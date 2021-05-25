Энергососы: ради кого повышают тарифы

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25 мая 2021, 11:27 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото: cоцсети

У нашего социального государства есть традиция: каждый год повышать тарифы на ЖКХ. Урожайный год, неурожайный, есть выборы, нет выборов – шоу должно продолжатся.

Вот и в этом году в разгар дачного сезона к 1 июля нам объявят благую весть, что овец, то есть население России, вновь пора стричь процентов так этак на пять только по электричеству. Логика проста. Надо уничтожить так называемое перекрестное финансирование. Это когда предприятия платят за энергию больше, чем население. Мантра многолетняя, привычная, потому оксюморон незаметен. Сравнивать цены для производства и для населения – это делать котлеты из мух. Первое зарабатывает деньги, второе их тратит.

Вторая причина – надо модернизировать мощности, иначе каюк. Наверняка надо. Но чёрт в деталях, модернизировать мощности принято из прибыли, получаемой за счет снижения издержек. Вы видели офисы энергокомпаний? Похоже на снижение издержек?! А Вы знаете точную себестоимость производства и передачи по сетям 1 кВ/ч? В среднем в районе рубля! Мы платим рублей по шесть. 500-600 процентов прибыли! Наркобароны рыдают от зависти.

Причина третья, как представляется, главная. Жадность! Все компании, которые производят и сбывают вам электроэнергию – акционерные общества. Главная задача АО, строго по закону – гарантировать прибыль акционеру, а не обеспечить население страны энергией по доступным ценам. По 50 процентов чистой прибыли по МСФО энергоАО могут отдать на дивиденды. Кто-то отдает 20, кто-то 25%. Газпромовские дочки все 50.

Докопаться до списка акционеров сложно, но можно. Там есть и государственные структуры и частные, в большинстве своем оффшорные. То есть, фактически все население страны в добровольно-принудительном порядке кормит, и неплохо кормит, прорву захребетников, стригущих дивиденды каждый раз, когда мы щелкаем выключателем. А песенки о перекрестном финансировании, да экономически обоснованном тарифе – это анестезия для овец, которых ежегодно стригут.

Для справки. В 1999 году 4,7% среднемесячного заработка владельцы квартир тратили на «коммуналку». С того времени тарифы выросли почти в 38 раз, а за услуги приходится отдавать от 5 до 15% (в зависимости от региона) дохода.

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