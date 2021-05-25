Каждому знаку по болезни: продолжение

Аргументы Недели → Мнение 13+

25 мая 2021, 14:11 Екатерина Максимова,

Фото: cоцсети

Я продолжаю рассказывать про основы Астромедицины. В прошлый раз мы говорили о том, каких болезней надо особенно остерегаться первым шести знакам Зодиака, спускаясь от Овна к Деве. Сегодня наши герои: Весы, Скорпионы, Стрельцы, Козероги, Водолеи и Рыбы.

Дипломатичные Весы, подопечные Венеры и экзальтирующие Сатурн, чаще других страдают от заболеваний почек, цистита, надпочечников, вегето-сосудистой дистонии. Они могут простужаться легче других знаков от слабой энергетической сопротивляемости, им противопоказан холод и сырость. А вот кости и зубы у них здоровые, потому что Сатурн, отвечающий за костную систему, в Весах прекрасно себя ощущает, из-за этого представители этого знака не знают, что такое зубная боль. Да и переломы у них случаются редко.

Ревнивый, властный и притягательный Скорпион, управляемый Марсом и Плутоном, подвержен гинекологическим болезням у женщин и заболеваниям половой сферы у мужчин. Этому знаку больше других необходим секс, как главный атрибут любви. Если они его не получают, то начинают болеть физически и душевно. Поэтому Скорпионам нужен партнер, который совпадает с ними по сексуальной конституции и вместе с тем разделяет их мистическое понимание мира. Так же этот знак предрасположен к кровотечениям, тонзиллитам, ангинам, аритмии. Скорпиону следует опасаться травм от неиспользованной энергии Марса, которая им управляет. Для ее сублимации хорошо заниматься спортом, экстремально путешествовать и заниматься йогой и тантрой. В целом же Скорпионы обладают самой высокой сопротивляемостью к болезням и быстрой регенерацией. Это знак долгожителей.

Вечный путешественник и мудрец Стрелец, управляемый Юпитером, чаще других болеет артритом, артрозом и заболеваниями крови, потому что Юпитер покровитель кровеносной системы. Очень полезны кроветворные продукты питания, пища красного цвета и жидкости, обогащенные кислородом. Меркурий, который в этом знаке чувствует упадок, отвечает за дыхательную систему - ей тоже необходимо уделять внимание. К сожалению, пневмония частый, нежданный гость этого знака. Для того, чтобы ее избежать, очень полезно заниматься дыхательной гимнастикой, чаще гулять и бывать у моря: морской воздух лучшее лекарство для Стрельцов. Это знак категорических оптимистов, именно это их прекрасное качество позволяет быстро восстанавливаться после любого недуга.

Целеустремлённый Козерог, подопечный Сатурна, страдает от болезней костей, часто имеет отложения солей в позвоночнике, зубные камни, «шишки» на суставах, сколиоз. Сатурн влияет на кожный покров, поэтому дерматозы, экземы, тоже являются распространенными болячками этих прирожденных руководителей. Предрасположенность к пессимизму и высокому уровню прагматизма подвергает их опасности депрессий, которые лечатся любимой, достойной работой и карьерными достижениями. Козероги имеют поразительную способность молодеть с годами и чувствуют себя намного комфортнее и увереннее в зрелом возрасте. Именно тогда они, наконец, находят баланс между социальной оеализацией и личной жизнью и начинают радоваться происходящему. Этот знак обладает невероятной выносливостью и хорошим инстинктом самосохранения.

Свободолюбивый Водолей, управляемый Ураном, больше других знаков не любит лечиться, потому что чувствует, что ему навязывают чужую точку зрения. В этом кроется для них главная опасность, ведь так можно запустить серьезное заболевание. Их стимул, как в песне поется: «Если я заболею, к врачам обращаться не стану… обращусь я к друзьям…»

Для этого знака необходимо найти врача-друга, врача–соратника. Тогда он будет выполнять все медицинские предписания. Травмы икроножных мышц, лодыжек и вообще болезни от резких перепадов двигательной активности характерны для Водолеев. Этим людям для душевного комфорта просто необходимо дружеское окружение, которое очень благотворно влияет на их нервную систему

Мечтательные Рыбы, подопечные Нептуна и Юпитера, больше других знаков подвержены психосоматическим проявлениям, стресс у них сразу вызывает разнообразные болячки. Это самый внушаемый знак, который может придумать себе любое заболевание, но потом так же быстро перестать верить, что болеет и мгновенно излечиться. Рыбам хорошо обращаться к нетрадиционной медицине, которая находится под протекцией Нептуна, покровителя Рыб. Существует повышенная травмопасность ног. Депрессии и навязчивые состояния тоже частые гости, тут панацеей становится любимое хобби, ведь это один из самых творческих знаков, способный создавать целительные образы.

Очень скоро мы вступаем в коридор затмений, когда все хронические болячки обостряются. В следующей статье поговорим о том, как этот коридор безопасней пройти.

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