Военный аналитик: каждое такое учение - очередной шаг к вступлению Украины в НАТО

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29 июня 2021, 16:52 Александр Саргин

Фото: соцсети

Вчера в оккупированной Одессе прошла официальная церемония открытия международных учений ВМС США и Украины Sea Breeze-2021, которые будут проходить в акватории северо-западной части Черного моря, а также в Николаевской, Херсонской и Одесской областях с 28 июня по 10 июля.

В этих учениях принимают участие около пяти тысяч военнослужащих из 32 стран, 18 отрядов специальных и водолазных служб, а также задействованы 32 корабля, 40 самолетов и более 100 автомобилей и боевых бронированных машин. Sea Breeze-2021 станут самыми масштабными по количеству стран-участниц за всю историю проведения этих маневров.

«Эти учения, начиная с 1997 года, проводятся на регулярной основе, - напомнил «АН» военный аналитик, полковник запаса Михаил Ходаренок. – Что касается количества привлекаемых сил и средств, то это учения, скажем так, тактического масштаба, потому что в них принимают участие всего несколько тысяч человек, а также задействованы несколько десятков летательных аппаратов и т.п. То есть это не какие-то крупные стратегические маневры, и размах сил и средств здесь относительно невелик. И тем не менее, их не стоит недооценивать».

Ходаренок считает, что каждое такое учение - это очередной шаг к вступлению Украины в НАТО. Военспец разъясняет, что на подобных военных маневрах согласовываются вопросы взаимодействия, преодолеваются языковые трудности, осуществляется переход на единые стандарты команд и систему управления. То есть когда будет принято политическое решение о вступлении Украины в НАТО, полагает аналитик, вооруженные силы «незалежной» будут к этому полностью готовы.

Напомним, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что учения Киева и НАТО являются провокацией бесконечной дестабилизации на границе России и Украины. По ее мнению, в итоге этих учений часть вооружений «осядет на Украине и будет применяться».

Полковник Ходаренок в разговоре с «АН» отметил, что после завершения этих учений какая-то часть вооружений действительно может остаться на Украине, и «военно-политическое руководство этой страны начнет использовать их по своему усмотрению». По его словам, американцы нередко оставляли военную технику в тех странах, где проводили совместные маневры: например, после десантной операции на Филиппинах во время Второй мировой войны США оставили там весь свой автомобильный парк. «Кстати, эти американские машинки бегают там до сих пор», - заметил военный аналитик.



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