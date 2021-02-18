Преодоление геополитической дистанции с Россией

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18 февраля 2021, 08:00

Фото: cоцсети

Предстоящий визит секретаря министерства иностранных дел Харша Шринглы в Москву - хороший повод рассмотреть актуальность индо-российских связей в мире меняющихся геополитических уравнений, значительно ускоренных пандемией COVID-19. В 2020 году наблюдалось несколько тенденций, которые повлияли как на Индию, так и на Россию — обострение соперничества между США и Китаем, столкновения на индийско-китайской границе, продолжающееся ухудшение отношений между Западом и Россией и смена власти в Вашингтоне.

Ни один вопрос не повлиял на индо-русские отношения так сильно, как пограничная напряженность между Индией и Китаем. Китайская агрессия в апреле-мае 2020 года в приграничных районах Восточного Ладакха привела индо-китайские отношения к точке перегиба, но также продемонстрировала, что Россия способна внести свой вклад в разрядку напряженности в отношениях с Китаем. С другой стороны, кажущаяся двусмысленность позиции России изначально снижала ее авторитет среди индийской общественности.

Однако ситуация изменилась после того, как в Москве на полях сентябрьского заседания Шанхайской организации сотрудничества состоялись первые двусторонние политические контакты на высоком уровне между Индией и Китаем. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх и министр иностранных дел С. Джайшанкар встретились со своими китайскими коллегами 5 и 10 сентября соответственно. Ранее в июне Сингх посетил Москву, чтобы принять участие в Параде Победы. В ходе визита он встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу и другими официальными лицами. Российские партнеры обещали положительно отнестись к просьбам Индии об ускоренных поставках оружия в связи с пограничным конфликтом, несмотря на неофициальные призывы китайцев.

События 2020 года, которым предшествовали чрезвычайно успешная встреча премьер-министра Нарендры Моди с Президентом Владимиром Путиным в Сочи в мае 2018 года и прорывный саммит во Владивостоке в сентябре 2019 года, могут создать впечатление, что индо-российские связи теперь можно перевести в круизный режим, преодолев ранее возникший перерыв. Однако некоторые текущие геополитические тенденции говорят о том, что такой вывод преждевременен.

Точка бифуркации, достигнутая Индией в ее отношениях с Китаем, заставила Нью-Дели отбросить “прошлые колебания” и активно проводить более жесткую политику для защиты своих предполагаемых национальных интересов. Это включает в себя стремление к более тесным отношениям с США; решительный перезапуск процесса “Четверки” — объединение Индии, Японии, Австралии и США; более четкое провозглашение "свободного и инклюзивного" Индо-Тихоокеанского региона; энергичную политику соседства; а также активизацию охвата Восточной и Западной Азии.

Россия, со своей стороны, с 2014 года столкнулась с ухудшением отношений с Западом во главе с США после украинского кризиса, усугубленного теперь реакцией Запада на отравление и заключение в тюрьму антиправительственного политического активиста Алексея Навального.

Россия ответила на эти попытки изолировать ее, активизировав свой собственный “Поворот на Восток”, наиболее отчетливыми результатами которого стали заметно улучшившиеся отношения с Китаем и потеплевшие (несмотря на кратковременную заминку) связи с Турцией, Ираном и Пакистаном. Россия также официально холодно относится к концепции Индо-Тихоокеанского региона, рассматривая ее как проект сдерживания Китая. Важно, однако, отметить, что Россия неоднократно повторяет, что не считает себя ничьим младшим партнером.

Эти тенденции в сочетании с двусторонними экономическими связями, значительно уступающими их потенциалу, и возможными разногласиями, возникающими из-за “новых друзей” двух стран, предполагают, что индийско-российские отношения, вероятно, столкнутся с некоторой турбулентностью в будущем.

Если последние шаги Индии являются показателем, то, по-видимому, политики осознают подводные камни и предпринимают шаги по активизации контактов и диверсификации сфер взаимодействия с Россией. Помимо традиционных сфер сотрудничества, таких как оружие, углеводороды, ядерная энергетика и алмазы, вероятно, появятся новые сектора экономической кооперации — горнодобывающая промышленность, агропромышленный комплекс и высокие технологии, включая робототехнику, нанотехнологии и биотехнологии. Присутствие Индии на российском Дальнем Востоке и в Арктике будет расширяться. Проекты подключения также могут получить толчок.

Индия и Россия работают над сокращением разрыва по Афганистану и призывают к скорейшему завершению работы над Всеобъемлющей конвенцией о международном терроризме. Кроме того, Россия поддерживает кандидатуру Индии на пост постоянного члена реформированного Совета Безопасности ООН и Группы ядерных поставщиков. Индия и Россия также планируют активизировать сотрудничество по региональным и глобальным вопросам в рамках Евразийского экономического союза, Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР, ШОС, России, Индии, Китая и G20. Индия должна продолжать содействовать участию России в Индо-Тихоокеанском регионе. Россия может еще некоторое время не использовать термин “Индо-Тихоокеанский регион”, но ее активное участие, независимо от мотивов, в регионе будет говорить громче любых слов и способствовать тому, чтобы Индо-Тихоокеанский регион стал "свободным и инклюзивным".

Наконец, мировые державы, особенно те, которые сотрудничают с Индией в Индо-Тихоокеанском регионе, должны знать, что многополярный Евро-Азиатский суперконтинент невозможен без России. Предотвратить появление гегемона в Евразии без России, учитывая ее размеры и ресурсы, практически невозможно. Сегодня Россия, как и Индия, стремится к миру со многими центрами силы. Нельзя упускать такую возможность.

Автор статьи - Нандан Унникришнан, старший научный сотрудник одного из ведущих аналитических центров Индии Observer Research Foundation (ORF). ORF начал работу в 1990 году, в период перехода Индии к новому взаимодействию с международным экономическим порядком. ORF впервые собрал вместе ведущих индийских экономистов и политиков.