Торнадо в Чехии стал самым мощным из зарегистрированных смерчей за последние 900 лет

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25 июня 2021, 22:30 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: interfax.ru

Смертельная стихия в Чехии едва не уничтожила целые города. Чудовищный смерч уже унёс жизни 5 человек, покалечил сотни человек (более 300) и разрушил по меньшей мере 4 села. Такого, по мнению экспертов, не случалось в этой стране с 12-го века.

Нечто подобное происходило в Чехии (Богемии) в июле 1119 года. Стихия стала настоящим ударом не только для всей страны, но и для её ближайших партнёров из других государств. Обычно такие смерчи возникают в областях восточного побережья США, но никак не в Северо-Восточной Европе. Возникновение подобного рода стихии ясно говорит о грядущей климатической катастрофе, которая скорее всего затронет все материки нашей планеты. Соболезнования чехам уже выразили такие страны, как Польша, Словакия и Австрия. Австрия предоставила Чехии 20 машин скорой помощи и 2 вертолёта. В Словакии и Польше заявили, что направят дополнительную поддержку в лице медиков и пожарных.



По сведениям синоптиков, торнадо обладал силой на уровне 4-й степени (максимум составляет 5-я степень). Размер града составлял, при этом, 10 сантиметров. В селении Грушки разрушению подверглась половина домов. В Моравская Новая Вес сотни домов были повреждены. Полному уничтожению подвергся агро-кооператив, что в итоге привело к гибели 30 быков. В Микульчице и Годонине дело дошло до тотальной катастрофы. Смерч повредил десятки домов, дом престарелых, зоопарки и местную школу. В Годонинской АЗС произошла утечка газа. Стихия не обошла стороной и другие области региона, оставив без электричества более 50 000 семей. Общественный сбор средств для пострадавших по всей Чехии уже инициирован. Правительство выделит пострадавшему Южно-Моравскому краю 10 миллионов крон, что составляет 470 000 долларов США.

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