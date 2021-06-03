Американист Васильев: Запад создает ситуацию, которая называется – удвоение ставок

Аргументы Недели → Мнение 13+

3 июня 2021, 17:20 Александр Саргин

Фото: соцсети

Москва не заинтересована в разрушении механизмов международной экономической системы, но делает выводы из-за звучащих угроз отключить нашу страну от международной платежной системы SWIFT, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В свою очередь, глава ВТБ Андрей Костин заявил, что не верит в возможность отключения нашей страны от этой платежной системы. «Для того чтобы нанести удар по нашему сектору, SWIFT не нужен. Тем более, это европейская компания, то есть этот вопрос потребует участия европейских правительств», – сообщил Костин.

«Иногда сам факт озвучивания угрозы имеет большее значение, чем ее претворение в жизнь, - сказал «Аргументам недели» главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев. - Однако дело даже не в этом, и главное, на мой взгляд, сегодня заключается в том, что система SWIFT не играет той роли, которую ей приписывают, и просто используется для перевода средств, назовем их так, состоятельных инвесторов. Например, в Россию приходят спекулянты и инвестирует в нашу страну некие средства, а вот когда они забирают свой капитал, то для этого как раз и могут использовать SWIFT. Так что отключение этой системы может быть самым настоящим ударом «коллективного Запада» против себя».

Кстати, на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит в нашей стране со 2 по 5 июня, заявление на эту тему сделал и председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, отметив, что платежная система SWIFT в случае отключения России «выстрелит себе в ногу».

«Западные СМИ массово тиражируют информацию об отключении России от SWIFT, не понимая, насколько это обоюдоострый вопрос, - говорит Владимир Васильев. – Я бы сказал, что от Запада автоматически продолжают поступать угрозы, дескать, мы введем санкции, в том числе и отключим систему SWIFT, а вы должны изменить свое поведение! С другой стороны, во всем этом есть некая логика, связанные в том числе и с проблемой «берлинского пациента». Однако Запад просчитался, думая, что после грозного предупреждения Россия сразу же освободит его, поскольку этого не произошло».

По словам американиста, Запад создает ситуацию, которая называется «удвоение ставок». Эксперт уверен, что сегодня нарастает степень «всех этих нервных угроз», за которыми, впрочем, нет никакой системы расчетов. «То есть нажать на нашу страну, насолить ей, где это может получиться, - констатирует Васильев, - но ведь вслед за этим начинаются другие проблемы, - и это называется - расстрелять все патроны. А дальше-то что?»

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