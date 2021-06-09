Экономист Кричевский: если отключат SWIFT, мы окажемся под пятой китайцев

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9 июня 2021, 15:15 Александр Саргин

Фото: соцсети

Продолжается непонятная пиар-кампания информирования населения о возможном (или невозможном) отключении России от международной системы межбанковских переводов SWIFT.

Так, первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова сообщила, что регулятор пока не видит рисков отключения России от SWIFT. Об этом накануне также заявили и в Российской национальной ассоциации SWIFT. Напомним, что 14 августа 1998 года первый президент России Борис Ельцин сделал такое заявление: «Девальвации не будет. Это я заявляю четко и твердо. И я тут не просто фантазирую, - это все просчитано». Многие люди помнят, что было дальше…

В старом английском фильме «Частное дело» рассказывалось о послевоенной голодной обстановке в стране. Тогда там даже действовал запрет на то, чтобы держать свиней в частном доме. Несмотря на это герои повествования, некая семья, тайным образом стали держать у себя это животное с тем, чтобы откормить его и впоследствии употребить в пищу. Старенькая мама одного из героев была немного не в себе, поэтому ее с особым пристрастием предупредили о том, чтобы она случайно не выдала тайну. Мама поняла, и когда какие-то гости или случайные люди звонили в дом, то она открывала дверь и вместо «Здравствуйте» сразу говорила – у нас нет свиньи, у нас нет свиньи!..

Напомним, что директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак уточнил, что большая доля российского банковского сектора находится в руках отечественных государственных банков, поэтому «отключение России от SWIFT может больнее всего ударить по Сбербанку, ВТБ, Промсвязьбанку и Россельхозбанку». По словам эксперта, это событие может привести к перебоям в импорте и экспорте из-за невозможности проводить транзакции привычным образом, а также может вызвать серьезные проблемы для держателей российских кредитных и дебетовых карт за рубежом.

Ситуацию вокруг системы SWIFT снова был вынужден прокомментировать глава МИД РФ Сергей Лавров, заявивший сегодня, что никто из официальных лиц Запада «никогда на моей памяти» не требовал перекрыть SWIFT для России, для Китая или для кого бы то ни было еще. Ровно неделю назад Лавров тоже говорил об этом.

«В случае отключения от SWIFT нам будет плохо, - заявил «АН» публицист, доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. – В эту систему входят 11 тысяч банков и компаний. У нас же в систему расчетов Сбербанка, помимо 300 российских компаний и банков, входит всего шесть иностранных. Не дай бог, если это произойдет, тем более по нашей инициативе, потому что мы сами и по своей воле окажемся под пятой китайцев!»

По мнению Кричевского, в случае отключения России от SWIFT, те расчеты, которые нужно проводить, будут замедляться во времени. С одной стороны, в этом нет ничего плохого, полагает экономист, но есть масса компаний, которым нужны расчеты не то что день в день, а буквально в режиме онлайн, поэтому они будут настаивать на том, чтобы осуществлять свои транзакции через аналогичную систему, которая уже действует в Китае.

Экономический эксперт уточнил, что таким компаниям будет выгоднее проводить расчеты через китайскую систему, членами которой, кстати, Россия тоже является. «А вот китайцы на уровне государства, своего Народного банка, отказались входить в подобную нашу систему. Они сказали - входите в нашу, и разговор закончился ничем», - заключил Никита Кричевский.

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