса Михаил Ходаренок. – С нашей стороны была продемонстрирована решимость, что в случае нарушения границы России будут применены все имеющиеся виды оружия. Наверняка в НАТО отдают себе отчет в том, что при вторжении в наши территориальные воды по ним может быть открыт огонь и с береговых ракетных комплексов. Так что эти учения, думаю, обойдутся без эксцессов».

Заметим, что сегодня в медиасфере, в том числе и в Сети, распространяется информация о том, что корабль-нарушитель либо можно остановить и «ослепить», применив средства радиоэлектронной борьбы, либо с помощью специальных мин срезать у него винты и тем самым обездвижить, а потом на буксире оттащить на свою территорию и т.п.

По мнению полковника Ходаренка, все это - фантазии наших диванных экспертов, и «никакие винты резать не надо». В наших вооруженных силах давно определен порядок действий в случае нарушения границы Российской Федерации, напоминает военспец, и нет смысла что-то выдумывать.

«Вот и надо действовать в строгом соответствии с боевыми приказами и существующими руководящими документами, - разъяснил «АН» Михаил Ходаренок. – Зачем нам какие-то хитрости? Сначала предупредили голосом, потом – стрельбой, а потом – огонь на поражение. Всё. И не надо никаких изысков».

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