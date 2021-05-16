Каждому знаку - по болезни

Аргументы Недели → Мнение 13+

16 мая 2021, 10:00 Екатерина Максимова,

Фото: cоцсети

В прошлой статье я рассказывала об истории Астромедицины, и читатели стали задавать мне вопросы о характерных недугах для каждого знака Зодиака и главное, как их нейтрализовать. Об этом и поговорим.

Ведь Астромедицина утверждает: зная слабое место, можно болезнь предотвратить! Согласно древнему звездному знанию, определенному знаку зодиака соответствует конкретная часть или части человеческого тела , и каждым созвездием управляет планета, которая отвечает за определенную систему организма. Звездная медицина тема обширная, но кое-что можно сказать только по одному вашему солнечному знаку, то есть по дню вашего рождения. Сегодня разберем первые шесть знаков зодиака.

В астрологии все очень логично, и мы будем, рассматривая 12 знаков, идти от головы, спускаясь вниз к ступням.

Итак, первый знак Овен, который отвечает за первоначальный импульс, начало всего, энергию и лидерство. Именно голова, лицо, мозг, гайморовы пазухи соответствуют Овну, поэтому здесь и скрыты для него предрасположенности к болезням. Этим огненным знаком управляет воинственный Марс, вызывая головные боли, травмы от неиспользованной, бесконтрольной энергии, воспаления, лихорадки, невралгии. Лучшее лекарство для этих импульсивных людей- движение, движение и движение! Тогда энергия не будет застаиваться, будет прекрасная циркуляция крови и отток от головы, что избавит от нервного напряжения.

Трудоголик и романтик Телец, управляемый Венерой, подвержен болезням горла и шеи. Также его слабым местом всегда будет лишний вес, потому что этот знак олицетворяет второй дом гороскопа, отвечающий за еду и всяческие ресурсы. Этот упрямец всегда не прочь поесть и обычно заедает депрессию. Для него благотворно приучать себя заниматься спортом, потому что, если этого не сделать, с возрастом обязательно возникнет излишний вес и существует предрасположенность к диабету. А вот чтобы депрессию избежать ему обязательно нужна стабильность во всем, особенно в отношениях и финансах! Любовь и хорошо оплачиваемая работа здесь лучшее лекарство!

Словоохотливые Близнецы, подопечные Меркурия, могут страдать от бессонницы, нервных расстройств, вегетососудистой дистонии и проблем с легкими, потому что эта планета - покровитель нервной и дыхательной системы. Также третий знак зодиака символизирует руки, кисти и пальцы, которые часто могут быть травмированы. Лучшая терапия для «близняшек» : общение, обучение и дыхательная гимнастика. Если делать упражнения для легких каждый день, то очень многих болезней удастся избежать. Ну, и конечно им всегда нужно выговориться! Один телефонный звонок и совсем другое мироощущение.

Сострадательные Раки, управляемые Луной, часто имеют проблемы с желудком, пищеварением, перевариванием пищи. Продуманная диета должна стать привычкой. У женщин этого знака грудь – проблемная зона, поэтому консультироваться с маммологом лучше как можно чаще. Для баланса здоровья Ракам просто жизненна необходима семейная стабильность и комфортный дом. Любимое жилище– «место сборки» для этого знака. Еще этим тонко чувствующим людям хорошо заниматься благотворительностью, тогда энергия Юпитера даст им дополнительные силы.

Горделивые и творческие Львы, которые находятся под покровительством Солнца, легко подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям; позвоночник тоже является их слабым местом. Львам просто необходимо хоть иногда быть в центре внимания, буквально на арене. Им нужно творчески реализовываться и уметь транслировать и получать любовь мира. Если этого не происходит, то их стержень - хребет и генератор сердце - сразу начинают барахлить...

Работящие Девы, находящиеся под протекцией Меркурия, могут иметь проблемы с кишечником, иммунной системой и получить нервное истощение от переутомления, потому что самые трудолюбивые из всех знаков. Недостатки – продолжение наших достоинств: кропотливость и усидчивость Дев может привести к ментальной усталости и эмоциональному выгоранию. Необходимо соблюдать режим труда и отдыха , и тогда Девы, заточенные на здоровье и правильный образ жизни, выходят в победители болезней.

Хвори Весов, Скорпионов, Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб обсудим в следующей статье.

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