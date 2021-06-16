Почему неучи и фрики вошли в моду в России

Аргументы Недели → Мнение 13+

16 июня 2021, 07:59 Дмитрий Грунюшкин, Обозреватель отдела Общество

Фото из открытых источников

То, что в топе медийного пространства люди, достойные если не подражания, то хотя бы уважения, оказываются нечасто, далеко не новость. Умные люди вообще нечасто любят красоваться на публике. Потому что они умные. Это не значит, конечно, что все умные люди прячутся от света, как великий математик Перельман, а все, кого покажут по телеку, обязательно дураки. Но тенденция однозначна. Блеск и мишуру, фанфары и визги поклонниц обожают люди недалекие. Умным нужна не слава, а признание. Это, согласитесь, не одно и то же.



Опять же, слава, добытая методом дешевого выпендрежа и шокирования публики, далеко не нынешнее изобретение. В конце концов, слову «эпатаж» много лет. Великий Сальвадор Дали был мастером эпатажа. Причем речь не о его картинах, а именно о поведении. Авангардисты начала XIX века почти полностью строили презентацию своего направления в искусстве на эпатажном перформансе. Иначе просто никто их не хотел замечать. Да и в чопорных аристократических кругах прошлых веков скандальное поведение ради привлечения к себе внимания не являлось чем-то необычным.



Но никогда это не считалось нормальным! На скандалистов и выпендрежников всегда смотрели с презрительной усмешкой. А если брать авангардистов и модернистов, то при всем внешнем эпатаже, эти направления несли в себе какой-то важный посыл, мысль. Месседж, как сейчас модно говорить. Те же аванградисты в принципе отрицали классические понятия красоты. Они пытались что-то изменить, переделать, пусть и таким спорным способом.



То же, что происходит в медиапространстве сейчас, иначе чем «шоу уродов» не назовешь. Мерилом успеха стал не талант, и даже ни посыл, ни идея, а ничего не содержащий в себе эпатаж ради эпатажа. Но этот эпатаж конвертируется! Количество лайков, стриков и ретвитов не только означает интерес к персоне, но и превращается во вполне осязаемые денежные знаки. Раскрашенные болванчики с пустыми головами, которых даже в Кунсткамеру Петра I не поместили бы из чувства брезгливости, устраивают форменный бесовской шабаш на всех экранах, цинично демонстрируя столь же дикое бабло, нарубленное с глупой публики.



Безумный рэпер-фрик с претенциозным погонялом Моргенштерн и скотскими манерами в ответ на судебное решение о штрафе в 100 тысяч за пропаганду наркомании хохочет Фемиде в лицо, потому что жалкая стоха для него мусор. Уважаемая публика в соцсетях с придыханием обсуждает, как интеллигентнейший спортивный комментатор Губерниев, которого в приличную компанию Шариковых позвали бы только чтобы он там на балалайке сыграл, доводит актрису МХАТа Бузову до слез в прямом эфире. Повелитель всемогущего Сбера Греф привозит на Питерский экономический форум, где за одно участие в мероприятии бизнесмены платят взнос в районе миллиона, сексуально не определившееся нечто по имени тик-токарь шестого разряда Даня Милохин. Привозит его, как говорящую обезьянку, которая должна развлекать публику.



Вот только публика не очень ценит, похоже. В тех же соцсетях девятым валом катится демонстративный отказ от услуг Сбера, сделавшего Даню своим официальным лицом. Дело даже не в том, что Даня так уж плох. На самом деле его «творчество» хоть и примитивно, но не примитивней того же «Ласкового мая», когда-то взорвавшего поздний СССР. Те же простенькие мелодиии, убогонькие подростковые страсти, но отвечающие потребностям целевой аудитории. Она ведь та же, что у «Мая», один в один. Но аудитория Юры Шатунова писала кипятком и кидала трусы на сцену во время концертов, а Греф сотоварищи решили привлечь юную публику в банк. А так уж получилось, что клиентура банка совсем иная - постарше. И вот ей-то образ Дани - как смачный харчок в лицо.



