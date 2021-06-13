Один из ведущих учёных России Северинов подверг критике опубликованные отчеты об эффективности новой вакцины «ЭпиВакКорона»

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13 июня 2021, 12:09 Александр Крохмаль, Журналист

Фото из открытых источников

По мнению Константина Северинова, профессора Ратгерского университета, недавно выпущенная российская вакцина под названием «ЭпиВакКорона» не только не эффективна, но и может представлять опасность для людей. А ведь Роспотребнадзор чётко заявлял о стопроцентной победе в разработке очередного препарата. Северинов пребывает в полной уверенности, что представленные отчёты исследований вообще не соответствуют действительности. Стоит напомнить, что во время испытаний «Спутник V» или «Модерны» присутствовали определённые группы людей, как принявшие вакцину, так и те, кто получил плацебо. Профессор заявляет, что при испытаниях «ЭпиВакКороны» контрольной группы не было совсем.

Роспотребнадзор использовал 1736 своих сотрудников из разных регионов. Все они были провакцинированы новым препаратом. Потом же им писали письма на тему заболеваний «ковидом». Из 1736 ответили только 807 человек. Из 807 – 37 сообщили, что больны коронавирусом. Два человека умерли. 37 из 807 составляет 4.6%, и это значит, что 4.6% заболели уже после принятия препарата. Если смотреть на смертность, то 2 из 37 – это 5.4%. Северинов даже не знает, с чем всё это сравнивать. Ведь в нашей стране живёт до 145 миллионов человек. 5 миллионов уже заразилось Covid-19. Если брать людей старше 20 лет, то их в России примерно 100 миллионов. И если учитывать, что 5% из этих 100 миллионов заболело за год с небольшим, то получается, что такой же процент вакцинированных сотрудников Роспотребнадзора подхватил заразу только за полгода. Из этого следует вывод, что вакцине доверять пока нельзя.

Северинов отмечает, что у привившихся проверяли антитела. Проверка организовывалась на 14-й день после первой инъекции, после второй – уже на 28-й день. В итоге выяснилось, что даже после второй инъекции у 21% вакцинированных не было антител. При этом, после первой - их не было у 17% привитых. В Роспотребнадзоре отказываются комментировать эти данные. Профессор полагает, что «ЭпиВакКорона» на данном этапе ещё не исследована до конца, и признавать её эффективной - это слишком некорректно. Как уже выразился профессор, «Неработающая вакцина может быть куда опаснее, чем её полное отсутствие. Ведь люди, получившие её, могут начать вести себя как вакцинированные, но при этом, не знать, что никакой защиты у них нет».





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