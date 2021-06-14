Эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» вызывает у специалистов все больше сомнений

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14 июня 2021, 11:36 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Новая газета

Фото из открытых источников

Три с половиной миллиарда рублей было потрачено на создание новой российской вакцины от коронавируса под именем «ЭпиВакКорона». Её создателями являются сотрудники Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Все эти люди называли новый препарат максимально безопасным и эффективным. Также было заявлено, что «ЭпиВакКорона» избавляет от вируса на 100 процентов. Однако спустя некоторое время выяснилось, что на самом деле вакцина вообще не способна побеждать Covid-19.

Ведущие эксперты в микробиологии совсем не понимают, как именно «ЭпиВакКорону» удалось протолкнуть в свет. Ведь её разработчики даже не проводили должные исследования. К тому же, они вообще не обратили внимание на критику со стороны крупных учёных. Получается, что «ЭпиВакКорона» не только бесполезна против вируса, но и крайне опасна для человека.



В СМИ уже успели пообщаться с людьми, привившимися новой вакциной. Почти все они солидарны с критиками препарата. Татьяна Елисеева, психолог из Самары, рассказала, как она вместе с мужем прививалась «ЭпиВакКороной» ещё в январе месяце. В прессе тогда постоянно говорили об эффективности новой вакцины и об отсутствии в ней побочных эффектов. Семья Елисеевой была в группе риска: сама она давно больна астмой, родители пожилые, а ребёнку только три года. Муж же успел переболеть «ковидом» ещё в начале прошлого года. После принятия вакцины, Елисеева стала жить, как ни в чём ни бывало, и даже пыталась забыть про пандемию. Только пандемия ей о себе напомнила, и уже спустя несколько дней Татьяна заболела, получив 15% поражения лёгких. Как можно отметить, «ЭпиВакКорона» совсем не дала никаких результатов.



С другими людьми, привившимися именно этим препаратом, происходило почти то же самое. Как рассказывает Вадим, ещё один вакцинированный, про эффективность «ЭпиВакКороны» ему постоянно говорили в медицинском центре. После двух уколов, он спокойно отправился домой, рассчитывая на полную защищённость. В феврале ему проверили антитела загадочными «особыми» тестами от «Вектора». Тесты показали результат – 7.0. Через два дня после этого у Вадима поднялась температура. Анализ ПЦР был положительным. Томография показала 25% поражения лёгких. При этом, у Вадима были выявлены антитела. Получилось, что даже при наличии защитных механизмов, организм не сумел справиться с инфекцией. Из этого следует вывод, что «ЭпиВакКорона» - опять же неэффективна и бесполезна против коронавируса. Тем не менее её продолжают активно рекламировать и распространять.



Серьёзный удар по создателям «бездарной вакцины» попытался нанести предприниматель Андрей Криницкий. 3 декабря 2020 года он получил первый укол «ЭпиВакКороны» в Пироговской больнице. Он шёл туда, как доброволец, призванный для того, что проверить надёжность препарата. Вторую инъекцию Андрей получил уже 23 декабря. После уколов он признаётся, что ничего не чувствовал. Как утверждает Криницкий, ни у одного из участников вообще не обнаружилось антител. Они проверялись в разных местах, но существующие тест-системы просто не видели никаких антител и показывали нулевой результат. В итоге без должной защиты набралось 200 человек, включая самого Андрея. Криницкий не стал оставлять это просто так и решил добраться до высших инстанций. Был создан специальный «чат добровольцев», где люди начали интересоваться, что именно происходит. Они пригрозили, что не пойдут на третью фазу вакцинации, а это означало бы тотальный крах испытаний.



«Вектор» всё же вышел на связь с вакцинированными, но впоследствии, всё получилось совсем не так, как планировал Криницкий. Вначале представители компании разработчиков пытались рассказывать о якобы невидимых антителах. Потом обнаружилось, что «ЭпиВакКорону» уже запустили в гражданскую вакцинацию. При этом, результаты испытаний так и не были получены. Роспотребнадзор должен был контролировать ситуацию, но никто из его сотрудников об этом не позаботился. Более того, в фейсбуке был опубликован пост о том, что «официальных обращений от граждан не поступало». Сообщество «чата добровольцев» было признано анонимным клубом, мнение которого не учитывалось вовсе. Тогда Криницкий решил действовать иначе – взять живой коронавирус и проверить защищённость участников испытаний. В лаборатории они сумели взять образцы крови у привитых. К эксперименту подключился один из крупных микробиологов по имени Александр Чепурнов. Ему и были отправлены пробирки с плазмой. Добровольцы не делали никаких тайн из своих испытаний. Они даже пригласили в свой чат сотрудников Роспотребнадзора. Но и это не сумело воспрепятствовать распространению «ЭпиВакКороны».



Чепурнова в высших инстанциях не воспринимали, как учёного с богатым опытом. Более того, про него говорили, что он один из тех, кто обижен на «Вектор». Между тем, испытания продолжались. Все образцы крови были зашифрованы и пронумерованы. Чепурнов не знал, где какая плазма. Кроме того, были добавлены образцы плазмы людей, которые вообще ничем не прививались. Также добавили привитых «Спутником» и плазму тех, кто переболел «ковидом». Вскоре результаты эксперимента, пришедшие от Чепурнова, были расшифрованы. Как оказалось, ни в одном из случаев плазма тех, кто прививался «ЭпиВакКороной», не смогла защитить клетки от вируса. Уже в марте все члены группы обратились в Минздрав РФ. Они требовали немедленно остановить разработку неэффективной вакцины, и начать профессиональное изучение препарата. Результаты эксперимента участники группы просили обнародовать. Ответ пришёл в апреле. В Минздраве сообщили примерно так: «Если вакцина зарегистрирована, значит она безопасна». А ведь «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована ещё 13 октября 2020 года.



В целом проблема с новым препаратом до сих пор не решена до конца. Более того, ещё в конце мая в «Векторе» заявили, что собираются добиться признания своей вакцины руководством ВОЗ. Но всё же люди, сражающиеся за правду и честность в отношении «ЭпиВакКороны», не намерены отступать. Они продолжают свою активную борьбу за недопущение данного препарата. Как именно получился провал с «ЭпиВакКороной»? Скорее всего, речь здесь идёт о банальной халатности и безответственности самих разработчиков вакцины. К тому же, как это обычно бывает, огромную роль сыграла финансовая составляющая. Тем не менее компания «Вектор» уже подорвала свою репутацию перед российской общественностью. Многие сведения о фиаско с «ЭпиВакКороной» были слиты прессе с деталями и подробностями.



О неэффективности вакцины не раз высказывались ведущие учёные и эксперты. К примеру, недавно распространение препарата резко осудил профессор из Сколтеха Константин Северинов. Он назвал опубликованные отчеты об эффективности «ЭпиВакКороны» «полным бредом».

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