Та же история с привлечением Бузовой в качества актрисы МХАТ имени Горького. Ничего страшного в Бузовой на сцене нет, видали эти подмостки актеров и похуже. В конце концов, ей даже роль досталась подстать - девушки, которая любит, но не умеет петь. Прямо будто с нее писали. Дело-то в другом. Задачей этой акции было привлечение юной публики в театр. Возможно, благодаря этой акции немало молодых людей вообще узнало, что такое МХАТ. Зато тех, для кого подмостки МХАТа - святыня, это тот же харчок в лицо. Что Греф, что Бояков четко и недвусмысленно показали, что их прежняя «клиентура» для них ничего не значащий мусор. В ответ публика дружно покидает залы МХАТа, а некоторые режиссеры публично заявляют, что снимают свои спектакли с этой «зашкваренной» сцены.



А клоуны продолжают скакать и бесноваться, дергать друг друга за колокольчики в носах и обкладывать друг друга, пардон, херами прямо с популярных площадок.



Легче всего сказать, что наверх всплыло то самое, что не тонет, и бомондом заправляют дураки. Только это не так. Даня Милохин, безотцовщина, выросший, кстати, в детдоме, которым управляла приемная мама Юры Шатунова, каким-то животным чувством угадал нужные точки, на которых надо сыграть и обрел мегапопулярность. Патентованный негодяй Моргенштерн отнюдь не тупенький фрик, а хладнокровный продуманный перец, играющий на нужных струнах тех, на ком делает бабки. Ольга Бузова - простите, что ставлю безобидную, в общем-то, даму в этот ряд - окончила школу с медалью, а ВУЗ с красным дипломом. Выглядящий на фоне нынешних властителей дум старым дедушкой Сергей Шнуров тоже отнюдь не вечно бухой рас...яй, каким хотел выглядеть на заре карьеры. Это был всего лишь тонко рассчитанный сценический имидж. И на фоне этих продуманных коммерческих проектов вечно обдолбанная пьянь русского рока 80-90-х выглядит романтической и искренней. Какой, в принципе, и была на самом деле за редкими исключениями вроде такого же продуманного и интеллигентного Борис Борисыча Гребенщикова.



Быть эпатажной сволочью, на самом деле, не так уж и просто. Этот путь требует большой фантазии. Эпатаж не терпит повторов. Любой акт эпатажа должен быть уникален. Повторяясь, он теряет свой эффект. И если ты повторился, над тобой уже начинают снисходительно подшучивать - сдулся, пупсик. А если, не дай Бог, ты сделаешь что-то, что делал уже кто-то другой - все, сливай воду. Ты опозорен навеки. Немудрено, что, например, Дали к концу жизни дико устал от самого себя, но уже ничего не мог поделать и был вынужден снова и снова искать новые способы эпатировать. Так что, уважаемая публика, это не вы над клоунами потешаетесь, а они над вами. Попутно потроша ваши и без того не слишком толстые кошельки.



Есть в этой вакханалии еще один примечательный момент. Дело в том, что все они не люди, а проекты. Проекты более взрослых и еще более циничных людей. Эти люди во многом определяют путь развития нашего общества. Они не лезут в первые ряды и предпочитают управлять повозкой сзади, как кучер английского кэба, которого пассажиры вовсе не видят. И тут таится один неприятный вывод. Они ошибаются!



Дело в том, что частым аргументом в споре с противниками этой обезьяньей свадьбы является «вы устарели, это новое, за ним будущее». Вот только засилье цирка уродов - это признак не будущего, а прошлого. Шок-контент наибольшую популярность имел в те годы, когда эти закулисные карабасы-барабасы наедали свои зубы. Когда публика не имела никаких нравственных ориентиров, и в искусстве, если помните, тоже главенствовала пошлость и похабщина. Это время дикого капитализма, подчиненное одному девизу - руби бабло, а то не успеешь. Когда жили одним днем и понятие «репутация» вызывало глумливый смех.



Так вот, это время безвозвратно уходит и ушло бы уже давно, если бы не эти закулисные «герои вчерашних дней», цепляющиеся за свое прошлое, без которого они себя не мыслят. Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел - вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа Евровидения.



Понимание этого ждет и нас рано или поздно. Но пока мы плетемся в хвосте, наблюдая, как впереди, завывая и швыряясь фекалиями, скачут дрессированные обезьяны, которыми управляют безнадежно отставшие от жизни «карабасы-барабасы», считающие будущим давно ушедшее в тираж прошлое.

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